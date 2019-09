Marianne Björklund: Protesterna i Hongkong lär fortsätta – trots att lagen dras tillbaka

1. Ända sedan lagen om utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina skulle tas upp i parlamentet i början av juni har protesterna i Hongkong rasat och blivit alltmer våldsamma. Återgår lugnet till Hongkongs gator nu när Hongkongs högsta politiska ledare Carrie Lam drar tillbaka lagen?

Det är inte alls säkert. Beslutet kommer väldigt sent och under tiden har demonstranternas kravlista växt. Förutom att lagen ska dras in har de fyra andra krav de vill se uppfyllda innan de är nöjda: en oberoende utredning kring polisens agerande, att de som gripits (över 1.000) under protesterna friges och att demonstrationerna inte stämplas som upplopp. Det sista kravet är att Hongkong går mot fria val.

Visserligen steg börsen i Hongkong kraftigt på onsdagen i någon sorts lättnad, protesterna har påverkat ekonomin.

Men bland dem som har demonstrerat är kommentarerna njugga.

”Fem krav, inte färre, befria Hongkong nu”, skriver en person i en av de grupper som samlar demonstranter på en krypterad app som jag följer.

”För lite och för sent – Carrie Lams svar kommer efter att sju liv har offrats, över 1.200 demonstranter har gripits, många av dem illa behandlade av polisen”, skriver demokratiaktivisten Joshua Wong i ett inlägg på Twitter.

Ett tillbakadragande av lagen hade förmodligen räckt om det kommit tidigare. Men sommaren har gjort Hongkong till en tryckkokare. Känslorna är heta och det vilar någon sorts känsla av nu eller aldrig bland demonstranterna som är beredda att ta stora risker.

En fingervisning om hur stor uppbackning protesterna har efter tillbakadragandet av lagen kommer på söndag då nya demonstrationer är planerade. Möjligen kan en del äldre tycka att det räcker nu. Men bland de unga i frontlinjen lär inte kamplusten ha tagit slut.

2. Om inte ett tillbakadragande av lagen räcker för att lugna ner stämningarna, vad krävs?

En oberoende utredning kring polisens agerande är det krav som har hörts högst från demonstranterna på senare tid. Det dröjer inte många sekunder i ett samtal med en Hongkongbo förrän polisen och dess, enligt deras uppfattning, brutalitet kommer på tal. Klyftan mellan de som ska hålla Hongkong säkert och folket är avgrundsdjup. Polisens anseende blev inte bättre efter förra helgens protester då en video visar hur poliser går in med batonger i en tunnelbanevagn och slår vilt omkring sig.

Men en oberoende utredning är inte aktuell, framkom när Carrie Lam i ett förinspelat tv-tal meddelade att hon skrotar lagen. I stället ska polisen göra en egen utredning, ett budskap som inte tillfredsställer demonstranterna. Inte heller öppnade hon för att släppa de som gripits under demonstrationerna eller att dra bort rubriken uppror. Vad gäller fria val ansåg hon att det ska diskuteras i en lugn och fredlig atmosfär.

Inget av dessa svar lär räcka för att hålla tillbaka protesterna där många deltagare ser denna tidpunkt som sista striden då det avgörs om Hongkong ska bli som resten av Kina eller få behålla sin speciella status.

3. Vilken roll spelar centralregeringen i Peking vad gäller utvecklingen i Hongkong?

En avgörande roll. Det framstår alltmer som att Carrie Lam är helt bakbunden av vad som bestäms i Peking. Tidigare i veckan publicerade nyhetsbyrån Reuters en läckt ljudinspelning där Carrie Lam i ett möte med affärsmän säger att hon har skapat oförlåtligt kaos genom att lägga fram lagförslaget och att hon, om hon kunde, skulle be om ursäkt och avgå. En dag senare förnekade Carrie Lam att hon bett om att få sluta. Men i de flestas ögon är Carrie Lam en marionettdocka som gör vad ledningen i Kommunistpartiet ber henne om.

Hongkong tillhör Kina sedan 1997 men utlovades vid överlämnandet från Storbritannien ett visst självstyre under principen ”ett land, två system”. Det innebar bland annat att Hongkong skulle få behålla sitt oberoende rättsväsende, ha yttrandefrihet och samlingsfrihet. På senare tid känner Hongkongborna att dessa rättigheter inskränkts alltmer. När utlämningslagen kom på bordet var det sista droppen som fick bägaren att rinna över. Flera miljoner Hongkongbor har visat sitt missnöje och sin oro för att att det relativa självstyret är på väg bort. Det här är vår sista chans att se till att vi inte blir som en stad bland andra i Kina, har flera av de ungdomar jag mött sagt.

