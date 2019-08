Man anhållen för misstänkt mordförsök i moské i Norge

Det var strax efter klockan 16 på lördagen som polisen i Oslo nåddes av larmet om skottlossning i moskén al-Noor Islamic Centre i Bærum, strax utanför Oslo.

På platsen greps en man i 20-årsåldern misstänkt för händelsen. Mannen hade redan övermannats av personer inne i moskén när polisen kom till platsen.

Två personer skadades, varav den ena var den misstänkte gärningsmannen. I bägge fallen rör det sig om lättare skador.

Till norska TV2 säger Irfan Mushtaq, föreståndare för moskén i Bærum, att en gärningsperson beväpnad med flera skjutvapen tog sig in i moskén och öppnade eld. Att ingen dödades var enligt Mushtaq ren tur – en bönestund hade precis avslutats och moskén var nästan tömd på människor. Vid en presskonferens klockan 23 kunde polisen inte bekräfta uppgifterna om att skottlossning ägt rum.

Enligt polisen har mannen norsk bakgrund och bor i närområdet till moskén. Han är sedan tidigare känd av polisen men har inte straffats för något brott.

Polisen uppger också att två vapen påträffats i anslutning till gripandet, men vilken typ av vapen vill polisen inte kommentera.

Mannen anhölls senare misstänkt för mordförsök.

Vid 22-tiden på lördagskvällen meddelade polisen att en ung kvinna hittats död i en lägenhet i området. Polisen har anledning att tro att kvinnan bragts om livet och mannen som greps vid moskén är misstänkt för att ha mördat kvinnan.

Lägenheten som kvinnan hittades i är den misstänkte mannens bostad. Enligt polisen ska kvinnan och mannen ha familjekopplingar.

Enligt flera norska medier ska mannen bland annat ha hyllat terrordådet mot moskéer i Christchurch i ett inlägg på nätet.

Under presskonferensen på lördagskvällen bekräftade polisen att de känner till uppgifterna och att de utreder exakt vilka forum han kan ha varit aktiv på.

– Vi har underrättelser om att han har varit aktiv på nätet och vi jobbar med att se vad det innebär, säger Rune Skjold.

Polisen poängterar dock att man inte vet vilka motiv som ligger bakom händelsen.

I nuläget har polisen inga uppgifter som tyder på att händelsen skulle vara ett terrorbrott, men de utesluter inte heller den möjligheten.

Polisen i Oslo kommer att ha ökad beredskap under morgondagens firande av den muslimska högtiden Eid al-adha.

– Vi kommer att kalla in extra personal. Det är för att alla som firar i Oslo ska kunna känna sig så trygga som möjligt. Vi har också beslutat att beväpna all personal som jobbar i Oslos polisdistrikt, säger inspektören Jan Eirik Thomassen under en presskonferens.

Thomassen nämner ingenting om ökad hotbild utan säger att åtgärderna ska fungera förebyggande och trygghetsskapande.

– Jag vill betona att vi har god kontroll och vi vill att allmänheten ska känna sig trygg att fira id.

Statsministern Erna Solberg har kommenterat händelsen till norska tidningen VG där hon beklagar det som hänt.

– Jag vill uttrycka mina kondoleanser till de som var i moskén i Bærum i dag och alla andra drabbade. I Norge borde det vara säkert att gå till moskén, kyrkan och andra religiösa rum, säger hon.