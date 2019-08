Sex saker du måste veta om protesterna i Hongkong

1. Ett land två system, Hongkongs speciella status:

Hongkong tillhör sedan 1997 Folkrepubliken Kina. Då lämnades det världskända finanscentret över från Storbritannien som man hade tillhört i över 150 år.

Vid överlämnandet lovade Kina att Hongkong skulle få behålla en hög grad av självstyre. Under principen ”ett land, två system” skulle Kina sköta utrikes- och försvarspolitiken. Men på övriga områden skulle Hongkong i stora delar få bestämma själv i 50 år framåt. I avtalet ingick bland annat att Hongkong skulle få behålla ett oberoende rättssystem, samlingsfrihet, marknadsekonomi och yttrandefrihet.

Den långa historien som kronkoloni har präglat Hongkongs invånare. De är till skillnad från befolkningen i Fastlandskina vana att få uttrycka sin åsikt. I Hongkong håller man exempelvis varje år en stor minnesvaka för dem som dog i protesterna på Himmelska fridens torg 1989. Det är otänkbart i Kina där händelsen är utraderad från historieböckerna.

2. Därför började protesterna:

Protesterna började som kritik mot regeringens planer på att inför en lag som tillåter utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Invånarna i Hongkong litar inte på det kinesiska rättssystemet och befarar att lagen skulle utnyttjas för att lämna ut regimkritiker till Kina där de riskerar utsättas för en godtycklig rättsapparat. De pekar på flera exempel där kritiker plötsligt ”försvunnit” eller suttit inspärrade på okänd plats utan någon rättegång.

Lagen har efter massdemonstrationer lagts på is.

3. Därför fortsätter demonstrationerna trots att Hongkongs ledare Carrie Lam har sagt att lagen om utlämningsavtal med Kina är död:

Skälen är flera. Ett är att demonstranterna inte nöjer sig med att lagen lagts på is, de vill att den dras tillbaka helt. De kräver också en oberoende utredning kring hur polisen har agerat under demonstrationerna, de anser att övervåld har använts. Dessutom vill de att alla demonstranter som gripits under protesterna, och i vissa fall riskerar tio år i fängelse, frisläpps, att Carrie Lam avgår och att ledningens benämning av protesterna som uppror dras tillbaka.

4: Kina stärker greppet om Hongkong:

Protesterna mot lagen tände också en gnista hos invånarna att visa sitt missnöje med att Kina, i deras tycke, på senare tid tagit alltmer kontroll över Hongkong. De är oroliga för att de friheter som utlovades vid överlämnandet från Storbritannien är på väg att raderas ut. Demonstranterna pekar bland annat på det senaste valet när flera politiker som förespråkar mer demokrati förbjöds delta.

Ytterligare ett tecken på att snaran skärpts är att fem bokhandlare som hade sin bas i Hongkong har ”försvunnit” eller frihetsberövats. En av dem är den svenske medborgaren Gui Minhai, som hade sitt förlag i Hongkong och frihetsberövades när han var på semester i Thailand 2015.

En återkommande kommentar från demonstranter är att de inte vill att Hongkong blir som en stad bland andra i Kina.

5. Hongkongs invånare ser sig inte som kineser:

De flesta av Hongkongs drygt sju miljoner invånare är etniska kineser. Men majoriteten identifierar sig inte som kineser. Bara 11 procent kallar sig kineser, enligt en undersökning vid universitetet i Hongkong. Särskilt unga tog avstånd från Kina.

På senare tid när turismen och inflyttningen från Fastlandskina ökat har irriterade röster klagat på att turisterna beter sig illa, att de inte respekterar köer och att rika kineser pressar upp fastighetspriserna.

Det här är långt ifrån första gången Hongkongs invånare tar till gatorna. Eftersom demokratin inte är fullt utvecklad är protester ett av få sätt att uttrycka sitt missnöje. Senaste stora protestvågen skedde 2014 när den så kallade Paraplyrörelsen ockuperade gator och torg i flera veckor för att kräva mer demokrati.

6. Kinas ledning höjer tonläget:

I början av proteströrelsen höll sig Peking i bakgrunden och sade sig ha fullt förtroende för att Hongkongs ledare Carrie Lam och polisen klarar av att lugna ner situationen. På senare tid har dock tonen från Kommunistpartiet hårdnat. Proteströrelsen har kallats ”terrorism” och videor på militärövningar i Shenzhen, på gränsen till Hongkong, har släppts i sociala medier. I kinesisk media förekommer också anklagelser om att utländska krafter ligger bakom protesterna.

Spekulationer finns om att Kina ska gå in med militär för att få slut på protesterna. Hittills har dock ledningen avvaktat. Ett ingripande kan slå tillbaka mot Kina. Landets ekonomi har redan slagit av på takten till följd av handelskriget med USA. En brutal intervention i Hongkong kan leda till att omvärlden sluter upp mot landet och inför ekonomiska sanktioner som skulle trycka ner ekonomin ännu mer. Dessutom är Hongkong Kinas skyltfönster för idén ett land, två system. Det är så man vill locka Taiwan att uppgå i folkrepubliken. Nästa år hålls val i Taiwan, om Kina då har slagit ner på Hongkong lär de som propagerar för ett självständigt Taiwan få vind i seglen.