Martin Gelin: Demokraterna attackerar Trump för att vara Kinas knähund

– Jag tycker inte att han har kompetensen som krävs för att klara av jobbet, säger Bolton i en intervju med ABC.

Anklagelserna mot presidenten publiceras i ett utdrag av ”The room where it happened”, en ny bok av presidentens förre säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton. Donald Trump och justitiedepartementet har in i det sista försökt stoppa bokens publicering. De har bland annat hotat med att förbjuda alla bokhandlar i USA från att sälja den. Men utspelet tycks ha fått motsatt effekt, då boken i stället dominerar nyhetsflödet i USA.

I boken påstår Bolton, som var en av Trumps närmaste rådgivare 2018–19, att Trump ”vädjade till” Xi Jinping om att investera i amerikanskt jordbruk, för att öka Trumps chanser att vinna presidentvalet i de delstater som kan gynnas av handel med Kina.

Bolton skildrar en Trump-administration präglad av öppen korruption, där presidenten regelbundet låter personliga intressen styra utrikespolitiken. Konsekvent i Boltons bok är, enligt de som läst den, bilden av en president som prioriterar personliga intressen och fåfänga framför USA:s nationella säkerhet.

”Trumps presidentskap bottnar inte i filosofi, en stor strategi eller sakpolitik. Den bottnar i Trump”, skriver Bolton, enligt utdraget i Wall Street Journal.

– Om han trodde att det gick att ordna ett fototillfälle med Kim Jong-Un så lades stor vikt vid fototillfället och pressens reaktioner på det, men lite eller ingen vikt lades på vad ett sådant möte skulle åstadkomma, säger Bolton i en intervju med ABC.

Senatorn Kamala Harris, en av de personer som Joe Biden överväger att nominera som vicepresident, skrev på Twitter att Trump nu anklagats för att ha bett tre utländska regeringar om hjälp att vinna presidentval.

”Han frågade Ryssland. Han frågade Ukraina. Han frågade Kina. Det kommer inte hindra USA från att rösta på Joe Biden i november.”

Trump ska, enligt Bolton, även ha uttryckt tydligt stöd för Kinas kontroversiella omskolningsläger för uigurer. I boken beskriver Bolton hur Trump direkt frågade honom varför de kritiserar Kina för lägren, som Trump såg som en bra idé. Under en middag med Xi Jinping ska Trump ha uppmanat Kinas president att bygga omskolningslägren, för att Trump tyckte att det var ”rätt sak att göra”, enligt Bolton.

I Wall Street Journals utdrag träder det fram en bild av en kinesisk regering som betraktar Trump som en nyttig idiot. Bolton skildrar bland annat ett möte om handelsavtal där Kinas delegation visade uppenbar förtjusning över att den oerfarne Jared Kushner skulle sköta USA:s förhandlingar.

Bilden stämmer även med en rad färska rapporter i amerikanska nyhetsmedier, där kinesiska politiker erkänt att de skulle föredra fyra år till med Trump i Vita huset, eftersom de tror att han skulle göra USA geopolitiskt svagare. Bloomberg Businessweek publicerade i veckan intervjuer med en mängd inflytelserika kinesiska politiker som förklarade varför de hoppas att Trump vinner valet. De är fullt medvetna om Trumps retoriska attacker mot Kina, men de hoppas att fyra år till med Trump skulle innebära att USA fortsätta klippa banden med viktiga utrikespolitiska allierade, vilket därmed försvagar USA:s globala makt, medan Kina gynnas.

Enligt Boltons bok gjorde Demokraterna ett stort misstag när de snävt fokuserade riksrätten mot Trump på mutskandalen kring Ukraina, när det fanns gott om andra utrikespolitiska kontroverser där Trump kan ha brutit mot lagen.

Men Boltons agerande får samtidigt kritik från de jurister som arbetade med Demokraterna under riksrätten.

Daniel Goldman, en av juristerna, kritiserar Bolton för att han vägrade vittna under riksrätten för att i stället försöka tjäna stora pengar på ett bokkontrakt.

Boltons anklagelser bör även ses i ljuset av en valkampanj där Trumps kampanjstab envist försökt utmåla Joe Biden som en alltför Kina-vänlig politiker. Den strategin kan få problem efter veckans anklagelser från Bolton. Med dråplig tajming publicerade Asia Times i veckan en intervju med Trumps tidigare kampanjchef och rådgivare Steve Bannon, som sade att ”hela valet kommer att handla om Kina”. Så kan det mycket väl bli, men debatten ser inte ut att äga rum på Trumps planhalva.

Demokraterna har redan lanserat en armada av reklamfilmer som, med citat från Boltons bok, attackerar Trump för att vara Kinas knähund.

