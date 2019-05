Lina Lund: Därför kan Sebastian Kurz vinna på videoskandalen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

För att rädda sitt eget och landets rykte hade Sebastian Kurz inget annat val än att ge regeringskollegorna i det högerpopulistiska frihetspartiet FPÖ sparken. ”Ibiza-affären” är hans hittills svåraste politiska kris, men ett nyval kan också visa sig vara en chans för den unge förbundskanslern. På söndagen meddelade presidenten att väljarna bör skickas till valurnorna i början av september, knappt två år efter det förra parlamentsvalet.

Fram till dess gäller det att 32-åringen spelar korten rätt.

Efter att ha sett sin partiledare skämma ut sig under en helkväll på Ibiza lär många besvikna FPÖ-väljare söka sig till ett nytt parti. Då ligger Kurz mittenkonservativa ÖVP bra till. Under lördagens presskonferens i Wien lovordade Kurz vad regeringen åstadkommit under de gångna 18 månaderna och många reformer som de drivit igenom. Det var en utsträckt hand till FPÖ-väljare som uppskattat politiken, men som har svårt att smälta scenerna ur de hemliga videoupptagningarna från semestervillan.

Videon visar Strache i ett möte med en kvinna som påstår sig vara nära släkting till en rysk oligark och som vill investera miljardbelopp i landet. Om FPÖ-ledaren kan hjälpa kvinnan att ordna kontrakt – ska hon hjälpa Strache till makten. De diskuterar affärer som bara skulle ha varit möjliga i en bananrepublik, som en tysk tidning formulerade det.

Även om den nu avgångna vicekanslern Heinz-Christian Strache försökt framställa sig som ett offer för en olaglig konspiration, betraktas han även bland sina egna väljare som en korrupt klåpare. Det kan gynna Sebastian Kurz, som redan har höga förtroendesiffror för att vara en sittande regeringschef. Partiet har legat kring 35 procent i opinionsmätningarna och politiska bedömare Österrike spår att han har chans att nå över 40 procent i ett nyval.

Men Sebastian Kurz kommer också att behöva söka sig till en ny koalitionspartner. ”Ibiza-affären” har sannolikt stängt dörren till en framtida koalition mellan ÖVP och FPÖ för många år framöver. En icke namngiven nära medarbetare till Kurz uttrycker det spetsigt i ett samtal med Der Spiegel när han säger att Strache ”har levererat alla fördomar som någonsin funnits mot partiet på ett silverfat”.

Ett alternativ är att gå tillbaka till de gamla vapendragarna i Socialdemokraterna SPÖ.

Österrike har en lång tradition av att styras av så kallade stora koalitioner då de två största partierna ÖVP och SPÖ gått samman över blockgränsen vilket har levererat stabila majoriteter. Men den senaste stora koalitionen var inget lyckligt äktenskap. Partierna blockerade varandras förslag, ägnade sig åt tjuvnyp och framstod i många väljares ögon som en klubb för handlingsförlamade. 2017 upplöstes äktenskapet i förtid och ett nyval utlystes.

Sedan dess har SPÖ fått en ny och ännu oprövad partiledare i Pamela Rendi-Wagner. Men Kurz, som drivit sitt parti högerut, skulle ha svårt att förklara varför hans väljare ska finna sig i en ännu en koalition med Socialdemokraterna. Han hoppas nog att mandaten ska räcka för att gå samman med det lilla marknadsliberala partiet Neos.

Men många av de flera tusen demonstranter som i lördags samlades i Wiens regeringskvarter för att fira att regeringen fallit hoppas på ett maktskifte. Demonstranterna skanderade ”nyval!” och dansade till Vengaboys 90-tals hit ”We’re going to Ibiza”.

Läs mer:

De kan ligga bakom videofällan på Ibiza

Österrikes president rekommenderar nyval i september

Lina Lund: Det dröjde för länge innan Sebastian Kurz ”fick nog”

Politisk skandal skakar Österrike efter hemlig video

Österrikes vicekansler avgår efter skandalvideo