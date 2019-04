Macron vill lägga ner elitskolan han själv gick på

Ett av de besked som Emmanuel Macron gav under sitt tal till det franska folket på torsdagen var han vill lägga ner École Nationale d´Administration (ENA), det franska elituniversitet som sedan andra världskriget slut försett så väl den franska statsapparaten som det privata näringslivet med topputbildade politiker och tjänstemän.

Det ses av många som en symbolhandling och som ett svar på ”folkets” uttryckliga vilja att minska klyftan mellan eliten och folket, en klyfta som varit i ständigt fokus sedan de gula västarna inledde sina protester i november förra året.

Macron har tidigare – av jämlikhet- och rättviseskäl – lyft behovet av att öka mångfalden vid rekryteringen av studenter till utbildningen. Han vill också öka möjligheterna för människor med olika social bakgrund att göra karriärer som statstjänstemän – inte minst för representationen skull.

– Speglar dem som i dag arbetar i vår vår administration vår befolkning? Nej, det gör den inte. Det måste vi ändra på, sa Emmanuel Macron i sitt tal.

Diskussionen om att reformera ENA har pågått under en tid. Sedan det under förra veckan läckte ut att Macron hade för avsikt att helt lägga ner skolan har debatten rasat – det beskrivs som ett ”chockbesked”. Många frågor återstår och under talet var Emmanuel Macron mycket vag när det kom till hur han ser på vad som i så fall ska ersätta det utbildningsinstitut som ENA representerar i dag.

Den som gått ENA är i dag i princip garanterad en livstidsanställning i den franska statsapparaten, något Emmanuel Macron anser är fel.

