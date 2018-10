Martin Gelin: Metoo har fört decennier av diskriminering upp i ljuset – och lett till en bred backlash

Den 15 oktober fyller metoo-rörelsen ett år och det är tydligt att det har blivit en kampanj som i grunden förändrat samtalet om övergrepp mot kvinnor i USA och i många andra länder.

I början av oktober förra året publicerade New York Times och The New Yorker omfattande reportage om filmmogulen Harvey Weinsteins systematiska övergrepp och sexuella trakasserier mot kvinnor. Weinstein anklagades av dussintals kvinnor för grova övergrepp, våldtäktsförsök och systematiska trakasserier under många år.

Strax därpå, den 15 oktober 2017, uppmanade skådespelaren Alyssa Milano kvinnor som utsatts för övergrepp eller trakasserier att sprida hashtaggen metoo på sociala medier. Ett dygn senare hade frasen metoo använts i mer än en halv miljon inlägg på Twitter och av mer än 4,7 miljoner användare i 12 miljoner inlägg på Facebook.

Alyssa Milano vid en pressträff i samband med senatsförhören av Brett Kavanaugh i september. Foto: Brendan Smialowski/APF

I USA var snart hundratals offentliga män, från Hollywood-stjärnor till senatorer, finanschefer, kändiskockar, sportprofiler och artister, anklagade för trakasserier och övergrepp. I åtminstone 85 länder blev metoo ett viralt fenomen på sociala medier, enligt en granskning av amerikanska PBS.

Skandalerna omfattade snart indiska Bollywood-stjärnor, sydkoreanska popgrupper och Svenska Akademien. I Kina försökte staten censurera alla metoo-kampanjer på sociala medier, men unga feminister lyckades kringgå censuren genom att använda de kinesiska tecknen för ris och kanin, vilket fonetiskt uttalas som metoo. I Kanada fick fyra personer i parlamentet avgå efter anklagelser.

Kampanjen fick omfattande och historiska följder. Komikern Bill Cosby dömdes nyligen till flera års fängelse efter att mer än 50 kvinnor gått ut med anklagelser om övergrepp som ägt rum under flera decennier. Republikanen Roy Moore förlorade ett viktigt val till senaten i en av USA:s mest konservativa delstater, Alabama, efter anklagelser om övergrepp och trakasserier. En mäktig demokrat i senaten, Al Franken, tvingades avgå. Gymnastikläraren Larry Nassar dömdes till 60 års fängelse för att ha förgripit sig på mer än 300 unga elever. 500 miljoner dollar ska även betalas ut till offren, varav många var minderåriga när övergreppen skedde.

Bill Cosby förs ut från domstolen i Eagleville efter att dömts till fängelse den 25 september i år. Foto: Jacqueline Larma

Slagordet metoo myntades 2006 av Tarana Burke, med målet att “hjälpa de som överlevt sexuellt våld att hitta metoder för att läka”. Fokuset på debatten har nu främst hamnat på berömda män som utpekats för trakasserier och övergrepp och ofta tvingats lämna sina jobb. Men det är värt att minnas att kampanjen började just för att hjälpa offren, som är oräkneligt fler. Enligt Tarana Burke har metoo-rörelsen i dag två konkreta mål: dels stöd till offren, dels bättre regelverk och lagar för att förhindra framtida övergrepp. Att kampanjen pågått lite i skymundan sedan 2006 är en påminnelse om att metoo inte var en blixt från klar himmel. Ju fler anklagelser som uppdagades, desto fler andra kvinnor verkade hitta mod att gå ut med berättelser som de hållit hemliga i flera decennier.

