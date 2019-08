Marianne Björklund: Kaoset i Hongkong väcker oro för militärt ingripande

Den vanliga morgonrusningen i Hongkong var kraftigt decimerad på måndagen när en generalstrejk lamslog staden. Hundratals flyg ställdes in, ingångar till tunnelbanevagnar blockerades av demonstranter som la sig mellan dörrarna och affärer stängde.

Generalstrejken var den första i Hongkong på över 50 år och kom efter över två månader med protester i staden. Alltifrån lärare, piloter, byggarbetare till flyganställda deltog i strejken som också fick med sig anställda vid 30 regeringsdepartement.

Som många gånger tidigare inleddes dagen med lugna fredliga demonstrationer för att senare urarta i våldsamma sammandrabbningar mellan polis och mestadels unga demonstranter. På vissa platser utspelades kaosartade scener när demonstranter satte papperskorgar i brand, kastade tegelstenar och krossade fönster. Polisen svarade med tårgas och pepparspray.

Känslorna gick höga, även mellan Hongkongborna. När en bilist körde in i demonstranternas barrikader blev han genast attackerad och fick bilrutan sönderslagen av batongslag, visar en inspelning på Twitter.

Hongkong går nu in på sin nionde vecka med demonstrationer. Varje helg har framför allt unga Hongkongbor belägrat gator och genfört aktioner mot myndighetsbyggnader.

Det började som en protest mot planerna på att införa en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Den lagen har regeringen lagt på is. Men protesterna fortsatte och har vidgats till att handla om något mycket större än en enstaka lag.

De unga som demonstrerar oroar sig för sin framtid. Sedan Hongkong lämnades över till Kina 1997 har de upplevt att deras friheter alltmer har begränsats, trots löftet om ”ett land, två system”, som innebar att Hongkong skulle få behålla viss självständighet med yttrandefrihet och pressfrihet i 50 år.

De kräver fria val och de vill att Hongkongs ledare Carrie Lam avgår. Dessutom har de reagerat på polisens i deras tycke övervåld och vill att en oberoende utredning tillsätts.

Frågan är hur utvecklingen med protester varje helg ska få ett slut. Carrie Lam visade inga tecken på att avgå när hon talade på måndagen. I stället fördömde hon protesterna och varnade för att Hongkong står på randen till en ”väldigt farlig situation” som sätter Hongkongs relativa självstyre under risk.

Bild 1 av 2 Demonstranter skyddar sig mot polisen under protester som sammanföll med en generalstrejk i Hongkong på måndagen. Foto: Anthony Wallace/AFP Bild 2 av 2 Över 200 flyg ställdes in under måndagens generalstrejk i Hongkong. Foto: Kin Cheung/AP Bildspel

Några planer på att gå demonstranterna till mötes i deras krav verkar inte Carrie Lam ha. Tvärtom tycks strategin nu vara att gå hårdare åt mot demonstranterna. På måndagen greps 82 personer och i förra veckan åtalades 44 personer för våldsamt uppror, ett brott som kan ge upp till tio års fängelse. Sedan protesterna inleddes har över 420 demonstranter gripits, tårgas har använts tusen gånger och polisen har skjutit runt 160 gummikulor.

I bakgrunden mullrar en oro för att centralregeringen i Peking ska gå in med hårdhandskarna. Förra veckan publicerade Folkets befrielsearmé en video på sociala medier där fullt utrustade soldater under en övning marscherar in på gatorna i Hongkong med gevär i hand, stridsvagnar och vattenkanoner. Videon för tankarna till massakern på Himmelska fridens torg i Peking 1989 när månadslånga studentprotester slutade med ett blodbad.

Att militären går in i Hongkong ses dock av de flesta som den allra sista utvägen. Hongkong är ett internationellt finanscentrum och viktigt för många kinesiska bolag. Skulle Kinas militär gå till våldsam attack mot demonstranterna riskerar man omvärldens fördömanden och internationella sanktioner.

Bild 1 av 2 Kravallpolis skjuter tårgas för att skingra demonstranter i Hongkong. Foto: Kin Cheung/AP Bild 2 av 2 Demonstranter och polis drabbade samman under måndagen i Hongkong när en generalstrejk hölls i staden. Foto: Vincent Thian/AP Bildspel

I ett läge där Kina är mitt inne i ett handelskrig med USA är det inte ett särskilt välkommet scenario för Peking. Samtidigt vill inte den kinesiske ledaren Xi Jinping framstå som svag och någon form av agerande från Kina, om protesterna oförtröttligt fortsätter, är inte otroligt.

Möjligen hoppas Peking på en utveckling liknande den 2014 när den så kallade paraplyrevolutionen pågick. Den gången stred demonstranterna för fria val och upprördes över att Kina tillsatt en valberedning som bestämmer vilka som får ställa upp i Hongkongs val. Efter att ha belägrat gator och torg i flera månader dog protesterna ut i takt med att allmänheten tröttnat på alla avbrott i vardagen. Den gången fick demonstranterna inte igenom ett enda av sina krav.

