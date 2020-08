Martin Gelin: Nostalgiska demokrater isolerar partiets unga stjärnor

USA-valet 2020

Myten om dagens unga amerikaner är att de är självupptagna, världsfrånvända och apolitiska. I den nidbild som präglat USA:s politiska debatt under året framstår det överlag som att de flesta unga amerikaner ägnat sommaren åt att godtyckligt sprida så mycket coronavirus de kan längs Florida stränder, snarare än att engagera sig i samhällsfrågor.

I själva verket har USA inte haft en mer politiskt aktiv ung generation sedan 1960-talet. I princip alla de största politiska demonstrationerna i USA de senaste fyra åren har organiserats och mobiliserats av unga: de enorma klimatprotesterna förra året, den stora demonstrationen mot USA:s vapenlagar i Washington året innan och så förstås sommarens gigantiska protester mot rasism, där drygt 26 miljoner amerikaner deltagit.

Det unga USA är inte bara mer politiskt aktiva än någon tidigare generation, de lutar även markant åt vänster. Men det står inte nödvändigtvis för samma vänsteridéer som deras föräldrar representerade. Snarare präglas de ofta av en generell misstänksamhet mot traditionell partipolitik och många anser att hela det politiska systemet i Washington är korrupt och trasigt.

Miljontals unga amerikaner som känner sig desillusionerade av samhällsutvecklingen under Donald Trump kan få en avgörande roll i presidentvalets viktigaste delstater. Barack Obama vann båda sina presidentval tack vare att han just lyckades nå ut till unga väljare, med rekordhögt valdeltagande bland unga latinamerikaner och svarta väljare. I kongressvalet 2018 seglade denna nya generation in i kongressen, med en våg av unga demokrater. Även i demokraternas primärval i år röstade unga amerikaner på de två kandidater som förespråkade de mest radikala reformerna. Bernie Sanders och Elizabeth Warren vann 6 av 10 väljare under 45, medan Joe Biden bara vann en av fem unga väljare.

Demokraternas partikonvent borde ha varit ett utmärkt tillfälle att sträcka ut en hand till inte bara unga demokrater, utan miljontals unga amerikaner som otåligt längtar efter ett annat USA.

Men i stället gick de åt andra hållet.

Konventet inleddes med 17 korta inspel från unga demokrater över hela landet, men resten av kvällen dominerades helt av äldre demokrater och politiska veteraner, som Bill Clinton och de tidigare utrikesministrarna John Kerry och Colin Powell.

I ett gåtfullt beslut av partiledningen fick partiets starkast lysande unga stjärna, 29-åriga Alexandria Ocasio-Cortez, bara prata i en minut. Det kan inte betraktas som något annat än ett politiskt tjänstefel av demokraternas partikommitté att isolera just de röster som kan göra mest för att skapa entusiasm bland unga amerikaner i valet.

I en artikel för Vox skriver Matthew Yglesias, en självkritisk demokrat, att partiet riskerar att förvandlas till ”nostalgikraterna”.

”Det är slående att demokraterna väljer att ägna så lite tid åt att lyfta fram röster som skulle kunna tala till grupperna på marginalerna av deras väljarkoalition, den brokiga grupp av mestadels unga, mestadels låginkomsttagare som inte anser att det politiska systemet bryr sig om dem”, skriver Yglesias.

Risken för demokraterna är knappast att stöta bort vänsterväljarna. De kommer, möjligen med undantag för ett dussintal essäister i Brooklyn och Berkeley, att rösta på Biden och Harris ändå. Risken är i stället att de missar ett unikt tillfälle att nå ut till en väljargrupp med miljontals unga amerikaner som inte nödvändigtvis ser sig som vänster eller som demokrater, men som präglas av en diffus känsla av att Washington och hela det politiska etablissemanget inte längre bryr sig om dem. För dessa unga amerikaner är det inte särskilt attraktivt att höra demokrater i 70-årsåldern som längtar tillbaka till 1990-talet.

”Med en historiskt impopulär republikansk president har demokraterna ett tillfälle att erövra unga amerikaner för flera decennier framåt” skriver historikern Rick Perlstein i Washington Post. Konventet har i stället visat att detta inte verkar prioriteras. Risken är att den äldre partiledningen, precis som de gjorde 2016, missbedömt det politiska ögonblicket i USA, då allt fler väljare kräver mer omfattande förändringar snarare än att återvända till status quo.

Det unga USA har vuxit upp under en väldigt tuff period. Klimatkrisen och pandemin gör det svårt för många av dem att känna framtidstro. Miljontals unga amerikaner har gigantiska studielån, men kan ändå inte få jobb. Det var länge sedan trösklarna till en stabil medelklasstillvaro var högre för unga här.

Den frustration och den vrede de känner över den politiska och ekonomiska situationen i landet är av förklarliga skäl stark.

Demokraterna kan knappast försöka omfamna alla unga amerikaners politiska krav. Men de kan göra ett betydligt bättre försök att visa att de hör deras röster och att de tar dem på allvar.

