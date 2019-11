Martin Gelin: De som vittnar mot Trump sätter sin säkerhet på spel

Ytterligare en person med god inblick i Donald Trumps förhandlingar med Ukraina har nu fördömt presidentens beteende. På tisdagen vittnade överstelöjtnant Alexander Vindman i USA:s kongress om Trumps samtal med Ukraina i juli, då han bad presidenten Volodomyr Zelenskyj utreda demokraten Joe Biden. Vindman beskrev Donald Trumps krav som ett ”partipolitiskt drag”.

– Det är opassande för en president att kräva en utredning av en politisk motståndare, sade han.

Vindmans vittnesmål blev ytterligare ett exempel på hur tjänstemän hänvisar till sin pliktkänsla och patriotism under riksrättsförhören.

– Det var min plikt att rapportera detta, sade Vindman, som i dag är Ukrainaexpert i Vita husets säkerhetsråd.

Det som drog till sig mest uppmärksamhet under förhöret var Vindmans inledande anförande, där han talade direkt till sin pappa, som flydde dåvarande Sovjetunionen för att komma till USA.

Talet mynnade ut i ett känslosamt försvar av USA:s öppna demokrati, då Vindman sade att han skulle ha kunnat förlora sitt liv i Ryssland om han gjorde ett liknande vittnesmål mot presidentens oegentligheter.

– Men oroa dig inte, här kan jag säga sanningen men ändå klara mig, sade Vindman.

I själva verket finns det dock en allvarlig hotbild mot Vindman i USA, just för att han sagt ifrån om Trumps beteende.

Enligt Wall Street Journal har den amerikanska armén behövt tillsätta säkerhetspersonal som övervakar Vindman för att se till att hans liv inte hotas efter förhöret.

Det hindrade inte republikanerna i kongressen från att göra grova personangrepp på Vindman under förhöret. Inför vittnesmålet publicerade republikanen Ron Johnson ett brev där han skrev att Vindmans vittnesmål inte kan tas på allvar, då Johnson ansåg att Vindman representerar en falang av statliga byråkrater som ”aldrig accepterat Trumps valseger”.

Nicole Wallace, tidigare presschef för senatorn John McCain och nu tv-värd på MSNBC, beskrev det som ett ”chockerande” beteende från republikanerna. Men det är långt ifrån första gången som partiet går till attack mot säkerhetspolitiska veteraner och krigshjältar i försöken att skydda Trump. Den avlidne senatorn John McCain var som bekant en återkommande måltavla för Trumps personangrepp.

Under Vindmans vittnesmål gjorde Republikanerna inga nya försök att faktiskt försvara Donald Trumps beteende. Enligt en sammanställning av Washington Post har de vid det här laget gjort 22 olika argument i försöken att försvara presidentens hantering av fallet. I tisdagens förhör ägnade republikanerna i stället all tid åt att försöka skada Vindmans trovärdighet.

För andra gången i rad skickade även Vita huset ut attacker mot vittnet under själva förhöret. När det skedde under fredagens förhör med Marie Yovanovitch sade demokraterna att det kan leda till ytterligare en åtalspunkt mot Trump, om att hota vittnen. Juridiska experter är oense om huruvida utspelen faktiskt kan vara brottsliga, men anmärkningsvärt nog dömdes en av Trumps mest långvariga medarbetare, Roger Stone, förra veckan till 20 års fängelse för att just ha hotat vittnen i en brottsutredning.

Oavsett vad dessa utredningar kommer fram till vet vi sedan tidigare att Trumps personangrepp på dessa människor riskerar att leda till hot och trakasserier så länge de är vid liv. Christine Blasey Ford, som vittnade om sexuella övergrepp från Brett Kavanaugh, som Trump tillsatt till Högsta domstolen, tvingades byta bostad två gånger sedan vittnesmålet.

Det går bara att spekulera i hur många potentiella vittnen och visselblåsare som aldrig kommer att höras, eftersom de är livrädda för att ställa sig upp mot en president som gång på gång tycks ignorera USA:s grundläggande demokratiska friheter.

Republikanerna har tills vidare bestämt sig för att ignorera de grova anklagelserna mot Trump, för att enas bakom hans personliga attacker på vittnena.

Opinionsutvecklingen i USA kanske däremot borde oroa dem.

Sedan förhören började har republikanerna förlorat två viktiga guvernörsval i delstater där Trump vann 2016, med mer än 20 procents marginal (Kentucky och Louisiana). Trump deltog vid kampanjevenemang i båda delstaterna.

6 av 10 amerikaner säger nu att de följer förhören.

7 av 10 säger att det Trump har gjort är fel.

Noll republikaner i representanthusets underrättelseutskott har än så länge visat något intresse för att ställa presidenten till svars.

Nyckelvittne: Trumps Ukraina-samtal var olämpligt