Luxemburg första landet i Europa med gratis kollektivtrafik

En genomtänkt strategi för att få slut på trafikstockningarna på vägarna under rusningstid? Eller ett enkelt knep för att marknadsföra Luxemburg i omvärlden? Eller ren populism?

Åsikterna går isär om vad som ligger bakom att pyttelandet i EU, med runt 600.000 invånare och till ytan lite mindre än Blekinge, inför gratis kollektivtrafik om några veckor.

De resenärer som DN talar med en kall och blåsig vinterdag i huvudstaden, som också heter Luxemburg, gillar beslutet.

– Jag tycker att det är mycket praktiskt för alla. Luxemburg är på sitt sätt grundat på kollektivtrafik och då är det bra att den blir gratis, säger Manuella Godeau, som står och väntar på spårvagnen.

Manuella Godeau ser fram emot när hela spårvagnsnätet är utbyggt i Luxemburg. Foto: Jonas Lindkvist

Sedan 2017 är spårvagnar åter ett inslag i stadsbilden (de gamla togs ur bruk 1964). Manuella Godeau åker kollektivt varje dag och ser fram emot när den nya spårvagnstrafiken är helt utbyggd om några år.

Fransyskan Rosita, som inte vill säga sitt efternamn, hälsar på barn och barnbarn i Luxemburg.

– Klarar ekonomin gratis kollektivtrafik är det självfallet bra. Jag önskar att vi kunde ha samma sak i Frankrike, men vi är ett för stort land. Kanske en region skulle kunna införa det, funderar hon.

Rosita, från Frankrike, uppskattar kollektivtrafiken i Luxemburg. Foto: Jonas Lindkvist

Kollektivtrafiken i Luxemburg är redan till 90 procent finansierad via skattsedeln. Bortfallet från biljettintäkter beräknas därför till – i sammanhanget – blygsamma 40 miljoner euro, 420 miljoner kronor.

Luxemburg har goda ekonomiska förutsättningar att klara reformen. Landet har högst bruttonationalprodukt per capita i Europa. Dessutom hög ekonomisk tillväxt och stor befolkningsökning. Det i sig ökar transportbehoven.

Lägg sedan till att nästan 200.000 människor varje dag arbetspendlar till Luxemburg från grannländerna Belgien, Frankrike och Tyskland. De flesta åker bil. Sammantaget har Luxemburg blivit en trafikmässig hjärtinfarkt.

– Vi har enorma trafikstockningar under rusningstid, konstaterar transportminister François Bausch, som representerar det gröna partiet som regerar i koalition med liberaler och socialdemokrater.

Bausch framhåller att gratis kollektivtrafik är en del av ett paradigmskifte som syftar till att färre ska ta bilen.

– Vi måste få ett system där olika transportsystem samspelar på det mest effektiva sättet. Från gående och cyklister till kollektivtrafik. Och även bilen, säger han.

Luxemburg investerar tungt i tåg, bussar, infartsparkeringar med mera. Från 2018 och tio år framåt är 40 miljarder kronor budgeterade.

– Den avgiftsfria kollektivtrafiken är pricken över i som ska marknadsföra detta nya system, säger François Bausch.

Han använder det engelska uttrycket ”the icing on the cake”, vilket ordagrant betyder ”glasyren på kakan”. Men den brer en bagare på först när kakan är färdig. I fallet Luxemburg vittnar exempelvis de uppgrävda gatorna runt centralstationen om att kakan är ofärdig. Det dröjer innan det nya trafiksystemet fungerar fullt ut.

Luxemburgs nya spårvagn invigdes 2017. 2023 ska systemet vara fullt utbyggt och bland annat gå mellan huvudstaden Luxemburg och landets näst största stad Esch-sur-Alzette, knappt 20 kilometer bort. Foto: Jonas Lindkvist

Bland annat detta har den svenska journalisten Martin Jonsson reagerat på. Sedan hösten 2016 bor han i Luxemburg dit han flyttade efter många år i Edinburgh. I ett debattinlägg förra året, efter att regeringen presenterat nyheten, skrev han att andra saker behövs för att göra kollektivtrafiken attraktiv.

– Det är absolut inte dåligt att det blir gratis, men det är felinvesterade pengar, säger Martin Jonsson när DN träffar honom vid en tågstation nära stadskärnan.

Han radar upp argumenten:

* många åker redan gratis, till exempel alla under 20 år, studenter och de med riktigt låg inkomst.

* för övriga är priset lågt. Två euro för en resa, fyra euro för ett dygnskort (21 respektive 42 kronor). Martin Jonssons månadskort kostar 25 euro (cirka 265 kronor).

