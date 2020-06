Martin Gelin: Hög risk för våldsamheter under Trumps tal i Tulsa

USA-valet 2020

Varför är talet så viktigt?

Det är Trumps första riktiga kampanjevenemang på flera månader och evenemanget omges av kontroverser extrema hälsorisker. Arenan där Trumps tal äger rum har plats för 19000 personer och hälsoexperter har varnat för att evenemanget kan leda till spridning av det nya coronaviruset. Oklahoma är en av de delstater där antalet smittade ökat som mest i USA under sommaren.

Anthony Fauci, som leder Vita husets egen krisgrupp för coronapandemin, har sagt att han själv skulle undvika att gå på ett evenemang av det här slaget och flera lokalpolitiker har vädjat om att ställa in eller flytta talet. Högsta domstolen i Oklahoma stoppade i veckan ett försök att införa restriktioner för social distans

Det är dessutom Trumps första kampanjtal sedan de landsomfattande protesterna mot rasism och polisvåld. Talet äger rum i Tulsa, som är känt för en historisk massaker 1921, då vita invånare dödade omkring 300 svarta invånare. Trump tvingades flytta talet från fredagen, som är en minnesdag för slaveriets avskaffande, Juneteenth. Många av hans kritiker såg det som en medveten provokation att först lägga talet då.

Till sist äger talet runt under en kris i Trumps opinionsstöd. I Gallups förtroendemätning har han fallit från 49 till 39 procent den här månaden. Demokraten Joe Biden leder mot Trump i 18 av 20 ”swing states”, delstaterna som förväntas avgöra valet. I veckan krävde Trump att både CNN och Fox News ber om ursäkt för opinionsmätningar som visat att Biden har en ledning på 14 respektive 13 procentenheter.

Vad kan vi förvänta oss av talet?

I stora drag håller Trump två sorters tal. Dels tal inför stor publik, där han ofta improviserar, kommer med kontroversiella uttalanden och bygger upp entusiasmen och energin hos kärnväljarna.

Dels planerade tal, där han läser innantill från manus som någon annan skrivit och generellt håller ett mer diplomatiskt tonläge.

Inget tyder på att talet i Tulsa kommer att vara särskilt diplomatiskt. För Trump är det här en chans att påminna kärnväljarna om vem han är och trumma upp deras energi och entusiasm, enligt det recept Trump använt i fem år. Inför talet har han satt tonläget med en rad kontroversiella meddelanden på Twitter, där han bland annat varnat demonstranter för att komma till Tulsa.

För Trump är talet främst en chans att sätta dagordningen i det nationella politiska samtalet, efter flera månader då debatten dominerats av pandemin och protesterna.

Vilken roll får protesterna?

Tusentals demonstranter från Black Lives Matter-rörelsen har redan samlats i Tulsa inför talet. På flera av gatorna och byggnaderna i närheten av arenan har det hängts stora banderoller med antirasistiska budskap. Samtidigt har Donald Trumps anhängare samlats utanför arenan sedan i torsdags, där de enats i att ropa ”Fyra år till!” i förhoppning om att Trump ska bli omvald som president.

Risken för våldsamheter är hög. Flera beväpnade milisgrupper är på plats i Tulsa. De senaste veckorna har det varit minst 19 incidenter där motdemonstranter, i de flesta fallen högerextremister, kört bilar in i folksamlingar med demonstranter. I 98 städer har tårgas använts mot demonstranter under juni och minst 140 journalister har skadats av polis under de landsomfattande demonstrationerna hittills.

Läs mer: Trumpadministrationen får nej – domare vägrar stoppa Boltons bok