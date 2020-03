Martin Gelin: New York avfärdar Trumps krav på karantän

På lördagen varnade USA:s president Donald Trump än en gång för att hela New York kan sättas i karantän, vilket skulle innebära att de som bor här inte får lämna delstaten. Även de angränsande delstaterna New Jersey och Connecticut skulle omfattas av karantänen.

Uttalandet var ännu ett exempel på motsägelsefull och otydlig kommunikation från Vita huset under krisen med det nya coronaviruset. Något klart besked kom inte från Trump, så uttalandets omedelbara följd blir enbart att sprida mer panik och osäkerhet över hela New Yorks storstadsregion, där det bor mer än 30 miljoner människor.

Delstatsguvernören Andrew Cuomo, en demokrat som varit oerhört kritisk mot Trumps hantering av krisen, avfärdade omedelbart Trumps förslag.

– Jag vet inte hur det skulle kunna genomföras i praktiken, sade Cuomo.

För de flesta i New York skulle karantänen inte förändra mycket, då en majoritet av befolkningen redan tillbringat de senaste veckorna i hemmakarantän, med sporadiska utflykter till matbutiken eller en försiktig promenad.

Att det skulle gå att stoppa virusets spridning genom att isolera New York verkar också naivt. Viruset finns redan i samtliga USA:s 50 delstater och i New Orleans, Detroit och Miami har tusentals smittats.

Viruset är inte heller koncentrerat enbart till storstäder i USA. Små lantliga samhällen som Stroudsburg, Pennsylvania och Show Low, Arizona, har lika höga smittotal per capita som New Yorks förorter. Delstaten West Virginia spred tidigare i mars stolt nyheten att de var den enda delstaten i USA utan smittade, men den här veckan har de 23 bekräftat smittade. I småstaden Hailey, Idaho, med knappt 30.000 invånare, har omkring 100 personer bekräftats smittade, en koncentration lika hög som norditalienska städer.

Trumps utspel framstår därmed mest som en sorts cynisk politisk teater. Han försökte i två veckor lägga all skuld på spridningen av viruset på Kina, men efter att flera rådgivare uppmanat till ett mer diplomatiskt tonläge mot stormakten har han tonat ner den kritiken. Nu verkar Trump i stället vilja lägga skulden på New Yorks myndigheter, trots att det är han själv som bär ansvaret för USA:s katastrofala hantering av virusets spridning. New York krävde i flera månader federal hjälp för att hantera krisen, men först förra veckan började Trump-administrationen bemöta kraven.

Att krisen är så allvarlig i hela USA kan förklaras av att i princip inga åtgärder togs under två månader, trots alarmerande varningar från hälsoexperter och epidemiologer. Så sent som den 10 mars uppmanade Trump fortfarande alla amerikaner att leva som vanligt, att gå till jobbet även om de var sjuka och att inte oroa sig över viruset.

När Trump-administrationen nu uppmanar folk att stanna hemma är det förklarligt att många ignorerar kraven. I Miami och New Orleans fortsatte unga collegestudenter, som hade vårlov i februari och mars, samlas på proppfulla stränder och i barer fram till förra veckan. Det bidrog sannolikt till att just dessa städer nu är krishärdar med nästan lika höga smittotal per capita som New York.

Guvernören Cuomo sade tidigare i veckan att prognoserna nu tyder på att smittotalen i New York kan nå sin högsta punkt om en dryg månad och börja plana ut i början av maj. Fyra sjukhus och offentliga lokaler i New Yorks storstadsområde har upprättat provisoriska bårhus för att hantera ökningen av svårt sjuka. Enligt Cuomo kan det behövas 140.000 sjukhussängar för att hantera de som drabbats av krisen.

