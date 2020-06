Martin Gelin: Global debatt om rasism kan bli Trumps arv

Framtidens historiker lär fråga sig varför antirasister i brittiska Bristol, just den här sommaren, välte en staty av slavhandlaren Edward Colston som stått i hamnen sedan 1895. Förra veckan släpades statyn till floden Avon, där den vräktes ner i vattnet, till stort jubel.

Förklaringen var förstås Black Lives Matter, den antirasistiska proteströrelse som växt fram i protest mot polisvåld mot svarta i USA de senaste åren. De fick nationellt genomslag efter demonstrationerna i Ferguson, Missouri 2014.

Bild 1 av 2 Statyn av Edward Colston i Bristol innan den vräktes ner i vattnet. Foto: Simon Chapman Bild 2 av 2 Statyn av Edward Colston bärgades i veckan ur hamnen i Bristol sedan den vräkts ner i vattnet av demonstranter förra helgen. Foto: TT Bildspel

Men den här sommaren har deras protestrop ekat över hela världen.

I Paris fylldes boulevarderna i veckan av tiotusentals antirasister som ropade namnen på Breonna Taylor och George Floyd, men även Adama Traoré, en ung svart fransman som dog efter att ha utsatts för polisvåld.

I Australien protesterade tusentals demonstranter mot polisens våld och trakasserier mot ursprungsbefolkningen.

I belgiska Ghent sattes en huva med texten ”Jag kan inte andas” på en staty av Leopold II, kungen som ledde landets våldsamma plundring av Kongo.

I Brasilien ordnades landsomfattande demonstrationer där Black Lives Matter-rörelsens slagord varvades med attacker på president Bolsonaro. Även i Stockholm, Oslo, Berlin, Vancouver, Toronto, Guadalajara, Nairobi, Budapest och Tokyo har tusentals slutit upp för antirasistiska demonstrationer i juni.

Demonstranter i Brasilia protesterar både mot president Bolsonaro och i solidaritet med Black Lives Matter. Foto: Sergio Lima/AFP

Det är inte första gången USA:s rättighetsrörelser får globalt genomslag.

Precis som att metoo-rörelsen inspirerade en världsomspännande feministisk våg kan nu Black Lives Matter-rörelsen förändra den globala debatten om antirasism och kolonialismens arv. Trots att USA:s globala anseende fallit till historiska bottennivåer de senaste åren fortsätter landet att exportera idéer om rättvisa.

● ● ●

Black Lives Matter kan nu betraktas som en av 2000-talets mest framgångsrika politiska rörelser i USA. Redan under den första vågen av protester 2013 bidrog rörelsen till ett omfattande opinionsskifte. Året efter protesterna var det för första gången i USA en majoritet som ansåg att landet måste göra mer för att stoppa diskriminering mot svarta.

Andelen amerikaner som ansåg att USA ”redan gjort tillräckligt för att ge svarta samma rättigheter som vita” sjönk på ett år från 50 till 32 procent, enligt opinionsinstitutet Pew Research. Andelen som ville göra mer för att stoppa diskriminering ökade från 46 till 59 procent.

Den enda politiska fråga där det skett ett liknande skifte på 2000-talet är synen på klimatkrisen, där förändringen också drivits av yngre amerikaner.

Mätningarna under protesterna visar att utvecklingen fortsatt åt samma håll. 66 procent av amerikaner säger att de är missnöjda med Trumps hantering av konflikten. 74 procent säger att de förstår demonstranternas vrede.

I ett dussintal amerikanska städer har omfattande reformer av polisens verksamhet redan röstats igenom. New York har upphävt 50a, en lag som i praktiken skyddat polisen från att åtalas för brott i många år. Los Angeles har skurit ner nästan en femtedel av polisens budget och flyttat resurserna till sociala stödprogram, i enlighet med demonstranternas krav. Minneapolis kommer i princip att bygga en helt ny poliskår från grunden.

I det stora och det lilla sluter institutioner över hela USA upp bakom demonstranternas krav.

I Richmond i Virginia har guvernören beslutat att en staty av Robert Lee, generalen för sydstaterna i inbördeskriget och slavägare, ska plockas ned. Rallyföretaget NASCAR, som främst lockar vit konservativ publik, har förbjudit sydstatsflaggan från sina evenemang. I Rhode Island såg vi ett mer subtilt nederlag för den lokala poliskåren, då delstatens mest älskade donutbutik beslutade att slopa sina rabatter för polisen.

