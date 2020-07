Mörk skildring av Donald Trumps familj i ny bok

Donald Trumps jurister har gjort envisa försök att stoppa hans brorsdotter Mary Trumps nya bok. Men den rättsliga striden tycks ha varit förgäves. Nästa vecka kommer av allt att döma hundratusentals exemplar av Mary Trumps ”Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man” att distribueras över USA. Trumps försök att stämma bokförlaget Simon and Schuster tycks ha varit kontraproduktivt och i stället resulterat i mer uppmärksamhet som hjälper boken att sälja.

Det är knappast första gången vi kan läsa grova anklagelser om Donald Trump i en ny bok, men det är första gången berättelsen kommer inifrån familjen.

Bör vi ta boken på allvar? Till skillnad från John Boltons omdiskuterade bok ”The room where it happened”, som kom nyligen, tycks Mary Trumps bok inte främst vara ett opportunistiskt försök att tjäna snabba pengar på skvaller bakom kulisserna. Snarare försöker boken ge oss ytterligare några bitar i ett pussel där helhetsbilden har varit välkänd sedan länge.

Mary Trump, som doktorerat i klinisk psykologi, är främst intresserad av hur Donalds familj format honom som politiker och som person.

Boken målar en mycket mörk bild av Donald Trumps föräldrar. Pappa Fred Trump Senior, som skapade familjens förmögenhet som fastighetsmogul, beskrivs som en ”välfungerande sociopat”, som manipulerade och mobbade sina söner.

Mamman Mary Anne MacLeod Trump framställs som homofob. Efter Prinsessan Dianas begravning ska mamman ha sagt till Mary, som är lesbisk: ”Det är skamligt att de låter den lilla fjollan Elton John sjunga på begravningen”.

Mary Trump menar att pappans manipulativa beteende mot sina barn skadade Donald Trumps personlighet och att uppväxten hindrade honom från att ”utveckla hela skalan av mänskliga känslor”, enligt boken. Hon påstår även att han lärde sin son ett livslångt förakt för svaghet.

Hon framställer sin farbror som manipulativ och ohederlig och påstår att han fuskade sig in på den prestigefulla affärsskolan Wharton vid University of Pennsylvania, genom att låta en mer begåvad student göra intagsprovet. Att fuska, skriver hon, är ”ett sätt att leva” för Donald.

I viss mån är boken del i en personlig vendetta mot en släkting som behandlat Mary Trumps egen familj som fiender i många decennier. De hade en arvstvist när Mary Trumps farfar och Donalds pappa Fred Trump Senior dog. Mary Trump påstår att Donald ska ha manipulerat sin far till att skriva bort Mary Trumps familj från testamentet på dödsbädden.

Men deras motsättningar är även ideologiska. Mary Trump är liberal och har varit aktiv för bland annat hbtq-rättigheter. Att hon ger ut boken trots hoten om rättsliga åtgärder från USA:s mäktigaste man kan tyda på att hon drivs av en genuin oro för att denna man, som hon vuxit upp med, ska sitta kvar vid makten.

Hennes bild av farbror Donald får visst stöd av vittnesmål från Donald Trumps egen syster Maryanne Trump Berry, en nyligen pensionerad federal domare, som kallar brodern ”en clown”. Som katolik är Maryanne bekymrad över Donald Trumps starka politiska stöd från den kristna högern, då hon hävdar att han bara fejkat sin kristna tro.

”De enda tillfällen han gick i kyrkan var när kamerorna följde med”, skriver Mary Trump.