Den nybyggda lagerlokalen står öde vid gränsen mellan Colombia och Venezuela. Den byggdes för några år sedan, men invigdes aldrig. Venezuelas president Nicolás Maduro har hållit gränsen stängd för att hindra sina landsmän att smuggla billig venezuelansk bensin till Colombia. Men nu vill Colombia öppna gränsen för att föra in det humanitära biståndet som USA sänt till Venezuela.

– Vi vill att Maduro tar bort sina containrar och tankbilar som blockerar deras del av gränsen, säger general Aladino, från det colombianska civilförsvaret.

Han öppnar en av säckarna som den amerikanska biståndsmyndigheten USAID skickat och plockar upp tonfiskkonserver, spagetti, kaffe, choklad och tandkräm – produkter som inte längre går att få tag på i Venezuela. På säcken står det ”Del pueblo de los Estados Unidos de América”, från det amerikanska folket.

– Behovet är enormt. Denna mat kommer att slukas snabbt, säger generalen.

I veckan har det amerikanska flygvapnet sänt tre C-17 transportplan som landat i den colombianska gränsstaden Cúcuta med 3 500 matpaket till undernärda barn och 25 000 hygienpaket till familjer. Tanken är att venezuelaner som flytt till Colombia ska bära in biståndet på lördag, men risken är stor för att Nicolás Maduros ber sina elittrupper att stoppa hjälpen.

– Hur han än gör kommer han att tappa ansiktet. Släpper han genom biståndet så medger regimen att den misslyckats med ekonomin i världens mest oljerika land. Släpper han inte genom hjälpen så framstår han som en ond person som låter sitt folk svälta, säger en av de colombianska lagerarbetarna.

Bild 1 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 2 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 3 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 4 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 5 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 6 av 6 Hjälp från USA har anlänt till Cucuta i Colombia. Ännu har hjälpen inte släpps in i Venezuela av presidenten, som insisterar att landets befolkning inte behöver hjälp. Foto: Luis Bernardo Cano Bildspel

USA:s president Donald Trump har sagt att de soldater som ställer sig på Maduros sida ”kommer att förlora allt”. Hans hot signalerar att USA överväger att bistå en militär operation i landet.

Upptrappningen kan bli ödesdiger eftersom Ryssland lovat att försvara Venezuela på grund av ryska intressen i landets olje- och gasproduktion. Enligt Maduro har Ryssland, tillsammans med Kina och Turkiet, skickat 300 ton humanitärt bistånd till landet, men ingen har sett röken av de sändningarna.

För att lätta upp den spända stämningen vid gränsen har den brittiske miljardären Richard Branson bjudit in några av världens största artister till en gratiskonsert i Cúcuta på fredag kväll. Den brittiske sångaren Peter Gabriel, den katalanske superstjärnan Manu Chao och det mexikanska bandet Maná är några av dem som kommer att uppträda på scenen som byggts upp på den breda motorvägen vid gränsen. Välgörenhetsgalan kallas Venezuela Aid Life och är inspirerad av Live Aid i London som 1985 spelade in 1,5 miljarder kronor till svältkatastrofen i Etiopien. Målet med galan är att samla in en miljard kronor till de undernärda barnen i Venezuela.

”Jag hoppas att detta blir början på en humanitär karavan likt luftbron till Berlin”, skriver Francisco Santos, Colombias ambassadör i USA på Twitter.

Under tiden den venezuelanska kollapsen håller på att förvandlas till storpolitik fortsätter flödet med migranter över gångbron till gränsstaden Cúcuta i Colombia. Varje dag vandrar cirka 6 000 venezuelaner över denna bro för att köpa mat, göra läkarbesök eller föda barn. Bron har blivit venezuelanernas livlina. Många av de som flyr ska migrera till Colombia, Ecuador, Peru eller Chile. De som inte har råd med de dyra bussbiljetterna får stanna i gränsstaden några dagar för att äta upp sig innan de återvänder till Venezuela.

Bild 1 av 3 Sköterskan Geraldine Lopez väger en flicka på läkarmottagningen i Colombia. Åttio procent av alla barn som kommer hit är undernärda eller i riskzonen att bli undernärda. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 2 av 3 En grupp människor väntar vid en läkarmottagning i staden Cucuta i Colombia. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 3 av 3 Daibelis Briceño är drygt ett år gammal och har kommit från Venezuela till Colombia för att få vård. Hon är i riskzonen för att bli undernärd. Foto: Luis Bernardo Cano Bildspel

På en bakgata har Colombia skänkt en bit tomt till FN:s flyktingkommissariat UNHCR som byggt en modern läkarmottagning som drivs av spanska Röda korset, tyska Humanitäre Hilfe och norska Flyktninghjelpen. I en husvagn med luftkonditionering arbetar sjuksköterskan Geraldine Lopez.

