Libyen vägrar ta emot båtflyktingar som avvisas från Europa

Den libyska reaktionen kommer sedan Italiens inrikesminister Matteo Salvini, representant för det invandringsfientliga partiet Lega, hotat att skicka tillbaka 177 strandade migranter till Libyen.

Migranterna, som huvudsakligen kommer från afrikanska länder söder om Sahara, plockades upp av ett italienskt kustbevakningsfartyg den 16 augusti på Medelhavet. Men Italien vägrar de nödställda att gå iland.

De hålls därför kvar på fartyget, som lagt till i staden Trapani på Sicilien. Salvini kräver att andra EU-länder tar sig an flyktingarna. På fredagen hölls ett krismöte i Bryssel där tolv EU-länder försökte hitta en lösning på Italiens ultimatum.

”Antingen börjar Europa att på allvar skydda sina gränser och delar på placeringen av migranter, eller så börjar vi föra dem tillbaka till de hamnar de avseglade ifrån”, skrev Salvini i ett twittermeddelande härom dagen.

Nu har Libyen reagerat på det italienska utspelet.

– Vi hyser över 700.000 migranter. Det är en alldeles för tung börda för oss. Libyen är ju bara ett transitland. Vi avvisar bestämt den process som pågår. Den är både orättvis och olaglig, säger utrikesminister Sayala till den engelskspråkiga tidningen Libya Herald.

Libyen är sällsynt illa skickat att organisera och hantera en effektiv och human flyktingmottagning. Landet är splittrat och härjas av inrikes oroligheter. Den regering som utrikesminister Muhammad Sayala företräder har bara kontroll över en liten del av landet.

Instabiliteten har medfört att landet kastats in i en ekonomisk kris, vars senaste yttring är en skriande brist på kontanter. Trots att Libyen är Afrikas oljerikaste land finns det knappt bensin att få tag på, och stora städer som Tripoli och Benghazi drabbas av ständiga strömavbrott.

De eländiga förhållanden som råder i de libyska uppsamlingsläger dit flyktingarna hänvisas är väl dokumenterade. I våras släppte FN:s människorättskontor en detaljerad rapport där det talas om fängelseliknande boenden, misshandel från vakter och en total rättsosäkerhet.

Tidigare i veckan sände den franska tv-kanalen France24 en film som visar en grupp etiopiska och eritreanska flyktingar som brutit sig ur sitt läger utanför Tripoli och organiserat en spontan protestmarsch. De protesterande riskerar livet, eftersom illegal invandring numera är ett brott i Libyen. På filmen, som tidigare lagts ut på sociala medier, ser man demonstranter hålla upp handtextade skyltar.

Protesten är främst riktad mot FN:s flyktingorgan UNHCR, som besökte lägret i våras och lovade att hjälpa flyktingarna att lämna Libyen.

En av deltagarna i demonstrationståget lät sig intervjuas av France24. Mannens berättelse återspeglar alltför väl vad som ofta drabbar migranter från afrikanska länder som kommer till Libyen.

Han tillhör en grupp familjer om cirka 120 personer, varav många är kvinnor och barn, som anlände till Libyen redan år 2015 med förhoppning att kunna ta sig vidare till Europa. I stället kidnappades de av ett banditgäng som tvingade migranternas släktingar hemma i Etiopien att betala upp till 6.000 dollar (närmare 55.000 kronor) per person i lösensumma.

De kidnappade blev ändå inte frisläppta, men kunde fritas av libyska säkerhetsstyrkor i maj förra året. Sedan dess har gruppen suttit inspärrade i byn Qasr Ben Ghasir två mil utanför Tripoli.

Efter den tv-sända protesten har gruppen flyttats till ett annat uppsamlingscenter. Enligt Paula Varrachina Esteban, talesperson för UNHCR, arbetar organisationen för att etiopierna ska kunna lämna Libyen.

Trots de omänskliga förhållandena i Libyen uppmanar Italien sedan i somras nödställda båtar med migranter på Medelhavet att vända sig till den libyska kustbevakningen för hjälp. De senaste fyra åren har omkring 650.000 flyktingar och migranter tagit sig i land i Italien.

EU vill öka stödet till Libyens kustbevakning. Unionen har också startat ett program för att upprätta läger i flyktingarnas/migranternas ursprungsländer, där deras fall kan utredas. Men arbetet går trögt. Bara en bråkdel av de flyktingar som väntar i läger i exempelvis Niger har fått besked om de kan komma till Europa.

Samtidigt som strandade flyktingar skyfflas omkring mellan olika europeiska hamnar kommer en rapport från FN:s flyktingbyrå IOM som visar att antalet drunkningsdöda migranter på Medelhavet är alarmerande högt, trots att trafiken totalt sett har minskat jämfört med förra året.