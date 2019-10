Martin Gelin: Lojaliteten till Trump utmanar USA:s statsskick

För många var det länge omöjligt att föreställa sig Donald Trump som USA:s president.

I dag är det omöjligt att föreställa sig ett USA där Trump inte längre är president.

Efter två veckor av grova anklagelser om att Trump bett utländska regeringar att skada politiska motståndare ställde sig Trump i torsdags framför ett dussintal tv-kameror i Vita husets trädgård och tycktes erkänna allt.

Han förklarade att det var så självklart att be utländska regeringar om hjälp att skada politiska motståndare att inte bara Ukraina utan även Kina borde göra det, om de inte vill riskera repressalier från Washington. I direktsänd tv missbrukade Trump sitt presidentämbete och bröt, av allt att döma, mot lagen, som inte tillåter att en president ber utländska regeringar om hjälp att vinna val.

Det var, som flera politiska veteraner i Washington påpekade, som om Richard Nixon mitt under Watergate-utredningen skulle ha klivit in framför en tv-kamera och torrt förklarat att han inte bara godkänt inbrottet mot Demokraternas högkvarter, utan själv utfört det.

Beteendet måste betraktas som ett öppet försök att testa gränserna för USA:s politiska system av maktdelning, ”checks and balances”. Trump har tidigare sagt rakt ut att lagen inte gäller för honom. Eller som han uttryckte det i den berömda video som läckte strax före presidentvalet 2016, där han skröt om att begå sexuella övergrepp: ”When you’re a star, they let you do it” (när du är en stjärna, låter de dig göra det).

– Trump missbrukar helt öppet makten i sitt ämbete för personlig vinning och han räknar med att republikanerna i kongressen vänder bort blicken, sade den nyligen avhoppade republikanen Justin Amash.

Men republikanerna i kongressen har inte bara vänt bort blicken utan även ryckt ut till Trumps försvar. Senatorn Marco Rubio förklarade på fredagen med en axelryckning att Trump bara måste ha skämtat om Kina. Senatorn John Cornyn fortsatte enbart att prata om utredningar av familjen Biden. Senatorn Mitt Romney skrev en bekymrad tweet, men har inte ställt sig bakom riksrätt.

Bild 1 av 3 Senatorn Marco Rubio stod för pluralism och öppenhet och hånades av Donald Trump under primärvalet 2016. I dag är han lojal med presidenten och ska hjälpa denne att vinna valet den betydelsefulla delstaten Florida. Foto: Michael Brochstein/Zuma press Bild 2 av 3 Senatorn Mitt Romney har varit kritisk till att president Trump uppmanat Ukraina och Kina att skada de politiska motståndarna. Men Romney har inte ställt sig bakom riksrätt. Foto: Don Emmert/AFP Bild 3 av 3 Senator John Cornyn valde att fortsätta tala enbart om utredningar av familjen Biden efter president Donald Trumps uttalanden om att Kina och Ukraina borde hjälpa till med att misskreditera de politiska motståndarna. Foto: Carlos Garcia/Zuma press Bildspel

Det är ingen naturlag att republikaner måste stödja Trump oavsett vad han gör. När Nixon avgick var det just för att det egna partiet började tröttna på att försvara hans skandaler.

Det finns demokratiska mekanismer för att avsätta en president som öppet missbrukar sitt ämbete. Det är poängen med riksrätt. I dagsläget räcker det med att 20 republikaner i senaten erkänner det uppenbara – att Trump själv erkänt lagbrott i direktsändning – för att tillsammans med oppositionen uppnå den två tredjedelsmajoritet som krävs för riksrätt. Ändå framstår det som en fullkomligt oöverstiglig tröskel politiskt.

Inför presidentvalet 2016 sade Trump som bekant att han skulle kunna mörda en person på öppen gata utan att förlora väljarstöd. Få förstod att det även gäller stödet från partikollegorna i senaten.

