Många yngre dör i covid-19 i Indien

Indien såg till en början ut att ha klarat sig undan de värsta effekterna av coronaviruset då landets premiärminister Narendra Modi snabbt stängde samhället under flera veckor. Men sedan landet åter öppnade stiger siffrorna. Från 415 rapporterade fall och sju dödsfall den 23 mars har Indien nu 793.802 fall och 21.604 dödsfall.

Och det är många yngre som drabbas svårt.

På fredagen konstaterade landets hälsovårdsmyndigheter att män och kvinnor i åldergruppen 30 till 59 år, som utgör 37 procent av landets befolkning, står för 43 procent av dödsfallen i covid-19. Det skriver Times of India.

I Sverige är 38 procent av befolkningen i åldrarna 30 till 59 år men den gruppen står för endast ungefär 2,8 procent av dödsfallen i covid-19.

Indien har just nu 15 dödsfall i covid-19 per en miljon invånare och antalet som återhämtar sig ligger på 62,4 procent, skriver The Hindu.

Också andra länder har en ojämlik fördelning när det gäller hur människor drabbas av viruset. På fredagen publicerades siffror från USA:s smittskyddsmyndighet CDC som visade att latinamerikaner oftare avlider i covid-19 än svarta och vita. Efter att ha analyserat 10.647 dödsfall i 15 delstater i covid-19 mellan den 12 februari och 24 april visade det sig att 34,9 procent av de avlidna var latinamerikaner, 29,5 procent afroamerikaner och 13,2 vita utan latinamerikanskt påbrå, skriver smittskyddsmyndigheten i en rapport.

De flesta som avled var över 65 år och hade underliggande sjukdomar, skriver nyhetsbyrån Reuters.