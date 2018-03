Martin Gelin: Facebook kände till enormt dataintrång redan 2015

Inför presidentvalet 2016 använde kampanjfirman Cambridge Analytica, som skötte Donald Trumps digitala kampanjverksamhet, otillåtna metoder för att få tillgång till över 50 miljoner amerikaners persondata, inklusive intima detaljer om deras åsikter och personlighetstyper. Företaget använde sig av personlighetstest på Facebook och använde sig sedan av den insamlade persondatan för att skapa målgruppsinriktade kampanjer för Donald Trump. Denna metod bröt mot Facebooks regler för användning av persondata. Men trots att Facebook kände till detta under mer än två års tid så var företaget passiva och tysta om dataintrånget.

När tidningarna The New York Times och The Guardian fick tillgång till uppgifter om detta hörde de av sig till Facebook för att få en kommentar. Facebook svarade då med att hota med att stämma tidningarna om de publicerade dessa uppgifter, enligt The Guardians reporter Carole Cadwalladr, som arbetat med artikeln som avslöjade nyheten i mer än ett år.

– Det här är ett tydligt mönster vi ser hos Facebook. De försöker stoppa nyhetsartiklar för att sedan, när de inte har något annat alternativ, erkänna dem, säger Cadwalladr till amerikanska CBS.

I ett officiellt meddelande på Facebooks hemsida förklarar företaget att Cambridge Analytica nu, mer än två år senare, har förbjudits från att använda Facebook. Men de förnekar att det rör sig om ett ”dataintrång” och menar att New York Times och The Guardian ägnar sig åt missvisande rapportering. Den mest generösa tolkningen av Facebooks försök att vifta bort kritiken är att de menar att det inte rörde sig om en hackerattack mot företagets persondata, utan att Cambidge Analytica använde sig av befintliga verktyg, men enbart bröt mot Facebooks regler för användning av persondata. Det förklarar dock inte varför Facebook var knäpptysta om detta haveri under mer än två års tid.

”Facebook tjänar sina pengar genom att exploatera och sälja intima detaljer om miljontals människors privatliv, långt bortom de få detaljer du frivilligt delar med dig av. De är inte offret. De är medskyldiga”, skriver Edward Snowden, visselblåsaren som låg bakom avslöjandet om den amerikanska statens omfattande övervakningssystem 2013, på Twitter.

Facebook hävdar bestämt att det rör sig om ett isolerat problem, där Cambridge Analytica ägnat sig åt bedrägeri. De säger även att Cambridge Analyticas ohederliga datainsamlingsmetoder inte bör beskrivas som ett dataintrång, men The Guardians reporter, Carole Cadwalladr, som länge bevakat teknikindustrin och dess politiska kontext, är övertygad om att det bör kallas just ett dataintrång. Hon får stöd från bland andra U.K. Information Commissioner's Office, en statlig myndighet som ska skydda brittiska medborgares persondata.

Facebooks kritiker menar att problemet är oskiljaktigt från företagets affärsmodell. Framför allt illustrerar avslöjandet än en gång att Facebook sällan vidtar åtgärder mot problem förrän de uppmärksammas i medierna.

Skandalen kommer i ett politiskt klimat där vreden mot teknikjättarna och sociala medier-företagen i USA har tilltagit. För första gången är det nu en majoritet av amerikaner som vill att regeringen gör betydligt mer för att reglera teknikföretagen. 55 procent av amerikanerna säger att de vill se nya regleringar, jämfört med 40 procent i fjol. I maj inför EU omfattande nya lagar för att skydda just internetanvändares persondata och sannolikheten ökar nu att det uppstår ett politiskt tryck att införa liknande lagar i USA.

Att Donald Trumps kampanj och i synnerhet Cambridge Analytica använde sig av ohederliga och möjligen olagliga metoder under valet är känt sedan länge. Men omfattningen av Facebooks roll i detta, och framför allt deras ivriga försök att mörka sanningen om denna skandal, är anmärkningsvärd. Det visar än en gång att de hellre sätter egna annonsintäkter framför användarnas integritet och den amerikanska demokratins välbefinnande.

Kraven ökar nu på att Facebook måste klargöra hur de kan undvika att framtida missbruk av användarnas persondata undviks. Senatorn Amy Klobuchar kräver nu att Facebooks VD Mark Zuckerberg vittnar om detta under förhör i senaten.

– Det här är ett stort dataintrång som måste utredas. Det är tydligt att dessa plattformar inte kan kontrollera sig själva. Mark Zuckerberg måste vittna i senaten, sade Klobuchar.

Cambridge Analytica hade huvudansvaret för Donald Trumps digitala kampanj och hyllades efter valet som tekniska snillen som överlistat Hillary Clintons mer traditionella kampanj. Trumps svärson Jared Kushner, som skötte mycket av kontakterna mellan Trumplägret och företaget, porträtterades på omslaget till affärsmagasinet Forbes med rubriken “Mannen som vann valet åt Trump.” Trump-kampanjens digitala chef Brad Parscale sade i sin tur att det var tack vare Facebook som Trump vann valet. Men framöver lär det bli betydligt tuffare för Cambridge Analytica att skaffa nya kunder. Inför kongressvalet i USA i november har ingen republikansk kandidat än så länge anlitat firman.

Christopher Wylie, en tidigare anställd på Cambridge Analytica, gick ut med sin berättelse om företaget parallellt till New York Times och The Guardians rapporterande. Han beskriver i detalj för tidningarna hur företaget, som i USA till stor del finansierats av den konservativa miljardären Robert Mercer, drivs av övertygelsen om att föra ett ideologiskt krig mot USA:s liberaler.

– De bryr sig inte om reglerna. De ser det här som ett krig där allt är tillåtet. De vill strida i ett kulturkrig i USA. Cambridge Analytica skulle bli vapenarsenalen i det kulturkriget, säger Wylie till New York Times.

Enligt Wylie kan företaget även ha samarbetat med ryska aktörer som var ute efter att påverka presidentvalet. Han berättar för New York Times om ett möte med det ryska oljeföretaget Lukoil, som står nära Putin, där Wylie förvånades över att de bara frågade om hur man bedriver målgruppsinriktade kampanjer för politiska val.

– Jag var superförvirrad. Jag kunde inte förstå varför Lukoil ville lära sig om politiska målgrupper i USA, säger Wylie till New York Times.

Den särskilda åklagaren Robert Mueller, som utreder Trump-kampanjens kopplingar till Ryssland, har nyligen begärt att få tillgång till all e-post som skickats från de Cambridge Analytica-anställda som arbetade med Trumps kampanj.