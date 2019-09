Martin Gelin: En glimt av en ny amerikansk folkrörelse

Då och då, med några års mellanrum, dyker det upp politiska rörelser i USA som ger en omedelbar glimt av landets politiska framtid. Barack Obamas presidentkampanj var ett sådant exempel. Över en natt tycktes han mobilisera hundratusentals unga amerikaner som aldrig tidigare varit politiskt aktiva. Likaså stod både Donald Trump och Bernie Sanders respektive valkampanjer 2016 för en ny sorts aktivism i USA. De ritade radikalt om kartan för det politiskt möjliga i USA. Nu verkar det som att det är 16-åriga Greta Thunbergs tur att skapa en ny amerikansk folkrörelse.

Enligt organisatörerna bakom fredagens skolstrejk deltog 250.000 personer i demonstrationen. Under hela förmiddagen var stadens tunnelbanor fulla av barn och tonåringar med handgjorda banderoller som vädjade om radikala förändringar i klimatpolitiken. Vissa tågade över Brooklyn-bron, andra skolbarn samlades på skolgårdar för att sjunga protestsånger, men hundratusentals anlände till slut till Battery Park på Manhattans sydspets, alldeles intill Frihetsgudinnan och hamnen där Greta Thunbergs segelbåt lade ankar i slutet av augusti.

– Vi är inte bara några barn som skolkar från skolan. Vi är en global våg av förändring och tillsammans är vi ostoppbara, sade Thunberg under sitt tal.

I publikhavet framför henne stod jublande skolklasser som tagit sig hit från hela nordöstra USA. Det var barn och tonåringar med handgjorda skyltar med fyndiga budskap, småbarnspappor i urtvättade punktröjor från 1990-talet, och en mamma med en femårig dotter som tryckt upp en tröja med Greta Thunbergs ansikte ovanför ordet ”Hopp”, i en kopia på Barack Obamas gamla presidentkampanj.

Det stekheta sensommarvädret var passande både för demonstrationens ändamål och för själva budskapet om en planet som håller på att brinna upp. Framme vid scenen var det många som hade väntat i timmar i den gassande solen och flera unga åhörare svimmade under Greta Thunbergs tal. Vid två tillfällen tvingades hon ta längre pauser i talet för att räddningspersonal skulle kunna ta sig fram genom folkmassorna och hjälpa. Stämningen påminde bitvis om en rockfestival och en förälder i publiken beskrev det som ”mina barns motsvarighet till Woodstock”.

Palma Repole med dotter lyssnar på Greta Thunberg vid Battery Park. Foto: Martin Gelin

Känslan av en enorm folkfest och den utbredda glädjen och hoppfullheten hos barnen och tonåringarna stod i bjärt kontrast till det alarmerande budskapet om klimatkrisens katastrofala konsekvenser.

”The oceans are rising, and so are we!” ropade en samling niondeklassare från Brooklyn.

”We are skipping our lessons to teach you one” stod det på ett annat plakat, riktat från barnen till de vuxna.

Julie Hill, en 16-åring från Manhattans Upper West Side, påpekar att det inte var Thunberg, utan Trump, som förvandlade henne till klimataktivist.

– Jag har deltagit i klimatdemonstrationer i tre år. Det började med att jag blev orolig när Trump blev president och han började upphäva alla miljöregleringar. Men det här är första gången jag deltar i en skolstrejk, säger hon.

Demonstrationståget började ta form redan på fredagsmorgonen vid New Yorks stadshus, där borgmästaren Bill de Blasio hade sett till att hela New Yorks allmänna skolsystem, med 1,1 miljoner elever, fick tillåtelse att avstå från skoldagen för att delta i strejken. Beslutet hyllades av aktivister, men fick kritik av konservativa New York Posts ledarsida, som beskrev det som politisk manipulation. Demonstrationen fortsatte nerför Broadway, förbi börshuset vid Wall Street och hjärtat av den globala finansindustrin. Jag tog en tillfällig paus från demonstrationståget för att besöka högkvarteret för finansjätten Goldman Sachs, ett stenkast från parken där demonstranterna samlades. På en bänk utanför deras kontor satt en klunga av unga finansmän, klädda i fleeceväst trots den gassande sensommarsolen. Det visade sig att de gillade Greta Thunberg.

– Jag beundrar verkligen Greta. Hon har uppmuntrat mig att leva mer klimatsmart, men det viktigaste är att vi alla hjälps åt för att bidra till mer systematiska förändringar, säger Ryan Campi, en företagsjurist i kritstrecksrandig kostym och oxblodsfärgade skinnloafers.

Ryan Campi, företagsjurist nära Wall street, beundrar Greta Thunberg och säger att hon gjort honom mer klimatmedveten. Foto: Martin Gelin

New York har som stad har inte varit immunt mot direkta konsekvenser av klimatkrisen och naturkatastrofer. Orkanen Sandy lamslog Manhattan för sju år sedan och skapade ett urbant landskap som påminde om katastroffilmer, med breda avenyer förvandlade till floder och en kolsvart skyline då strömavbrott fortsatte efter solnedgången. Det blev ett stort uppvaknande för staden New York, där många tidigare betraktat klimatkrisen som något som bara drabbar andra ställen. Aktivisterna på fredagens demonstration hoppas att vi nu ser början på en mer aktiv klimatrörelse här.

– Jag är från Tyskland och där har Greta Thunberg haft enormt inflytande, förmodligen för att vi redan har en så stark, befintlig klimataktivism. Här har folk länge varit mer nihilistiska, men jag hoppas att det börjar förändras nu, säger Sarah Malvasia, som tågade i demonstrationen med en grön flagga från den radikala klimatorganisationen Extinction Rebellion.

När Greta Thunberg dyker upp på scenen stiger jublen över Battery Park. Det är uppenbart att hennes tal drabbade många av åhörarna djupt. Överallt omkring mig såg jag hänförda barn och tonåringar och föräldrar med tårar i ögonen. Frågan är bara vad det ska bli av all denna entusiasm. För att den här sortens världsomspännande demonstrationer ska generera verklig politisk förändring måste aktivisterna organisera sig och visa att de kan trycka på politiker, företag och regeringar att förändras konkret.

Under veckan har Thunberg lanserat en kort film tillsammans med The Guardians klimatjournalist George Monbiot, där de upprepar mantrat: ”Protect, restore, fund” (skydda, återupprätta, finansiera) och lägger fram en rad konkreta förslag för hur vi kan tämja klimatkrisen genom att exempelvis plantera fler träd.

Filmen fick stort genomslag på sociala medier, så det var lite överraskande att budskapet inte upprepades under fredagens tal i New York. Men Thunberg behöver knappast råd om hur politisk aktivism bör gå till. Det var slående att titta på en världskarta med alla fredagens skolstrejker samlade – mer än 2.500 demonstrationer i åtminstone 150 länder, allt på grund av att hon började med sin egen skolstrejk förra hösten. Men bland åhörarna i New York var det många som, när talet var över, verkade undra vad de kan göra härnäst.

Det fanns oerhört mycket viljekraft i publikhavet i Battery Park, men även många som är osäkra när det gäller vad de själva bör eller kan göra. Miljontals människor över hela världen, även här i världens mest luttrade storstad, vädjar nu i princip till 16-åriga Greta Thunberg för vägledning.