– Åttio procent av alla barn som kommer hit är undernärda eller i riskzonen att bli undernärda, berättar hon.

Längst fram i kön står pappan Henrique Gomez från Venezuela. Han har med sig sina tre döttrar.

– Ibland har vi inte fått tag på mat på en hel dag. Då får vi lägga oss hungriga, berättar han.

Han har tappat åtta kilo sedan humanitära krisen i Venezuela tog fart.

– Det finns inte ens mjöl att baka bröd.

När sjuksköterskan väger hans fyraåriga dotter konstaterar hon att dottern väger flera kilo mindre än vad hon borde göra. Sjuksköterskan öppnar ett paket med en rosa näringslösning som hon sprutar in i munnen på henne.

– Du måste ge henne detta flera gånger om dagen. Annars kan hon bli undernärd, säger Geraldine Lopez till pappan.

Bild 1 av 2 Sköterskan Geraldine Lopez ger näringslösning till fyraåriga Endri Gomez. Foto: Luis Bernardo Cano Bild 2 av 2 Sköterskan Geraldine Lopez ger näringslösning till fyraåriga Endri Gomez. Foto: Luis Bernardo Cano Bildspel

Sedan klämmer hon ned innehållet ur ett ännu paket i flickans mun.

– Magen har vant sig med att inte få mat. Du måste få igång systemet igen, säger sjuksköterskan till pappan.

Vad som förvärrar hälsosituationen är att dottern även har mask i magen. Rent vatten är numera svårt att få tag på för fattiga familjer i Venezuela.

– Vi var rädda att hon skulle torka ut så vi gav henne det vatten vi hade, säger pappan.

När pappan lämnar husvagnen får han även med sig en handfull paket med jordnötspasta som matersättningsmedel.

– Sjuksystern sa till mig att jag måste få i henne åtminstone tre paket om dagen.

Pappan lägger sin dotter i knäet och ber sin äldsta dotter att hålla henens lillasysters huvud stilla. Det funkar inte. Lillasystern skriker så att de glåmiga ögonen fylls av tårar.

– Jag vill inte! Jag vill inte! Jag vill inte! skriker hon.

Pappan slits mellan sin fyraåriga dotters vilja och risken att hon ska bli undernärd. Han bestämmer sig. Ger en stadig blick åt sin 12-åriga dotter. Och tar ett fast grepp om dotterns mun. Den äldsta dottern håller sin lillasysters armar medan han klämmer in pastan i hennes mun och trycker upp hakan för att tvinga henne att svälja. Det lyckades. Pappan väntar i fem minuter innan han tar paket nummer två. Det går inte lika bra. Fyraåriga Endri Gomez spyr upp innehållet.

– Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger pappan medan hans ögon vattnas av tårar.

Jose Enrique Gomez med sin dotter Endri Gomez. Foto: Luis Bernardo Cano

För att splittra regimens motstånd till att ta emot hjälpen har US Aid samlat 46 ton mat på fyra olika platser längs Venezuelas gräns. Mest mat finns det vid gränsen i Cucúta. De andra platserna är Pacaraima i Brasilien och på den självstyrande nederländska ön Curaçao i Karibien. Den fjärde platsen är än så länge hemlig. Maduro-regimen hävdar att det finns ekonomiska baktankar bakom det amerikanska biståndet: USA är intresserat av Venezuelas olja.

– Det är bättre att hjälpen går via UNHCR, säger Sofia Ollvid, chef för den svenska insamlingen till UNHCR i Venezuela.

I förra veckan var hon på plats vid gränsen i Cúcuta.

– Vårt problem är att solidariteten med Venezuelas folk är låg. Under insamlingen till Syrien skänkte folk mycket pengar, men till Venezuela kommer nästan inget. Ändå är det en stor katastrof som redan genererat tre miljoner flyktingar, säger hon.

Fakta. Venezuela har reagerat kraftigt på att Curação gått med på att hjälpa USA att få in matsändningarna i landet. Venezuela har stängt sin gräns mot Curação och överväger att avbryta diplomatiska kontakter med ön som är självstyrande men tillhör Nederländerna. Visa mer

Läs mer:

Guaidó åker till Colombias gräns

Venezuela ser nytt hot när nödhjälp samlas i Curaçao

Han ledde militärernas försök att störta Nicolás Maduro i Venezuela

Bron till Colombia en livlina för hungriga venezuelaner