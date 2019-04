Målet: Två miljoner döda katter innan år 2020

2015 beslutade Australiens regering att något måste göras åt katterna som är en stor fara för de flesta mindre djur.

Före detta hälsomiljöministern Greg Hunt lanserade då ett ”krig” mot katterna – två miljoner skulle dödas innan år 2020. Antalet katter i landet uppskattades vid tidpunkten vara mellan två och sex miljoner.

Australiens miljödepartement uppger att katterna uppskattningsvis dödar över en miljon vilda fåglar och 1,7 miljoner reptiler varje dag. Över 100 arter riskerar att utrotas på grund av katterna, enligt Australiens kommission för hotade arter.

I Australien har man tagit till flera metoder för att lösa problemet under de senaste åren.

Bland annat har forskare utvecklat en speciell typ av förgiftade korvar som släpps ner från ett flygplan. 50 korvar per kvadratkilometer spetsade med giftet 1080, natriumfluoracetat, släpps ner i vildmarken. Det har visat sig vara effektivt och hälften av katterna i området har dött när metoden har använts, rapporterar The New York Times.

I kommunen Banana Shire i Queensland erbjuds personer 10 australienska dollar om de avlivar en vild katt och visar upp dess huvud, enligt CNN.

Det är inte helt fastslaget hur katterna kom till Australien. Den senaste forskningen pekar på att katterna är förvildade tamkatter som kom med brittiska nybyggare under 1800-talet, enligt The New York Times.