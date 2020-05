Martin Gelin: Konflikten mellan demonstranter och polis har eskalerat

Längs avenyerna i Brooklyn vibrerade asfalten än en gång i natt, när tusentals demonstranter tågade fram i protest mot polisvåld. De enades bakom slagordet: ”No justice. No peace.” Utan rättvisa, ingen fred.

Kravallerna tidigare i veckan verkade inte avskräcka unga demonstranter från att ansluta sig till nya protester.

– Jag såg bilderna på alla som blev misshandlade eller fick tårgas i ansiktet i går. Det gjorde mig inte rädd för att delta i demonstrationerna utan tvärtom känner jag att jag måste delta, säger Keyanna Walker, en ung kvinna från Brooklyn i en tröja med texten ”Skjut mig inte”.

Bara ögonblick efter att jag träffar henne kör en SUV från New York-polisen rakt in i en folksamling med hundratals demonstranter. Några av demonstranterna har kastat skräp, soppåsar och plastflaskor med vatten på polisbilen. Plötsligt gasar polisbilen och kör rakt in i folksamlingen. Dussintals demonstranter faller till marken som käglor.

Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez var en av många politiker som riktade hård kritik mot New York-polisens beteende.

– New Yorks polis körde just en SUV rakt in i en folksamling. De kunde ha dödat dem. Vi vet inte hur många som skadats. Ingen har rätt att köra en bil in i folksamlingar, skrev Ocasio-Cortez i en kommentar på Twitter.

Karim Diane deltog i demonstrationer mot polisvåld i Brooklyn Foto: Martin Gelin

Över hela USA har liknande scener utspelats under natten. Tusentals demonstranter har gripits under helgens våldsamheter, i bland annat Minneapolis, Los Angeles, Atlanta, Louisville, Washington DC och här i New York. I dussintals städer har demonstranter förstört butiker och tänt eld på bilar. Vid många tillfällen tycks polisen ha initierat våldsamheter. Under kravallerna i New York attackerades bland annat två lokalpolitiker med tårgas, trots att de själva inte gjort något för att provocera polisen. Flera filmer från helgens demonstrationer visade även hur unga kvinnor knuffades så hårt av polis att de fick hjärnskador och tvingades till sjukhus.

Donald Trump har i veckan uppmanat poliser att ”bli tuffare” och skjuta demonstranter som beter sig våldsamt. Många poliser i USA verkar ha tagit honom på orden. I åtminstone tre städer har poliskåren riktat våld direkt mot journalister. I Minneapolis attackerades en grupp journalister med gummikulor av polisen, vilket bland annat skadade en reporter från Expressen. I Kentucky visade bilder från tv-kanalen ABC hur polisen hotfullt siktade med vapen rakt mot deras huvuden, trots att de uppenbart var journalister. Tidigare i helgen grep polisen i Minneapolis tre CNN-journalister trots att de tydligt identifierade sig.

Erika Shields, polischef i Atlanta, erkände under en presskonferens i natt att polisens beteende måste förbättras.

– Folk har rätt att vara upprörda. Svarta män dödas rutinmässigt, sade Shields.

Många inflytelserika svarta politiker och aktivister har samtidigt riktat kritik mot de demonstranter som använt våld.

Den politiska aktivisten och rapparen Michael Santiago Render, mer känd som Killer Mike, höll ett tal i Atlanta där han vädjade till demonstranterna att vara fredliga och undvika våldsamheter.

– Ni som bränner ner ert eget hus för att ni är arga förstör även den svarta gemenskapen här, sade han.

Hans vädjan om fredliga protester bar på ett eko från ett berömt tal som hölls av senatorn Robert F Kennedy efter att mordet på Martin Luther King 1968 utlöste kravaller i den amerikanska södern.

Även i Donald Trumps kommentarer hördes dock ett eko från 1960-talets USA.

Trump varnade i veckan demonstranterna att de kan förvänta sig att bli skjutna om de beter sig våldsamt. ”When they start looting, we start shooting”, sade Trump. ”När de börjar plundra så börjar vi skjuta”.

Just den formuleringen användes av flera politiker som förespråkade segregation i den amerikanska södern under 1960-talet, bland annat sheriffen Walter Headley i Florida 1967 och den öppet rasistiska presidentkandidaten George Wallace 1968.

