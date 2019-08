Martin Gelin: Konsekvensen av en politisk kultur som demoniserar latinamerikaner

Ännu ett rasistiskt motiverat massmord har drabbat USA. Ännu en tragedi har ägt rum där tillgången till 400 miljoner skjutvapen sammanfaller med ett politiskt klimat där latinamerikaner systematiskt avhumaniseras av politiska ledare. Enligt CNN var det flera offer i El Paso som inte vågade söka sjukvård efter attentatet, eftersom de var rädda för att det kunde äventyra deras uppehållstillstånd i USA, eller riskera utvisning.

Det är en träffande beskrivning av det politiska klimatet i dagens USA. Presidentens hatspråk mot just latinamerikaner har skapat en så utbredd rädsla att skottskadade familjer inte vågar besöka ett sjukhus.

Läs mer: Presidentkandidaten O’Rourke: Trumps retorik påverkade skytten

Det vore naivt att se den här sortens tydligt rasistiska attentat som något annat än den logiska konsekvensen av en politisk kultur som systematiskt avhumaniserar och demoniserar latinamerikaner.

Inte långt från Walmart-varuhuset i El Paso där attentatet ägde rum sover latinamerikanska barn på betonggolv, i fängelseliknande förvaringsanläggningar. I Washington har USA:s president ägnat sommaren åt att beskriva etniska minoriteter som djur och våldtäktsmän, medan han föreslår att Demokraternas latinamerikanska och svarta kongressledamöter bör lämna USA. Förra veckan sade Trump att bara råttor vill bo i en stadsdel i Baltimore, där det främst bor svarta amerikaner.

Senatorn Amy Klobuchar och kongressledamoten Beto O’Rourke, som representerar El Paso, sade rakt ut att Donald Trumps öppna rasism är en av orsakerna till ökningen av den här sortens attentat och hatbrott.

Deras kommentarer möttes av väntade klagomål från republikaner och vapenlobbyister i Washington, som menar att det är för tidigt att ”göra politik” av tragedin.

Men den här tragedin är förstås redan politisk. Gärningsmannen var av allt att döma politiskt motiverad. Att han hade tillgång till vapen var ett politiskt beslut. Att han var verksam i ett kulturellt klimat där USA:s mäktigaste politiker och medieröster systematiskt försöker avhumanisera latinamerikaner är givetvis politiskt.

Det är inte bara Donald Trump som ägnat sig åt sådan retorik. I princip dagligen pumpar högerpopulistiska medieröster på Fox News och konservativ talk radio, eller på hatsajter som Breitbart och Gateway Pundit (som nyligen gästade Trump i Vita huset) ut budskapet att USA:s vita majoritet hotas av invandring och etniska minoriteter. 8 av 10 Trumpväljare sade inför det förra presidentvalet att vita är den grupp som utsätts för mest diskriminering i USA.

FBI har sedan flera år tillbaka sagt klart och tydligt att högerextremt, rasistiskt våld är det största inhemska hotet i USA. En studie förra året visade att antalet rasistiska hatbrott ökat i just de distrikt i USA där Donald Trump har hållit tal.

Allt tyder på att attentatet i El Paso var överlagt och noga planerat. Den misstänkte gärningsmannen körde bil i nästan 100 mil för att ta sig dit.

Allt tyder på att attentatet i El Paso var överlagt och noga planerat. Den misstänkte gärningsmannen körde bil i nästan 100 mil för att ta sig dit. Ett rasistiskt manifest, som publicerades strax före attentatet, misstänks för att vara skrivet av gärningsmannen och innehåller retorik som är välbekant för den som följer den växande högerradikala nationalismen i USA.

Manifestet präglas av en alarmistisk oro över att USA:s vita majoritet är på väg att ”ersättas” av latinamerikanska och svarta invandrare. Denna oro har i många år präglat den nationalistiska och högerextrema retoriken i både USA och Europa, såväl som i det manifest som publicerades i samband med attentatet mot muslimer i Nya Zeeland tidigare i år.

Läs mer: Gripne 21-åringen kan ligga bakom hatmanifest på internetforum

Även det antisemitiska massmordet på en synagoga i Pittsburgh förra året utfördes av en gärningsman som hävdade att judar var i maskopi med invandrare, för att ”ersätta” USA:s vita majoritetsbefolkning.

Under de nynazistiska demonstrationerna i Charlottesville sommaren 2017 vrålade deltagarna ”ni kommer inte att ersätta oss” (”You will not replace us”) medan vissa nynazister även skrek ”judar ska inte ersätta oss” (”Jews will not replace us”).

Donald Trump sade efteråt att det fanns ”fina människor” även bland dessa högerextremister. Sådana uttalanden har betydelse. Rasistisk retorik och hatspråk från USA:s president är inte bara ord, utan kan tolkas som uppmaningar av hans mest lojala anhängare.

Attentatet i El Paso måste bli ännu en påminnelse om att rasismen, som alltid i USA, är på liv och död.

Läs mer: Michael Winiarski: Masskjutningar är en epidemi som den amerikanska staten vägrar ta itu med