Guvernören i Virginia har beslutat att statyn av Robert Lee, generalen för sydstaterna i inbördeskriget och slavägare, ska plockas ned. Foto: Ryan M. Kelly/AFP

Trots de initiala våldsamheterna och en rad uppmärksammade fall av vandalisering lockar demonstranterna allt större folksamlingar. I New York planerades den här veckan mer än 90 olika demonstrationer runt om i staden. Protesterna har på bara ett par veckor gått från att betraktas som radikala till att bli en del av USA:s mainstream.

Donald Trumps administration gör sitt bästa för att utmåla demonstranterna som en homogen grupp av vandaler, men det budskapet har svårt att slå igenom i ett USA där artister som Taylor Swift och republikaner som Mitt Romney och Colin Powell helhjärtat ställer sig bakom protesterna. I New York har det börjat ordnas regelbundna demonstrationer för småbarnsföräldrar, där tusentals tar med sig barnvagnar till barrikaderna.

Våldsamheterna mellan polis och demonstranter under de första nätterna har inte avskräckt barnfamiljer och den vita medelklassen från att ansluta sig till protesterna. Det är en markant skillnad från tidigare antirasistiska protester i USA. Foto: Pontus Höök

● ● ●

Att USA inspirerar antirasister världen över är knappast ett hälsotecken för det amerikanska samhället. Det beror just på att rasismen i USA är mer uppenbar än i andra länder.

Demonstrationer mot rasism får ett starkare genomslag här eftersom det helt enkelt finns mer att spjärna emot. Det är inte bara diskrimineringen som är tydligare i USA, utan även de berättelser som formuleras i protest mot den.

Men protesternas genomslag handlar även om att det är få politiska frågor som väcker så starkt engagemang världen över som diskrimineringen mot USA:s svarta.

Det beror inte på att omvärlden avskyr USA, utan snarare på att just landets historiska diskriminering mot svarta väcker ett alldeles särskilt engagemang. Kanske för att det står i en så uppenbar kontrast mot de ideal som USA själva säger sig förespråka.

Häromåret besökte jag en debatt här i New York om rasismen i USA och Europa. Moderatorn var den svarta brittiska journalisten Gary Younge, som inledde med ett uppgivet skämt:

– När amerikaner hör min accent så tror de att jag är dubbelt så smart som de är. Men när de ser mitt ansikte tror de att jag är hälften så smart som de är.

I veckan skrev Younge om den europeiska entusiasmen för Black Lives Matter, i New York Review of Books:

”Från vårt perspektiv, som en kontinent som både föraktar och beundrar amerikansk makt, representerar afroamerikaner en frälsande kraft, ett levande bevis för att USA (…) kan bli något mycket bättre än det är.”

I flera amerikanska storstäder har demonstrationerna mot antirasism gått från att vara radikala till att bli folkliga. Foto: Pontus Höök

Just glappet mellan USA:s ideal och verklighet har i århundraden fascinerat och skrämt européer som skrivit om landet, från Alexis de Tocqueville till Gunnar Myrdal. Det var ingen slump att min första reportagebok om USA, om Barack Obama, hette just ”Det amerikanska löftet.” Det var ett försök att mäta just avståndet mellan USA:s storslagna ideal om jämlikhet och rättvisa, ideal som inspirerat hela världen, och den krassa verkligheten i ett land där fler svarta nu sitter i fängelse än som var slavar 1860.

Gary Younge tror att protesterna kan bli en väckarklocka för Europa, som har egna synder att ta itu med, från slavhandel och kolonial terror till samtidens diskriminering och tendensen att vända bort blicken när flyktingar anländer till Medelhavets stränder i hopp om asyl.

Ett bestående politiskt arv i Europa efter Trumpåren kan därmed bli en förnyad debatt om rasism.

Gary Younge påminner om att USA, även under en historisk period av främlingsfientlig populism, samtidigt fortsätter att representera en global idé om svart frigörelse. Det betyder inte att USA är mindre rasistiskt än den vedertagna bilden av landet. Det betyder bara att landet är tillräckligt stort för att flera politiska strömningar ska kunna pågå samtidigt.

Med europeiska ögon reduceras amerikansk politik ofta till det som sker i Vita huset. Men det mest politiskt intressanta som händer i USA sker ofta i direkt opposition till den rådande makten. Den viktigaste kraften i USA under Barack Obamas första period som president var inte vänstern, utan den högerpopulistiska teapartyrörelsens uppror.

Den radikala högersvängen som följde i USA med Trump skickade politiska svallvågor över hela världen.

Den antirasistiska motreaktionen kan mycket väl bli lika globalt inflytelserik.