Marocko sneglar på Turkiets guldkantade avtal med EU

Birgitta Ohlsson: När de antidemokratiska vågorna rullar in gäller det att hålla kursen

Intensiva förhandlingar pågår mellan Spaniens och Marockos regeringar, sedan antalet båtflyktingar passerat 22.000 i år – fler än de som anlände till den spanska sydkusten under hela 2017. Till det ska läggas fler än tusen personer som lyckats ta sig över de höga stängslen vid de spanska enklaverna Ceuta och Melilla i Nordafrika.

Varje dag anländer nya gummibåtar med migranter, som plockas upp av sjöräddningen och förs till hamnstäder som Algeciras.

Huvudorsaken är sannolikt den allt värre situationen i Libyen och Italiens hårdare linje. Men även läget i Marocko bidrar.

Marocko har tagit på sig rollen som ”buffertland” runt EU, i utbyte mot finansiellt stöd. Landet har de senaste åren delat ut uppehållstillstånd till 50.000 papperslösa invandrare och handgripligen satt stopp för många fler. I dag är Marocko den näst största mottagaren av EU-stöd för gränsbevakning och flyktingmottagande i Nordafrika, efter Libyen.

Enligt uppgifter i spansk press blickar dock Rabat avundsjukt mot Turkiets guldkantade avtal med EU, samtidigt som oroligheterna i Rifregionen i norra Marocko lett till att säkerhetsstyrkorna används till mycket annat än gränsbevakning.

Därtill finns ett par andra irritationsmoment: uteblivna pengar från EU till redan överenskomna projekt, och ett utslag i EU:s domstol från tidigare i år som stipulerade att unionens fiskeavtal med Marocko inte får omfatta vattnen utanför Västsahara.

– Spanien är berett att stötta Marocko, som vi har starka historiska band till – och se till att EU gör verklighet av de projekt och överenskommelser som man talat om i så många år, sa Spaniens inrikesminister Fernando Grande-Marlaska häromdagen, något som tolkats som att Spanien nu ska bli Marockos ”advokat” i EU.

På onsdagen rapporterade också tidningen El Diario att 21 bussar med gripna migranter skickats mot Marockos södra gräns – något som kan vara en del i detta storpolitiska spel.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa samtidigt att 53 miljoner euro (omkring en halv miljard kronor) görs tillgängliga ur en särskild fond för Nordafrika, för att lösa krisen.

I Algeciras har nu polis evakuerat de flera hundra migranter som DN tidigare berättat om, och som i uppemot en vecka sovit under bar himmel på en kaj i hamnen. De fördes under morgonen till stängda, improviserade härbärgen i gymnastiksalar och polisstationer, där journalister var portade under registreringsprocessen.

På Röda korsets öppna härbärge i Algeciras möter dock DN den 22-åriga Ylonne Bahe.

Liksom alla migranter har hon ett eget, unikt skäl att resa. I Ylonnes fall har hon lämnat sitt hemland Elfenbenskusten, för att hennes far försökt gifta bort henne med en 64-årig man.

– Min pappa har konverterat till islam, men jag är fortfarande kristen. Och jag ville inte bli den där andre mannens fru. I stället flydde jag och min pojkvän till Marocko, berättar hon.

Först trodde paret att de skulle kunna börja om där, i Marocko. Men som många andra västafrikanska migranter vittnar Ylonne Bahe om en utbredd rasism mot svarta.

– Det var därför vi bestämde oss för att lämna Marocko och resa vidare, nu när det fanns en chans.

Guy Paulin från Kamerun drömmer om att bli professionell fotbollsspelare i Europa. Foto: Alexander Mahmoud

Lutad mot en vägg sitter den 17-årige Guy Paulin från Kamerun. Han anlände också med en gummibåt för en knapp månad sedan.

– Jag var i Marocko i nästan ett år. Det fanns ingen hjälp att få – så jag fick tigga ihop pengar på gator och torg, berättar han.

Tillsammans med hundratals andra migranter rörde han sig utanför den höga barriären vid enklaven Ceuta. I ryggen har han ett smärtsamt minne från den gång då han försökte klättra över: delar av muskelvävnaden är helt borta under det långa ärret, som han fick av de rakbladsvassa knivar som spanjorerna satt fast högst upp på barriären.

– Till slut skickade min familj pengar till båtresan, säger 17-åringen tyst.

Hans dröm har hela tiden varit att bli professionell fotbollsspelare i Europa. Och innan vi skiljs åt spricker han trots allt upp i ett leende: