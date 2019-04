Många jobbår ger tidigare pension i Italien

Fakta. Nya pensionsreformen gäller i tre år

Med ekvationen ”jobbår plus ålder” beräknas pensionsutgifterna i Italien öka med 90 miljarder kronor i år. Under åren 2020 och 2021 tros utgifterna stiga med 105 miljarder kronor per år.

Reformen är tänkt att upphöra efter 2021 då en ny generation italienare skall ha fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

De tidigare förmånliga pensionsvillkoren innebär fortfarande stora kostnader. Tidningen Il fatto Quotidiano har räknat ut att Italien i dag har över 400.000 pensionärer som får pension sedan mer än 40 år.