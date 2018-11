Leave-kampanjens största sponsor utreds för brott

Vem finansierade egentligen ”Leave.EU”, den kampanjorganisation som leddes av Nigel Farage och som hade en central roll när Storbritannien röstade för att lämna EU för snart två och ett halvt år sedan?

Frågan ställs nu högt i Storbritannien, där kriminalpolisen National Crime Agency på torsdagen meddelade att en formell förundersökning inletts mot kampanjens största finansiär, affärsmannen Arron Banks. Han misstänks för brott mot vallagen och för att på olagligt vis ha kanaliserat medel från okända individer eller organisationer.

Banks förnekar brott.

– Det finns inga bevis för att de bolag jag äger varit inblandade i oegentligheter. Jag betalar brittisk skatt och har aldrig tagit emot utländska donationer. Valkommissionen har inte kunnat visa på något annat, men ändå lämnat över ärendet till polis efter intensiva påtryckningar från motståndare till Brexit, säger affärsmannen i en kommentar.

I första hand handlar utredningen om 8 miljoner pund (94 miljoner kronor) som ska ha slussats till det av Banks skapade bolaget Better for the Country (BFTC), och sedan vidare till Leave.EU och andra kampanjorganisationer. Minst 2,9 miljoner (34 miljoner kronor) av medlen ska ha använts under själva valrörelsen, enligt den brittiska valkommissionen, som prövat saken innan brottsmisstankarna vidarebefordrats till polis.

Kampanjorganisationen Leave.EU hävdar att det var Banks själv som stod för pengarna i form av lån, men enligt valkommissionen tyder mycket på att ursprunget i själva verket varit ett annat. Bland annat pekas Rock Holding Limited ut, ett bolag som Banks är majoritetsägare i, men som är registrerat i skatteparadiset Isle of Man – med den brist på insyn som det innebär.

Enligt brittisk vallag är det förbjudet för företag baserade utanför Storbritannien att donera eller låna ut pengar till politiska kampanjorganisationer, och det blotta faktum att ett bolag med bas i Isle of Man kan ha varit inblandat leder till spekulationer om att ljusskygga finansiärer kan finnas i bakgrunden.

Redan i somras citerade tidningen The Times och CNN källor som hävdade att brittisk polis och underrättelsetjänst börjat intressera sig för Arron Banks misstänkta kopplingar till ryska affärsmän, politiker och banker.

Sedan dess har The Guardian avslöjat att Rysslands ambassadör i London gett Banks ett mycket fördelaktigt erbjudande i november 2015, som konkret handlade om att investera rysk guldproduktion. Flera möten ska ha ägt rum, samtidigt som Banks var djupt involverad i starten av lämna-kampanjen.

Några bevis för att ryska pengar slussats direkt till lämna-kampanjen har ännu inte lagts fram. Men beskedet om att en förundersökning påbörjats ledde snabbt till krav på ett totalstopp för hela Brexit-processen.

”Hur kan vi fortsätta gå mot en Brexit-katastrof enbart på grund av att en knapp majoritet i en rådgivande folkomröstning som nu utreds för att ha varit illegal?”, skriver Labourpolitikern George Foulkes, ledamot i House of Lords, på Twitter.

Varken Labours partiledning eller det regerande Tories är beredda att avfärda resultatet i folkomröstningen, på basis av en påbörjad utredning.

En talesperson för premiärminister Theresa May säger i en kommentar:

– Folkomröstningen var den största demokratiska tilldragelsen i det här landets historia, och premiärministern är fullt upptagen med att verkställa det beslut som tagits.