Inför ettårsdagen av metoo skriver The Economist att det “kan bli det viktigaste som hänt jämställdhet i USA sedan kvinnlig rösträtt”. Själva omfattningen av det som ägt rum det senaste året kan vara svår att ta in. Enligt nyhetssajten Bloomberg har 425 berömda män bara i USA offentligt utpekats för övergrepp och trakasserier sedan förra året. Hundratals har fått lämna sina jobb. Det handlar om män från alla sorts branscher och offentliga sammanhang, från den mäktiga casinomogulen och miljardären Steve Wynn, till kändiskocken Mario Batali.

Tarana Burke (mitten) deltar i protestmarschen The #metoo march i Hollywood förra året. Foto: Damian Dovarganes

I New Yorks mediebransch har det vimlat av uppmärksammade fall, som CBS-direktören Les Moonves och berömda tv-ankare som Matt Lauer och Charlie Rose, som alla tvingats avgå efter mängder av anklagelser. Det är särskilt relevant eftersom dessa män ofta haft beslutsfattande roller på redaktioner som bevakat just dessa frågor.

I kongressen i Washington har demokraternas kvinnor tagit en rad initiativ till nya lagar i hopp om att stoppa framtida övergrepp, bland annat ett lagförslag som informellt kallas metoo-lagen, som ska göra det lättare för kvinnor att anmäla övergrepp.

I det amerikanska näringslivet har förändringarna inte fått samma uppmärksamhet, men varit minst lika omfattande. Nike har sagt upp elva högt uppsatta chefer efter anklagelser om trakasserier. Organisationen Time’s up har samlat ihop en fond på över 20 miljoner dollar för att hjälpa kvinnor med begränsade resurser att betala de juridiska kostnaderna för rättsfall som rör diskriminering och trakasserier. Hittills har de fått 3.500 ansökningar, mestadels från låginkomsttagare i serviceindustrin, där problemet är mest akut. Två av tre kvinnor som arbetar som hotellpersonal i USA säger att de utsatts för diskriminering.

Det enorma genomslaget för metoo tycks däremot inte ha påverkat konservativa i USA. Tvärtom tyder många undersökningar på att de blivit mer fientligt inställda till den här typen av anklagelser. Ett gigantiskt gap har uppstått mellan demokrater och republikaner i synen på dessa frågor. Bland män som stöder demokraterna säger 61 procent att det är ett problem att män kommer undan med övergrepp, men bland republikanska män säger bara 21 procent samma sak.

Donald Trumps administration tycks för närvarande immun mot anklagelser, vilket speglar en växande klyfta mellan makten över kulturen och makten över politiken i USA. Trump har själv anklagats för övergrepp och trakasserier av 19 kvinnor och har skrutit om övergrepp i en känd videoinspelning. När Brett Kavanaugh, som Trump tillsätter till Högsta domstolen, anklagades för våldtäktsförsök och övergrepp svarade Trump att det här är en ”skrämmande tid” för män i USA.

Backlashen mot metoo var lika omfattande som den var förväntad. En liknande dynamik uppstår varje gång en förtryckt grupp i USA uttrycker krav på rättvisa, från medborgarrättsrörelsen på 1960-talet, till 1970-talets feminister. Susan Faludi skrev i boken ”Backlash” för 28 år sedan att motreaktionen bör betraktas som en ”förebyggande attack för att stoppa kvinnor innan de når mållinjen”.

New York Times-journalisterna Jodi Kantor och Megan Twohey (tredje och fjärde från vänster) firas på redaktionen efter att de tilldelats Pulitzerpriset förra året för avslöjandet om Harvey Weinstein. Foto: Hiroko Masuike

Jodi Kantor och Megan Twohey, New York Times-journalisterna som tilldelades Pulitzerpriset för Harvey Weinstein-reportagen förra året, gjorde nyligen ett försök att summera metoo, ett år senare:

”Metoo-rörelsen har rusat förbi alla prognoser om att den skulle ebba ut, tonas ner eller suddas ut av en backlash. I stället har den fördjupats och utvidgats. Kanske är det dags att sluta tänka på det här som en nyhetshändelse och börja se det som ett permanent nytt inslag i våra liv”.