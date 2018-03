Martin Gelin: Om hon vinner innebär det ett rejält kliv åt vänster för en av USA:s rikaste delstater

Cynthia Nixon är mest känd för rollen som juristen Miranda i TV-serien “Sex and the city” och senast den kritikerhyllade rollen som Emily Dickinson i filmen “A quiet passion”. Men i New York har hon även länge varit en synlig röst bland vänsteraktivister, där hon bland annat haft framträdande roller i valkampanjen för borgmästaren Bill de Blasio. Hon har även synts på politiska demonstrationer för exempelvis hårdare vapenlagar, höjda löner och rätten till abort. Nixon kommer nu att utmana demokraten Andrew Cuomo från vänster i demokraternas primärval för att bli guvernör i delstaten New York.

Hennes kampanj lanseras med ett tydligt vänsterbudskap, där hon kritiserar växande klyftor, det massiva och diskriminerande fängelsesystemet och inte minst New Yorks bristfälliga kollektivtrafik. Hon hoppas sannolikt upprepa just Bill de Blasios valframgångar. I borgmästarvalet 2013 utmanade de Blasio en mittenorienterad demokrat och ansågs vara en högoddsare för att vinna. Men staden New York har rört sig i en vänsterliberal riktning de senaste åren och de Blasio har nu vunnit två val med stor marginal. Det speglar en nationell trend, där demokraterna rör sig till vänster i en tydlig protest mot republikanerna och Donald Trumps auktoritära högerpopulism.

Valet till guvernör i New York är ett av USA:s viktigaste delstatsval. Delstaten har drygt 20 miljoner invånare och en BNP på 1.130 miljarder dollar, lika mycket som alla skandinaviska länder tillsammans. Guvernören i New York har även traditionellt varit en ledare för demokraterna i den nationella debatten.

Skulle Nixon vinna primärvalet mot Cuomo är hon klar favorit att bli guvernör, då republikanerna är svaga i delstaten. Det skulle innebära ett rejält kliv åt vänster för en av USA:s rikaste delstater. Nixon skulle även bli den första kvinnliga och första öppet lesbiska guvernören i New Yorks historia. Primärvalet äger rum i september och guvernörsvalet i november.

