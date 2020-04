Magdalena Andersson hoppfull om att EU kan enas om krispaket – ”Sverige ska stödja extremt drabbade länder”

EU:s 27 finansministrar har fått i uppdrag av sina stats- och regeringschefer att innan påsk lägga fram ett omfattande krispaket för att motverkar de ekonomiska effekterna av covid-19.

Men motsättningarna är stora mellan främst fyra euroländer i norr – Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike – och en större grupp euroländer i söder med Italien och Spanien i spetsen.

Främst handlar motsättningarna om vilka krav som ska ställas på länder som beviljas lån ur den stora krisfonden ESM samt om euroländer gemensamt ska garantera varandras lån.

Även inom grupperna finns olika åsikter. Tysklands finansminister Olaf Scholz och Frankrikes finansminister Bruno Le Maire uppmanar gemensamt sina kolleger att visa kompromissvilja.

Hela natten till onsdagen diskuterade och förhandlade finansministrarna i olika konstellationer, utan att kunna enas. Mötet bröts klockan åtta på morgonen och ska återupptas på skärtorsdag klockan 17.

– Det finns en insikt i finansministerkretsen om hur allvarlig situationen är och en önskan att ta ansvar för Europa. Det har varit bra och konstruktiva samtal under natten, men vi behöver lite mer tid, säger Sveriges finansminister Magdalena Andersson.

Hon har goda förhoppningar om att ministrarna kan enas under torsdagen.

– Eftersom det finns en djup krisinsikt finns också en vilja att vidta åtgärder som vi i normala fall aldrig skulle ha diskuterat. Sverige, som är ett av Europas rikaste länder och med goda statsfinanser, ska vara med och stödja extremt drabbade länder, säger hon.

Magdalena Andersson tillägger dock att det finns detaljer och villkor i förslagen som finns på bordet som måste diskuteras noggrant.

Förslagen är i huvudsak:

100 miljarder euro, drygt 1.000 miljarder kronor, som ska gå till länder som vill stötta arbetstagare som går ned i arbetstid. Fonden är döpt till Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency).

200 miljarder euro som ska gå till drabbade företag, främst små och medelstora företag.

Lån till drabbade stater från krisfonden ESM, som är kopplad till euroländerna. Siffran 240 miljarder euro har nämnts.

Sammantaget handlar det alltså om runt 540 miljarder euro, cirka 5.900 miljarder kronor. I storlek är det mer än fem gånger större än utgifterna i svenska statsbudgeten för 2020.

Sverige är egentligen ingen anhängare av Sure, fonden för kortare arbetstid. Man anser att detta är en nationell fråga, inte en EU-fråga.

– Men nu är vi i en helt exceptionell situation, så vi får se var vi landar på torsdag. Det är förstås lättare för oss att diskutera en sådan mekanism om den inte är permanent, säger Magdalena Andersson.

Krispaketet mot covid-19 Det omfattande krispaketet på 540 miljarder euro kan jämföras med EU:s gemensamma budget för 2020, som är 154 miljarder euro. Pengarna till krispaketet ska tas från följande källor: Europeiska investeringsbanken, EIB, ska låna ut cirka 200 miljarder euro till företag. Krisfonden ESM, som skapades 2012, ska låna ut cirka 240 miljarder euro till medlemsstaterna. Sure, fonden för korttidsarbete, skapas genom att medlemsstaterna garanterar 25 miljarder euro och EU-kommissionen därefter lånar upp totalsumman 100 miljarder euro. Visa mer

