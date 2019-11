Luftföroreningar stoppade flyg från att landa

Fakta. Luftföroreningar

New Delhi är den huvudstad i världen som störst luftföroreningar. Det är flera år sedan New Delhi tog över bottenplaceringen från Kinas huvudstad Peking.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) bör inte de mest farliga partiklarna pm2,5 överstiga 25 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn, eller 10 mikrokram per kvadratmeter i genomsnitt under ett år.

I New Delhi är värdet 122 på årsbasis, enligt WHO. Motsvarande siffra för Stockholm är 6 och 26 för Warszawa, som är den huvudstad i norra Europa som har störst luftföroreningar.

Indiens regering har stängt flera kolkraftverk nära huvudstaden. I

Indien är den av världens stora ekonomier som växer snabbast. Landet har 1,3 miljarder invånare, i New Delhi bor nästan 20 miljoner.