* många tåg och bussar håller låg standard och saknar till exempel luftkonditionering.

Martin Jonsson åker tåg till jobbet varje dag. Foto: Jonas Lindkvist

DN:s reporter kan intyga den låga standarden på vissa tåg. Sista biten på min resa från Belgien till Luxemburg hamnade jag i en vagn som var likadan som på tågluffartiden i början av 1980-talet. Skicket på toaletten lämpar sig inte att beskriva i skrift.

– När jag bodde i Edinburgh åkte jag buss hela tiden. Här är det mycket svårare, särskilt utanför stadskärnan. Och trots att landet är så litet är tågen ofta försenade och inställda, säger Martin Jonsson.

Till det kommer att bilen fortfarande är närmast helig för många luxemburgare. Martin Jonsson är i stort sett ensam i sin bekantskapskrets om att åka buss och tåg.

Forskarna Constance Carr och Markus Hesse, Luxemburgs universitet, pekar även de på bilberoendet som en av flera faktorer som hindrar användandet av kollektivtrafik att ta fart. Beroendet har gynnats av Luxemburgs låga bensinpriser. Det är runt 20 procent billigare att tanka här än i grannländerna. Bensinturism är ett begrepp.

Bensinstationer i Martelange, Luxemburg, som gränsar till Belgien. Foto: Yves Logghe/AP

”Alla politiska åtgärder som begränsar trevnaden med det fyrhjuliga fordonet som det viktigaste transportmedlet är synnerligen impopulära i Luxemburg”, skriver forskarna i en artikel.

En av slutsatserna de drar är att beslutet om gratis kollektivtrafik inte handlar om att komma till rätta med transportproblemen, utan snarare om att marknadsföra landet i omvärlden. Forskarna beskriver beslutet som populistiskt.

Transportminister François Bausch värjer sig bestämt mot de beskrivningarna.

– Hade de frågat oss skulle de veta att vi inte bara introducerar fri kollektivtrafik utan även har den högsta investeringen per invånare i Europa i allmänna transportsystem. Vi är europeiska mästare på området, säger han med emfas.

Luxemburg har i flera år verkligen haft högst investeringsnivå per capita. Man ligger till och med långt över järnvägens förlovade land Schweiz. En förklaring är att lilla Luxemburg med sina mindre projekt inte kan upphandla till lika bra priser som större länder med stora projekt. Då blir det dyrare, helt enkelt.

Dessutom är det lite skevt att räkna per invånare. De 200.000 som pendlar in från grannländerna skulle också kunna räknas in i befolkningsunderlaget. De betalar till exempel skatt i Luxemburg och är en målgrupp för investeringarna i tåg och buss.

Dessa 200.000 får för övrigt inte åka gratis från den 1 mars. Kanske senare. Luxemburgs regering diskuterar med Belgien, Frankrike och Tyskland hur man ska göra med tågresor som börjar eller slutar utomlands.

Foto: Rene van den Berg/Alamy

När det gäller att göra det dyrare för bilisterna understryker minister Bausch att regeringen måste gå försiktigt fram. I sommar ska bensinpriserna höjas med två cent per liter. Mätt med dagens pris skulle en liter då kosta runt 1:22 euro (12:90 kronor). Diesel något mindre.

Nästa år ska landet införa en koldioxidskatt som höjer priset med cirka 5 procent.

– Vi kan inte på bara ett år gå från bensinpriset vi har i dag till den nivå som är i Frankrike. Det är omöjligt. Ur social synvinkel skulle det vara en katastrof, säger han.

Martin Jonsson, den tågpendlande journalisten som skrev en debattartikel förra året, konstaterar att det redan har börjat mullra bland Luxemburgs bilister.

– Teoretiskt är Luxemburg som gjort för att åka kollektivt: det är litet, de flesta arbetar koncentrerat på ett par, tre ställen runt huvudstaden. Men bilen är svår att ta ifrån folk, säger han.

Fakta: Gratis kollektivtrafik Luxemburg blir första land i Europa med gratis kollektivtrafik till alla sina invånare. Undantaget är de som reser i första klass på tågen. Där ska det fortfarande kosta. Tallinn blev 2013 första huvudstad att införa gratis kollektivtrafik. Flera regioner i Estland har följt efter. Fortfarande är det enbart den som är skriven i Tallinn som kan åka gratis där. Inte andra estländare eller utländska besökare. Dunkerque i Frankrike har gratis busstrafik i stan och till närliggande samhällen sedan hösten 2018. Visa mer