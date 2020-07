Martin Gelin: Historiskt dyster nationaldag i pandemins USA – men Trump firar i stor stil

Den amerikanska nationaldagen firas i vanliga fall med fyrverkerier, grillfester, konfetti och patriotiska parader. I år kommer hundratals amerikanska storstäder och dussintals delstater ställa in nationaldagsfirandet och förbjuda fyrverkerier och folksamlingar.

Stora delar av den amerikanska södern är lamslaget av alarmerande ökningar av smittade. Under veckan steg antalet nya smittade till mer än 50.000 om dagen i USA. Vita husets hälsoexpert Anthony Fauci varnar nu för att smittotalen snart kommer att vara över 100.000 om dagen.

Medan stora delar av världen försiktigt försöker återgå till något som åtminstone liknar ett normaltillstånd har coronapandemin i USA bara börjat.

Anne Schuchat på den amerikanska hälsomyndigheten CDC säger i en färsk intervju med The Journal of the American Medical Association att viruset spridning över USA nu är så omfattande att det är omöjligt att stoppa.

– Vi har inte ens börjat närma oss slutpunkten på detta, säger Schuchat.

Hennes kommentarer står i bjärt kontrast till Trump-administrationen, som fortfarande försöker tona ner krisens allvar. Vicepresidenten Mike Pence sade i veckan att USA ”gjort enastående framsteg” i hanteringen av pandemin.

Kurvan över antalet smittade i USA är därmed unik i världen.

Samtidigt uppmanar nu Vita huset och allt fler republikanska delstatsguvernörer i den krisdrabbade södern invånare att bära munskydd och respektera restriktioner för social distans, trots att de själva har förespråkat motsatsen i fyra månader.

På torsdagen rapporterades drygt 52.000 nya fall i USA, den högsta siffran hittills, enligt statistik från Johns Hopkins University. I åtta delstater slogs nya rekord i veckan. Den dagliga ökningen är nu 85 procent högre än i mitten av juni, då många hoppades att smittotalen skulle börja minska.

Vita husets hälsoexpert Anthony Fauci har varnat för det ökande antalet smittade. Foto: Al Drago/AFP

Kurvan över antalet smittade i USA är därmed unik i världen. Medan andra länder lyckats minska antalet smittade kraftigt sedan i våras ser USA:s smittotal ut som ett N. Det går upp i mars, ned i maj, men sedan upp kraftigt under juni månad.

En karta över de värsta krishärdarna i USA är nu inverterad från i våras. I nordöstra USA och New York, där det varit hårda restriktioner för social distans och munskydd, har siffrorna minskat kraftigt. I södern, där många delstatspolitiker ivrigt öppnade affärsverksamhet redan i april, har ökningen varit alarmerande.

Tidigare i år gav Trump starkt stöd till de högerradikala aktivister, ofta grovt beväpnade, som stormade kongressbyggnader i bland annat Michigan, i protest mot just social distans och stängd affärsverksamhet.

Det är fortfarande fattiga amerikaner som drabbas värst av pandemin, men geografin för krisen har förändrats. Tidigare var de mest utsatta områdena storstadsområden med mestadels svarta och latinamerikanska låginkomsttagare. Nu är många av de värst drabbade områdena fattiga, vita småstäder i södern, där Trumps väljarstöd är starkt.

Allra värst är läget i sydöstra USA. Hela vägen från Texas till South Carolina är det konsekvent mer än 20 smittade personer per 100.000 invånare, i samtliga sju delstater.

En annan faktor för ökade smittotal kan vara vilseledande information i nyhetsmedier och sociala medier.

I Texas har den republikanska delstatsguvernören Greg Abbott nu beordrat alla att bära mask, ett kontroversiellt beslut i en delstat där individuellt självbestämmande är religion. Abbott har dock gjort ett undantag för kyrkor, trots att hälsoexperter tror att just delstatens enorma kyrkor varit drivande i ökningen av smittade. Bilder på överfulla sjukhus i Houston, Texas största stad, påminner om sjukvårdskriserna vi tidigare i år såg i exempelvis New York och Norditalien.

En annan faktor för ökade smittotal kan vara vilseledande information i nyhetsmedier och sociala medier. En undersökning av Washington Post nyligen visade att det fanns en korrelation mellan höga smittotal och områden där många tittar på den högerpopulistiska tv-värden Sean Hannity, som står nära Trump och konsekvent försökt tona ner allvaret i krisen. I veckan uppmanade Hannity, för första gången, sina miljontals tittare att bära ansiktsmask och ta pandemin på allvar.

Allt fler personer i Vita husets närhet har även fått positiva testresultat för viruset. Åtminstone åtta säkerhetsvakter som arbetat för vicepresidenten Mike Pence smittades i veckan, vilket tvingade Pence att avboka en planerad resa till Arizona.

74-årige Herman Cain, en berömd republikansk politiker som talade tillsammans med Trump under kampanjevenemanget i Tulsa förra veckan, har nu tagits in på sjukhus efter att ha smittats.

Den eskalerande krisen tycks dock inte förändra Donald Trumps egna planer på nationaldagsfirande.

På fredagen arrangerade Trump ett besök vid Mount Rushmore i South Dakota, det berömda bergsmonumentet över amerikanska presidenter.

Där förväntades 7.500 personer samlas, utan restriktioner för social distansering eller ansiktsmasker.

South Dakotas republikanska guvernör Kristi Noem avfärdade alla varningar i en presskonferens på fredagen.

– De som är oroade kan stanna hemma, sade Noem.