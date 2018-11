Delhiborna vaknade på måndagen upp med en stickig luft som är svår att andas. Under morgontrafiken inträffade flera trafikolyckor i den kompakta dimma som orsakas av luftföroreningarna. På flera håll ”vattnades” gatorna så att dammet skulle lägga sig, rapporterar Times of India.

”Välkomna till gaskammaren”, skrev teknikutvecklaren Nitin Wali på Twitter.

Måndagens luft var den giftigaste hittills i år med skyhöga halter av PM2,5, de minsta och farligaste luftburna partiklarna som kan tränga långt ned i lungorna. I stora delar av New Delhi låg mängden PM2,5 på 400 mikrogram per kubikmeter – och på vissa platser på 600 mikrogram – att jämföra med WHO:s gränsvärde på 25 mikrogram per kubikmeter.

New Delhi med nästan 20 miljoner invånare har sedan flera år gått om Peking som huvudstaden med mest förorenad luft. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Delhi den sjätte mest förorenade staden i världen.

Situationen är värst från november och ett par månader framåt. Då når föroreningarna nästan varje dag nivåer som klassas som akut hälsofarliga.

Larmrapporter om hur den giftiga luften påverkar invånarna har varit många de senaste åren. Astmafallen ökar. Hjärtproblem hos unga har blivit vanligare. Vartannat skolbarn har försvagade lungor. I hela Indien är mer än 1,5 miljoner dödsfall om året relaterade till dålig utomhusluft.

Vid sidan av utsläpp från industrier och koleldade kraftverk är trafiken den stora boven bakom den giftiga luften. Nio miljoner bilar och motorcyklar rullar på huvudstadens gator och varje dag fylls trafiken på med 1.400 nya fordon. Till detta ska läggas de tiotusentals diesellastbilar som varje dygn passerar Delhi.

Senare i veckan kommer alla de miljontals fyrverkerier som avfyras under firandet av diwali, det indiska nyåret, att försämra luftkvaliteten ytterligare. Myndigheterna har i år försökt begränsa fyrverkerierna till ett par timmar, men förbudet kommer sannolikt inte att följas.

En annan stor källa till luftföroreningarna är att tiotals miljoner bönder i flera delstater i norra Indien bränner jordbruksavfall under november för att göra åkrarna redo för nästa sådd.

Enligt Sumit Sharma, expert på geovetenskap och klimatförändringar vid Teri-institutet i New Delhi, skulle det göra stor skillnad om avfallet togs tillvara och omvandlades till pellets.

– Att använda pellets som bränsle är en ren energiform. För bönderna innebär det dessutom en ny inkomstkälla. Den här affärsmodellen skulle behöva införas i stor skala i norra Indien, har Sumit Sharma sagt till DN vid ett tidigare intervjutillfälle.

Times of India skriver på måndagen att polisen har uppmanats att få bort bilar som svarar för de smutsigaste utsläppen på gatorna. En av de viktigaste åtgärderna i Delhi är att bygga ut kollektivtrafiken, så att det blir möjligt för många fler att åka buss eller tunnelbana till och från jobbet.

Många människor har valt att lämna Delhi på grund av luftföroreningarna. I vissa områden har priserna på bostäder fallit. Flera utländska företag och ambassader avråder medarbetare med små barn från att söka tjänster i den indiska huvudstaden.