Detta är något nytt i amerikansk politik. Det tyder på en doktrinär partilojalitet som utmanar själva hörnpelarna i USA:s statsskick, där maktdelning är en avgörande princip.

När George Washington höll sitt avskedstal som president 1796 varnade han för ett politiskt klimat där lojaliteten mot det egna partiet eller den egna politiska stammen är starkare än lojaliteten mot nationen. Detta riskerade, enligt Washington, att göra politiker sårbara för inflytande från andra länder. 225 år senare har USA en president som öppet ber landets främsta geopolitiska rival, Kina, att hjälpa honom att bli omvald.

Shakespeare-kännaren Stephen Greenblatt har, i en essä om Rickard III, skrivit om de fem grupper som gör det möjligt för en despot att sitta kvar vid makten: de som genuint tror på allt han säger, de som fruktar honom för mycket för att säga emot honom, de som inbillar sig att han inte är så farlig som folk säger och de som litar på att samhällets institutioner och ett par vuxna personer i rummet räcker för att tämja hans makt. Men den femte gruppen är den viktigaste: det är de som själva ser sig tjäna politiskt på att han sitter kvar.

Där är den väsentliga frågan att ställa om republikanerna i senaten – vilka som tjänar på att Trump avgår och vilka som tjänar på att han sitter kvar. Väldigt få republikaner har i dag något omedelbart att vinna på att Trump stupar. Deras öden är allt för djupt sammanflätade. Det är talande att just Marco Rubio, som Trump förolämpade så grovt under hela primärvalet 2016, nu har tagit en roll som nyckelfigur för att hjälpa Trump att bli omvald i Florida, delstaten som kan avgöra nästa presidentval.

Rubio såg en gång i tiden ut att personifiera den motsatta riktningen framåt för Republikanerna som parti, med sitt omfamnande av pluralism och öppenhet. Nu är hans politiska varumärke så djupt förknippat med Trump att han omöjligt kan leda en sådan rörelse.

Nyckeln till republikanernas lojalitet handlar just om detta. Få av dem är särskilt förtjusta i Trump på ett personligt plan, men de har för mycket att förlora politiskt på att överge honom.

Trumps konservativa kritiker har tappert försökt hålla liv i myten om att Republikanerna när som helst kommer att överge Trump och återvända till gamla ädla principer. Bland andra den luttrade strategen Mike Murphy, den tidigare senatorn Jeff Flake och kolumnisten Matt Lewis har exempelvis uttryckt förhoppningar om att minst 20, men möjligen så många som 35, republikanska senatorer liksom i hemlighet smider planer på att avsätta Trump. Gemensamt för dessa tre män är inte bara att de är Trump-kritiker, utan även att de konsekvent har haft fel i alla prognoser om Trump hittills. Så kan det nog bli även denna gång.

För det är Trump som har stöd av 90 procent av Republikanernas väljare. Det verkar därmed osannolikt att de andra, 10 procent av partiet, skulle ha förmågan att rita ut partiets framtid.

De få republikaner i kongressen som alls vågar kritisera Trump möter inte bara presidentens egen vrede, utan även orkestrerade trollkampanjer och trakasserier från högernationalister. David Frum, republikansk debattör och Trump-kritiker, kallar dessa organiserade trollarméer för ”2000-talets digitala brunskjortor”. En modern tyranni, menar Frum, ser inte ut som de auktoritära regeringarna på 1900-talet utan ”hoten kommer nu att utövas där människorna befinner sig, vilket är i de digitala rummen”.

Genom en kombination av krass politisk pragmatism och ett digitalt skräckvälde tämjs därmed mycket av kritiken mot Trump i partiet.

I boken ”How democracies die” skriver Steven Levitsky och Daniel Ziblatt att ”det är bättre att förlora ett val än att förlora demokratin”.

De kommande månaderna lär avslöja hur många republikaner i Washington som fortfarande håller med om det påståendet.