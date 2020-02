Lina Lund: AKK:s plötsliga avhopp kastar in Tyskland i politisk osäkerhet

Stormen Ciara drog under natten till måndagen in med full kraft över Tyskland (där den fått namnet Sabine) och blev en oväntad metafor för den politiska turbulens som följde i ovädrets spår. Just när det börjat ljusna och förödelsen (översvämningar, bortblåsta tak och strömavbrott) lagts i dager kom beskedet att förbundskansler Angela Merkels kronprinsessa kastar in handduken.

Annegret Kramp-Karrenbauer, även kallad AKK, tog över som partiledare för de tyska Kristdemokraterna CDU förra vintern och har varit favorittippad att bli Tysklands nästa kansler efter att Merkel går i pension hösten 2021. I en orolig tid skulle AKK garantera fortsatt stabilitet i Europas ekonomiska och politiska motor. Men planen gick inte i lås.

– Efter moget övervägande har jag beslutat att jag inte kommer att kandidera för att bli ny kansler, sade hon under en extrainkallad presskonferens i Berlin på måndagen.

AKK meddelade att hon även avgår som CDU-ledare så fort en ny finns på plats.

Den plötsliga sortin kom som en överraskning och fick tyska tidningar att slå knut på sig själva. ”En jordbävning” dundrade Bild. ”CDU befinner sig i kaos”, konstaterade Der Spiegel. Fast sett i backspegeln var beskedet oundvikligt: AKK:s dryga år som CDU-ledare har kantats av ständig kritik och dalande opinionssiffror. Hon har varken vunnit tyskarnas hjärtan eller lyckats fylla sin företrädares skor, vilket även är ett misslyckande som kan sättas upp på Angela Merkels konto.

Tysklands mångåriga kansler ville inte bara själv bestämma tidpunkten för sin egen avgång, utan också vem som skulle ta över stafettpinnen. Det var en illa dold hemlighet att AKK var hennes kronprinsessa och inte utan anledning har hon kallats för ”Mini-Merkel”, ett nedsättande epitet som hon själv avfärdat. Men hon visade sig vara både mindre skickligare, tafattare och betydligt mer oerfaren än originalet.

AKK:s snedsteg har varit många och vida omskrivna. Som när hon utklädd till sitt alter ego, städerskan Gretel, framförde ett misslyckat toalettskämt på bekostnad av personer med oklar sexuell identitet. Eller när hon gav en blåhårig youtubare skulden för CDU:s usla resultat i valet till EU-parlamentet i våras. Men droppen blev förra veckans valdebacle i delstaten Thüringen som vänt upp och ner på tysk inrikespolitik.

Valet av den ökända liberala politikern Thomas Kemmerich till ny regeringschef utlöste ett ramaskri. Han blev den första regeringschefen att väljas med stöd från det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland (AFD) som befinner sig mycket långt ut på högerkanten. För de etablerade partierna har allt samarbete med AFD ansetts vara tabu. Men trots AKK:s förmaningar hade även ledamöterna från CDU gjort gemensam sak med ytterkantshögern och hennes tafatta försök att ställa oredan till rätta gick om stöpet. Hon framstod som en ledare som ingen lyssnade på och som förlorat kontrollen över sitt eget parti. Något hon nu dragit konsekvenserna av.

Beskedet kommer vid en tidpunkt när den tyska partikartan håller på att ritas om. De två stora partierna CDU/CSU och Socialdemokraterna SPD har dominerat tysk politik under hela efterkrigstiden men krymper nu i snabbt takt och lämnar efter sig ett slags maktvakuum.

Medan vissa befarar att AKK:s sorti ska kasta ut Tyskland i politiskt kaos, ser andra en chans för CDU att vända kräftgången. Den konservativa falangen hoppas att partiet ska göra upp med den mittenpolitik som bedrivits under Merkels år vid makten och hitta tillbaka till sina konservativa rötter.

En ny partiledare och kanslerkandidat kommer att utses under en extrainsatt partikongress senare i år. Tre namn nämns i förhandsspekulationerna: Armin Laschet, Merkeltrogen regeringschef i delstaten Nordreihn-Westafalen, den värdekonservative hälsoministern Jens Spahn och finansmannen Friedrich Merz, som förlorade mot AKK i partiledaromröstningen för ett år sedan. Bayerns regeringschef Markus Söder har förvisso sagt sig vara ointresserad, så lägg hans namn på minnet.

Men det är långt ifrån avgjort att Tysklands nästa kansler kommer från kristdemokraterna. Fortsätter det som hittills riskerar CDU snart att bli omsprungna av miljöpartiet De gröna. Nästa kansler kan alltså vara grön.

