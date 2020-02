Lesothos premiärminister kräver immunitet i makaber mordhistoria

Det är i kungadömet Lesotho, en enklav som helt omges av Sydafrika, som en makaber mordhistoria nystas upp under allt mer dramatiska former.

Det var i juni 2017 som Lipolelo Thabane sköts ihjäl under hemfärd till sin by utanför Lesothos huvudstad Maseru. Thabane låg i skilsmässa med sin man Thomas ”Tom” Thabane som bara två dagar senare skulle sväras in som premiärminister i landet som i likhet med Sverige är en konstitutionell monarki med en demokratiskt vald regering.

Lipolelo Thabane hade motsatt sig skilsmässan och i en separat rättstvist fått rätten att erkännas som rikets första dam, medan hennes mans nya partner Maesaiah insisterade på att denna ära var hennes.

Vid ceremonin blev det av naturliga skäl Maesaiah som stod vid sin mans sida och två månader senare gifte sig paret formellt.

Men i januari i år stod det klart att polisen inte längre misstänkte att ”beväpnade män” låg bakom mordet utan sökte Maesaiah Thabane, nu rikets första dam, för att ha beställt mordet.

Alltmedan dramat har vuxit i omfattning har kraven på Thabanes avgång blivit starkare och hans eget parti kräver att han ska stiga åt sidan.

I den senaste vändningen står det nu klart att polisen även vill åtala Thabane för mordet, vilket skulle bli första gången någonsin som en ledare i Afrika åtalas för ett sådant brott.

Redan i fredags skulle Thabane ha närvarat i domstol men han befann sig då i Sydafrika för läkarvård. Nu hävdar hans advokater att samma åtalsimmunitet som omfattar kungen även ska omfatta Thabane, och det ser ut som om fallet nu kommer att gå till författningsdomstolen för avgörande.