Martin Gelin: Det vore ett misstag att vifta bort alla de skandaler boken avslöjar

Donald Trumps jurister försökte desperat stoppa utgivningen av Michael Wolffs nya bok “Fire and fury”. Men i stället hjälpte de boken få mer uppmärksamhet. Trots Vita Husets hotfulla brev till bokförlaget i veckan, en direkt attack på pressfriheten i USA, valde förlaget att ge ut boken. Att döma av den explosionsartade uppmärksamheten lär boken bli årets första bästsäljare om Trumps tid i Vita Huset.

Så är “Fire and fury” också full av de häpnadsväckande skandaler, personangrepp och det administrativa kaos som Trumps regering redan gjort sig känd för. Bilden som framträder av Trump stämmer väl överens med de rapporter som kommit från andra nyhetsmedier under året. En av Trumps närmaste medarbetare, Gary Cohn, kallar presidenten “en idiot omgiven av clowner”. Sam Nunberg, en annan nära medarbetare till Trump, kallar honom “en jävla dåre”. HR McMaster, Trumps säkerhetspolitiska rådgivare, kallar i sin tur Trump “en hopplös idiot”.

Journalisten Michael Wolff har tecknat en bild av en administration präglad av en inkompetens och okunnighet som saknar motstycke i amerikansk historia. Till slut ifrågasätter Wolff om presidenten överhuvud taget är läskunnig. Även Trumps spökskrivare Tony Schwartz påstod tidigare att Trump aldrig läst en bok i sitt liv. Flera andra journalister som ställt direkta frågor till Trump om han läser något, alls, har först efter upprepade frågor fått ett tveksamt, motvilligt ja.

Wolffs bok fick först uppmärksamhet då det avslöjades att Steve Bannon, tidigare chefsrådgivare i Vita Huset, sade att det inte råder något tvivel om att Trumps kampanjledning ägnat sig åt “landsförräderi” när de mötte ryska kontakter under kampanjen. Bannon är en av bokens viktigaste källor och uttrycker sig konsekvent kritiskt om Trump och hans familj i Wolffs skildring.

Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Det är värt att poängtera för utländska läsare att Michael Wolff inte är den mest respekterade journalisten i USA. Han anses vara opportunist och beskrevs i en artikel nyligen som “New Yorks mest avskydda journalist”.

I förordet till “Fire and fury” skriver Wolff att han vet att vissa av bokens källor ljugit för honom, eftersom Trump och hans stab bevisligen ljuger hela tiden, men att han vill återge även dessa berättelser för att ge en bild av kaoset i Vita Huset under Trump. Det är en tveksam journalistisk bedömning. Med det oerhörda privilegiet att ha fått så mycket tillgång till Trumps administration borde Wolff i stället ha sållat bort bevisligen falska påståenden för att hjälpa läsaren få en mer trovärdig bild av Trumps ledarskap. Vissa av bokens skandalösa citat bör tas med en nypa salt, men det vore ett misstag att vifta bort alla de skandaler boken avslöjar. Wolff har fått bättre tillgång till Vita Huset och Trump än någon annan journalist. Han hävdar att materialet bygger på mer än 200 intervjuer, varav de flesta är inspelade. Boken verkar inte minst tas på blodigt allvar internt i Vita Huset. Enligt nyhetssajten Axios planerar ett halvdussin av Trumps närmaste medarbetare redan att lämna Vita Huset efter bokens avslöjanden. Många uppgifter stämmer även med de rapporter som kommit i amerikanska nyhetsmedier under året. Att Wolff är illa omtyckt av många journalistkollegor kan sannolikt ha bidragit till att Trumps stab litade på honom. Under presidentvalet skrev Wolff flera artiklar där han klagade på en alltför negativ mediebevakning av Trump, vilket nu i efterhand framstår som ett uppenbart och väldigt framgångsrikt försök att ställa sig in hos Trump.