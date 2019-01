Det är halvtid för Donald Trump i den första mandatperioden i Vita huset.

Av de 102 konkreta löften Trump gav under sin valkampanj har han lyckats genomföra 17, enligt en sammanställning av Politifact. I ytterligare 11 fall har han genomfört kompromisser som innebär att löftena delvis uppfyllts. En klar majoritet av vallöftena har inte infriats, trots att Trump haft stöd av det republikanska partiets majoritet i kongressens båda kammare under två år.

Mest berömt av dessa löften är gränsmuren mot Mexiko, som Trump vid mer än 200 tillfällen under valkampanjen lovade att Mexikos regering skulle betala för. Så har det inte blivit. I stället har Washington drabbats av en myndighetskris som nu lamslagit den federala statsapparaten i en månad, ett historiskt rekord.

Att Trump varit så ovillig att lösa krisen är ingen slump. Donald Trump och flera av hans närmaste medarbetare har länge pratat om att genomföra kraftiga nedskärningar i den federala statsapparaten. För dem har myndighetskrisen snarast varit ett välkommet test för att se vilka myndigheter som faktiskt behövs i USA.

När nuvarande vicepresidenten Mike Pence var guvernör i Indiana var hans återkommande slogan om den federala statsapparaten “cut it or shut it”, skär ner den eller stäng den. Grover Norquist, en erfaren konservativ strateg som varit informell rådgivare till samtliga republikanska presidenter sedan Reagan, har sagt att hans långsiktiga mål är att göra den federala statsapparaten så liten att det går att “släpa in den i badrummet och dränka den i badkaret”. I en intervju i veckan sade Norquist angående myndighetskrisen:

– Det kommer ett ögonblick då folk börjar fråga sig “Har du lagt märke till att denna myndighet inte behövs?”

Som president har Trump konsekvent tillsatt ministrar som vill skrota just de verksamhetsområden som deras myndigheter ska ägna sig åt.

Som president har Trump konsekvent tillsatt ministrar som vill skrota just de verksamhetsområden som deras myndigheter ska ägna sig åt. Energiministern Rick Perry byggde en tidigare presidentkampanj på ett krav att lägga ner flera statliga myndigheter, i synnerhet energidepartementet.

Trumps nuvarande stabschef Mick Mulvaney var tidigare chef för myndigheten för konsumentskydd, som han själv ville lägga ner. Trumps säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton har sagt att han vill lägga ner FN.

Scott Pruitt, Trumps tidigare miljöminister, ansåg inte att miljödepartementet borde arbeta för att förhindra miljöförstöring i USA, utan ägnade sin tid som minister åt att upphäva så många av myndighetens regleringar och utsläppsmål som möjligt. Larry Kudlow, Trumps ekonomiska rådgivare, har sagt att myndighetskrisen är ett “pyttelitet pris att betala för det större målet att åstadkomma ekonomisk tillväxt”.

Sedan Trump tillträdde som president har antalet statsanställda även minskat med 17 000 personer, den största minskningen på 2000-talet. Myndighetskrisen har varit “ett medel för att nå ett mål som de länge strävat efter, vilket är att begränsa statsapparatens omfattning”, säger Kurt Bardella, en tidigare republikansk tjänsteman, till Washington Post.

Än så länge verkar det dock tveksamt om myndighetskrisen gynnar Republikanernas långsiktiga politiska målsättningar. Tvärtom verkar det som att krisen snarast påmint det amerikanska folket om att federala myndigheter och statsanställda gör mycket som är nödvändigt.

När det gäller allt från kontrollen av livsmedel, till flygsäkerhet och patrullerna som håller ordning på landets nationalparker har myndighetspersonalen under krisen snarast börjat framhållas som hjältar.

De omedelbara konsekvenserna av krisen har också varit påtagliga. Tusentals familjer i USA hotas bli vräkta efter att bostadsmyndigheten inte kunnat sköta sitt program för bostadssubventioner till låginkomsttagare. Otaliga har även hamnat i ekonomisk kris efter att de inte fått betalt i januari.

Det är talande att Vita huset nu tvingats vidta akuta åtgärder för att se till att vissa myndigheter jobbar trots krisen, vilket i flera fall kan bryta mot lagen. Politiskt verkar krisen inte heller vara någon framgång för Trump.

Även om Trump gör sitt bästa för att lägga skulden på Demokraterna säger folket konsekvent att krisen är Trumps eget fel. Enligt opinionsanalytikern Nate Silver är det nu 40 procent av amerikaner som har förtroende för Trump, medan 55 procent säger att de inte har det, den sämsta siffran för Trump på nästan ett år.

Mer problematiskt för Trump är att fler republikaner i kongressen verkar bli nervösa av krisen. I veckan röstade 136 republikaner i representanthuset och 11 republikaner i senaten med Demokraterna i en omröstning om sanktioner mot Ryssland.

Om en dryg vecka är det planerat att Trump ska hålla State of the union, presidentens årliga tal till den samlade kongressen, om tillståndet i landet. Nancy Pelosi, Demokraternas talman i representanthuset, hotar med att ställa in talet om inte myndighetskrisen lösts innan dess, eftersom personalen som garanterar kongressen och presidentens säkerhet under detta evenemang inte får betalt under krisen.

Om talet ändå blir av är det svårt att se hur Donald Trump, trots hans bevisade förmåga att skruva på sanningen, ska kunna formulera en trovärdig berättelse om att allt står rätt till i USA just nu.