Martin Gelin: Giuliani är en passande samarbetspartner för Trump

Som väntat kopplas den tidigare New York-borgmästaren Rudolph Giuliani till Donald Trumps stab av juridiska rådgivare. Under en middag nyligen på Donald Trumps bas i Florida, Mar-a-Lago, erbjöd presidenten Giuliani ett uppdrag som juridisk rådgivare. Giuliani svarade att han inte behöver någon ersättning utan kan göra jobbet gratis. Det var förmodligen precis vad Trump, som kräver hängiven lojalitet från sina medarbetare, ville höra. Trumps juridiska team har länge präglats av kaos, med mängder av rådgivare som kommit och gått under stormiga omständigheter.

En jurist med inblick i Trumps försök att rekrytera juridiska rådgivare säger till nyhetssajten Quartz att “alla som tillfrågats har tidigare representerat fruktansvärda klienter, men alla har sagt nej tack” till Trump.

Enligt CNN påstår Giuliani att hans huvudsakliga uppgift kommer att bli att se till att Robert Muellers undersökning mot Trump trappas ned. Giuliani har djupa och långvariga kontakter med flera anställda på FBI och amerikanska underrättelsetjänster och allt tyder på att han ser sin roll som ett slags medlare mellan Muellers undersökning och Trumps stab. Muellers undersökning är vid det här laget oerhört omfattande och med tanke på att flera personer i Trumps närhet redan erkänt sig skyldiga till brott och nu samarbetar som vittnen i undersökningen är det svårt att se hur Giuliani ska lyckas övertyga Mueller om att trappa ner undersökningen utan att använda sig av etiskt tvivelaktiga metoder.

Det är svårt att se hur Giuliani ska lyckas övertyga Mueller om att trappa ner undersökningen utan att använda sig av etiskt tvivelaktiga metoder.

Giuliani kommer att ta tjänstledigt från sin ledarroll i en inflytelserik lobbyistfirma i New York för att ta det obetalda uppdraget för presidenten, enligt Wall Street Journal. Det säger något om hur nära de två nu står varandra. Både Trump och Giuliani formades av New Yorks politiska konflikter på 1980- och 90-talet, en tid som präglades av kontroverser kring polisarbete och relationerna mellan stadens vita och svarta befolkning. Om det finns en röd tråd i Trumps politiska ideologi sedan den tiden så är det en särskild typ av auktoritär högerpopulism som formade New Yorks lilla men inflytelserika konservativa etablissemang. Både Giuliani och Trump utgör en distinkt New York-höger som ser upp till polis och militär, förespråkar lag och ordning och hårda straff. Historikern Rick Perlstein har skrivit att Trump och Giulianis New York-republikaner förenades i ”den här särskilda drömmen om auktoritära ledare som kunde hämnas på en urspårad brottslighet”.

Som borgmästare i New York var Giuliani en lika polariserande figur som Donald Trump. Han blev känd för en kraftig förstärkning av polisverksamheten i staden och en expansion av de metoder som kallas nolltolerans. Det var en period som präglades av minskad brottslighet, men Giuliani fick även konstant kritik för att ha bidragit till en kraftig ökning i diskrimineringen mot etniska minoriteter och för sin passiva respons efter en rad brutala dödsfall där poliser mördat svarta män. Efter terrorattackerna i New York 2001 fick Giuliani en nyckelroll i arbetet med återuppbyggnaden av nedre Manhattan. Det gjorde honom till en nationellt omtyckt politiker och han gjorde en kortlivad presidentkampanj 2008, där han framför allt talade om terrorism. Sedan dess har han mest varit synlig som debattör på den konservativa tv-kanalen Fox News, där han främst uttryckt sig i frågor som rör invandring, brottslighet och terrorhot. Under Trumps presidentkampanj höll Giuliani ett kontroversiellt tal vid republikanernas partikonvent sommaren 2016, där han helhjärtat ställde sig bakom Trumps nationalistiska budskap. Han uppmanade även folkhavet i den stora arenan på partikonventet att ropa att Hillary Clinton skulle skickas i fängelse. Efter presidentvalet hamnade Giuliani även i blåsväder för sin påstådda roll i att pressa FBI att läcka information om undersökningen av Hillary Clinton under slutfasen av valkampanjen 2016, ett beslut som enligt flera opinionsanalytiker och statsvetare kan ha avgjort presidentvalet.

Den kontroversielle Giuliani är med andra ord en passande samarbetspartner för en president som just nu rör sig mot en kritisk punkt i sin tid i Vita huset. I takt med att Robert Muellers undersökning hettar till har Trump fått ett akut behov av sluga taktiker med brett kontaktnät i det amerikanska rättsväsendet, men det är svårt att hitta kompetent personal till en administration där i snitt varannan person har fått sparken sedan i fjol.

Ed Kilgore, politisk analytiker för New York Magazine, skriver att “tillsättningen [av Giuliani] påminner om ett larmsamtal för att lösa krisen med en juridisk stab som ingen verkar särskilt intresserad av att arbeta för”.

Läs mer: Rudy Giuliani tar plats i Trumps advokatlag