Marianne Björklund: Spänt läge mellan USA och Kina kan utlösa kallt krig

Handelskrig, anklagelser om att Kina lägger sig i det amerikanska mellanårsvalet och spända militära muskler i Sydkinesiska havet. Relationen mellan Kina och USA är frostigare än på länge.

Att USA under Trump inte längre tassar på tå inför Kina blev inte minst tydligt i ett tal som hans vice president Mike Pence höll nyligen.

– Vad ryssarna gör bleknar i jämförelse med vad Kina gör, sade Pence.

Hans ordval och tonläge fick många att höja på ögonbrynen. Medan tidigare administrationer gått fram försiktigt och hoppats att en allt närmare sammanflätning av ländernas ekonomier ska göra Kina till en respektabel spelare på den internationella arenan gick Pence till aggressiv attack på alla fronter. Kina lägger sig i amerikansk inrikespolitik och försöker påverka mellanårsvalet till demokraternas fördel, hävdade Pence och fortsatte med att anklaga Kina för att nästla sig in i USA via företag, filmer, universitet, tankesmedjor och journalister.

Pence gick så långt att uttolkare av talet jämförde med Winston Churchills berömda ”järnridå”-tal som sågs som början på kalla kriget med Sovjetunionen. Det skulle i sådana fall innebära att länderna börjar tävla i militär styrka med varandra och kraftigt kyla ner relationerna, som i dag är intensiva inte minst på handelsområdet.

Egentligen är kritiken mot Kina inget nytt och många håller med om den till stora delar, även inom EU. Men strategin från tidigare administrationer, och fortsatt i EU, har varit att föra fram budskapet i slutna rum och försöka få landet att förändra sig genom närmare band.

Trumpadministrationen går ut och kritiserar Kina offentligt. Kina anklagas för att hacka sig in i amerikanska system, stjäla teknologiska hemligheter, orättvisa handelsmetoder och för att inte respektera etniska och religiösa rättigheter på hemmaplan. Kina är nu att betrakta som en rival, förklarade Pence i sitt tal.

– Det vi ser är historiskt omfattande motsättningar mellan en härskande supermakt och en uppstigande supermakt utan något slut. Jag skulle inte kalla det ett kallt krig, men relationen är oundvikligen präglad av djup, närmast ödesmättad, strategisk misstro, säger Kinakännaren Börje Ljunggren.

Dagens amerikanska strategi är ljusår från det ”konstruktiva engagemang” som gällt i USA:s Kina-politik ända sedan 1970-talet. Då fanns förhoppningar om att Kina gradvis skulle bli mer liberalt, både ekonomiskt och politiskt, ju mer välståndet växte.

– Genom att gå med i WTO går Kina med på att importera en av demokratins mest uppskattade värderingar, ekonomisk frihet. När individer har makten att inte bara drömma, utan realisera sina drömmar, kan de kräva mer inflytande, sade Bill Clinton efter att Kina togs upp som medlem i världshandelsorganisationen WTO 2001.

Men inget av detta har hänt, menar Trump och flera med honom. Kina har inte öppnat upp politiskt och statens roll i ekonomin har inte minskat. Särskilt under Xi Jinping har utvecklingen tagit steg bakåt, menar de flesta bedömare. Med honom som ledare av det kommunistiska partiet har Kina blivit mer auktoritärt. Medan den tidigare ledaren Deng Xiaoping hade som ledord ”göm din styrka, bida din tid”, har Xi Jin Ping deklarerat Kinas ambitioner att bli världsledande tydligt.

Xi Jinping har en plan om att Kina 2025 ska dominera världen vad gäller högteknologi och har tagit initiativ till den nya sidenvägen som en del ser som ett sätt att få tillgång till strategiska investeringar som hamnar. Och några planer på att avveckla statens kontroll över ekonomin tycks han inte ha.

Den vänskapsrelation som såg ut att spira när Donald Trump som relativt nyvald president bjöd in den kinesiska presidenten Xi Jinping till Mar-a-lago i Florida är nu som bortblåst. Då bjöd Trump på den ”vackraste chokladtårtan” som någonsin skådats och tog tillbaka attackerna under valkampanjen om att Kina är en valutamanipulatör. I Kina såg han en viktig potentiell allierad i hotet från Nordkorea.

Sedan dess har Trump chockat Kina, bland annat genom det handelskrig han inlett och nu hotar med att trappa upp ytterligare.

Dessutom hettar det till kring konflikten i Sydkinesiska sjön som Kina hävdar är kinesiskt territorium, men stöter på motstånd från USA-stödda länder som Vietnam, Filippinerna och Malaysia. Kina har blivit alltmer aggressivt och installerat militärt försvar på konstgjorda öar för att hävda sin rätt. USA patrullerar regelbundet området för att hålla farleden, som är viktig för handel, fri. Nyligen var en konfrontation nära när en kinesisk jagare kom bara 41 meter från ett amerikanskt fartyg som fick vända om för att undvika en kollision.