Demokraternas talman i representanthuset, Nancy Pelosi, har vunnit den symboliska striden om State of the union, presidentens årliga tal till nationen. Pelosi har som talman makten att vägra ge presidenten utrymme att hålla talet och hon använder nu den makten för att kräva att Trump löser myndighetskrisen innan han får hålla tal. Trump bemötte först hennes utspel med tuff retorik och ställde in en planerad resa till Afghanistan, med ett kontroversiellt pressmeddelande där Vita huset offentliggjorde känslig säkerhetspolitisk information. Men nu har Trump förlorat slaget. Han går med på Pelosis krav att skjuta upp talet i väntan på att de hittar en lösning i förhandlingarna om myndighetskrisen.

Det är inte bara en symbolisk seger för Pelosi utan ett sällsynt exempel på ett genuint taktiskt nederlag för Trump. Det verkar vara något som inte riktigt stämmer när det gäller hans relation med Pelosi. Hans vanliga tuffhet och självförtroende tycks ha fått sig en tillfällig törn i deras förhandlingar. Det är talande att Donald Trump inte lyckats komma på ett nedsättande smeknamn för Pelosi. Trump är känd för just försöken att dominera och förolämpa politiska motståndare.

Han kallade konsekvent Hillary Clinton för “Crooked Hillary”. Marco Rubio blev “Little Marco”. Elizabeth Warren blev Pocahontas, i en referens till hennes avlägsna släktskap med amerikansk ursprungsbefolkning. Men Nancy Pelosi? Så här lät det när Trump försökte förolämpa henne i en intervju i veckan: “Nancy Pelosi, eller som jag kallar henne, Nancy.” Pelosi fick alltså nöja sig med att reduceras till sitt förnamn, Nancy. Som förolämpning vinner det inga priser för kreativitet.

Trump har underskattat Pelosis förmåga som förhandlare.

Det verkar däremot illustrera Pelosis förmåga att krypa in under skinnet på Trump och genuint störa hans politiska projekt. Trump har underskattat Pelosis förmåga som förhandlare. Under hennes långa ledarskap för Demokraterna i representanthuset har hon vunnit en rad stora politiska segrar. Som president förlorade George W Bush ett viktigt slag mot Pelosi om att privatisera pensionssystemet Social Security. När republikanerna frågade Pelosi när Demokraterna skulle presentera sitt motförslag till privatiseringen av systemet svarade hon: “Aldrig. Är aldrig ett tillfredsställande svar för dig?”

Några år senare var Pelosi förmodligen den allra främsta faktorn för att få igenom Obamas sjukvårdsreform. Nu tycks hon ha listat ut hur det går att få Trump att framstå som handlingsförlamad. Trump har byggt hela sitt politiska varumärke på att vara en stark förhandlare, som aldrig viker sig för någon. Att han nu förlorar sin första strid mot Pelosi sedan hon tog över ledarskapet i representanthuset är därmed inte bara en symbolisk seger för Demokraterna. Det lär stärka deras opposition och det får Trump att framstå som svag, det värsta hans kärnväljare vet.

Sedan den moderna perioden av extrem politisk polarisering började i USA, med Newt Gingrichs intåg i kongressen 1994 under Bill Clintons tid som president, har många demokrater längtat efter en ledare som är lika tuff och hårdför i förhandlingar som kongressens republikaner. I stället har de ofta lyft fram diplomatiska ledare, som Barack Obama, Joe Biden och Hillary Clinton. Nancy Pelosi är en annan sorts ledare. Hon är knappast Demokraternas motsvarighet till Donald Trump, men däremot partiets egen Mitch McConnell eller Newt Gingrich, skickliga taktiker som förstår hur Washington fungerar och som vet precis hur mycket makt som faktiskt ryms i kongressen. Som alla besökare till Washington DC inser för eller senare, inte minst Barack Obama, så är kongressens Kapitolium betydligt större än Vita huset.

