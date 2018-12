Republikanen Lindsey Graham har varit mycket hård i sin kritik mot Donald Trumps beslut tidigare den här månaden att dra tillbaka samtliga trupper från Syrien. Graham sa bland annat att detta kunde bana vägen för ett nytt 11 september-attentat.

Lindsey Graham har också kritiserat Trump för att han påstått att IS är besegrat och konstaterade i ett inlägg på Twitter den 19 december att IS ”inte är besegrat i Syrien, Irak, och efter att jag just kommit tillbaka från ett besök där – absolut inte i Afghanistan”.

Men på söndagen lär det annorlunda. Efter ett lunchmöte i Vita huset var Lindsey Graham betydligt mera positiv:

– Vi talade om Syrien. Han berättade saker för mig som jag inte kände till och som fick mig att känna mig mycket bättre när det gäller var vi är på väg när det gäller Syrien, sa Lindsey Graham till reportrar.

– Vi har fortfarande en del saker som vi inte är överens om men jag kan berätta för er att presidenten tänker länge och noga när det gäller Syrien – hur våra trupper ska dras tillbaka samtidigt som vi uppnår våra mål för den nationella säkerheten, sa Graham enligt nyhetsbyrån Reuters.

Lindsey Graham sa också att Trump kommer att hålla löftet att krossa IS:

– Han lovade att krossa IS. Han kommer att hålla det löftet, sa Graham enligt The Hill.

Trump själv har alltså redan sagt att han krossat IS och att det är därför som han nu drar tillbaka trupperna.

Enligt en källa till Reuters ska samtliga omkring 2.000 soldater vara borta från Syrien inom 60 till 100 dagar.