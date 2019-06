Martin Gelin: Alla utom Biden hänger med när demokraterna svänger åt vänster

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Tidigare vicepresidenten Joe Biden hade mest att förlora på Demokraternas första debatter. Så förlorade han också. Han kunde inte alls hantera en attack från senatorn Kamala Harris och kan nu tvingas omvärdera sin kampanj.

Biden har under våren mötts av frenetiska attacker från Demokraternas vänsterflank, som anser att det är dags för nya, mer progressiva ledare. Hans främsta sårbarhet i primärvalet är att han under tre decennier i kongressen vräkt ur sig åsikter och politiska beslut som är oacceptabla bland yngre demokrater. Biden var säkert förberedd på frågor om detta, men han var inte redo för att de skulle komma från Kamala Harris, som bakade in dem i en gripande personlig berättelse. Hennes kritik av Bidens motstånd till ett kontroversiellt federalt system för att integrera skolor på 1970-talet skakade rejält om Biden och hans otydliga svar förvärrade problemet. Biden tycktes argumentera för att delstaterna själva bör avgöra frågor om integration, en åsikt som för miljoner svarta amerikaner för tankarna till segregationsåren. Konflikten speglar ett större dilemma för Biden. Demokraterna har som parti flyttat sig ordentligt åt vänster, men Biden verkar själv inte ha följt med.

Läs mer: Konfliktfylld andra debatt för demokraterna

Lyckas Biden ändå vinna primärvalet råder det inget tvivel om att Donald Trumps kampanj kommer att använda alla dessa kontroverser för att försöka minska valdeltagandet bland svarta amerikaner. Det var precis så Trump kunde vinna i exempelvis Pennsylvania, Michigan och Florida senast. Kamala Harris är samtidigt själv ute på hal is, då hennes tid som åklagare i Kalifornien präglats av liknande kontroverser. Hon möter redan kritik från vänsterdemokrater och Black Lives Matter-rörelsen. Medan Bidens problem är från 1970-talet är Harris problem från 2000-talet. Risken är att dessa konflikter skapar sår i partiet som blir svåra att läka nästa år.

Harris får ändå ses som debattveckans stora vinnare, tillsammans med 44-årige Texas-demokraten Julian Castro. Han lyckades profilera sig som en kandidat med unik trovärdighet i migrationspolitiken, som lär förbli en nyckelfråga fram till valet. Elizabeth Warren och borgmästaren Pete Buttigieg kan också känna sig nöjda med debatterna.

Läs mer: Joe Biden och Bernie Sanders tungviktare i nattens debatt

Överlag får Demokraternas debatter ses som bakslag för de tre män som först utmålades som favoriter i primärvalet: Joe Biden, Bernie Sanders och Beto O’Rourke. För Sanders är problemet dock mer angenämt. Till skillnad från Biden framstår han inte som förlegad, utan som om han varit före sin tid. Han har i fem år rest runt i USA och talat outtröttligt om vänsterfrågor som andra demokrater länge ignorerat. Nu har hans problemformuleringar blivit vedertagna. Nästan alla demokrater räckte upp handen på frågor om de stöder Sanders plan för allmän sjukvård. Det har fått den ironiska följden att Bernie Sanders själv inte längre sticker ut.