Martin Gelin: Republikanerna låtsas som att ingenting har hänt

Den amerikanske presidenten Donald Trumps tidigare valkampanjchef Paul Manafort stämmer Robert S. Mueller III, som leder Rysslandsutredningen. Det skriver den amerikanska tidningen The New York Times.

I vanlig ordning kan det vara svårt att se skogen för träden i Donald Trumps Washington. En dramatisk nyhet om åklagaren Robert Muellers undersökning om Trump-kampanjens ryska kopplingar har mestadels drunknat i uppståndelsen kring journalisten Michael Wolffs skandalspäckade bok om Trump. Men den senaste utvecklingen i Muellers undersökning kan få mer konkreta följder för Trumps framtid.

New York Times avslöjade på fredagen att en central del av Muellers undersökning nu handlar om att Trump anses ha förhindrat en pågående rättsprocess, genom att kräva att justitieministern Jeff Sessions skulle fortsätta leda just undersökningen om Trumps ryska kontakter. Sessions är själv en av huvudpersonerna i undersökningen, då han avslöjats ha ljugit om möten med ryska diplomater under Trumps valkampanj. Sessions lovade under sina förhör inför tillsättningen som justitieminister att avstå från att röra undersökningen om Trumps ryska kontakter. Men enligt New York Times ska Trump ändå ha krävt att Sessions skulle fortsätta sköta undersökningen, i en uppenbar intressekonflikt.

Nyheten kommer i kölvattnet av de skandaler som präglat Trump de senaste veckorna. I Michael Wolffs nya bok säger i princip hela Trumps stab att han är olämplig som president, samtidigt som hans tidigare chefsrådgivare säger att Trump var ansvarig för landsförräderi. Wolffs bok är full av saftigt skvaller, men det mest relevanta är just den skrämmande inblicken i hur Trump regerar. Enligt boken valde Trump exempelvis att avskeda FBI-chefen James Comey utan att tillfråga någon i sin stab. Wolff hävdar även att en av Trumps medarbetare lämnade sitt jobb eftersom han var övertygad om att Trump begått just brottet att försöka förhindra en pågående rättsprocess när det gäller rysslandsundersökningen.

Även om Wolff är känd för att överdriva så är han långt ifrån den första journalisten som skapat denna bild av Trump som en inkompetent ledare som föraktas även av sina närmaste kollegor. Dussintals reportage i Washington Post, New York Times, Politico, New Yorker och CNN har gett samma bild av Trump.

I en lång intervju med New York Times nyligen gjorde Trump osammanhängande tirader, uppenbara lögner och verkade präglas av en absurd besatthet av att vifta bort anklagelser om samröre med Ryssland. ”Det väcker frågor om presidenten verkligen har omdömet och disciplinen som ämbetet kräver”, säger Richard Haas, som varit säkerhetspolitisk rådgivare åt flera republikanska presidenter, till NBC. Under veckan väckte Trump även global panik då han skickade iväg ett aggressivt hot mot Nordkorea på Twitter. Tidningen The Atlantic beskrev det som ”historiens mest ansvarslösa tweet”. Trump krävde dessutom nyligen att Huma Abedin, Hillary Clintons tidigare medarbetare, ska skickas i fängelse, vilket enligt många bedömare skapar obehagliga associationer till diktatorer som jagar politiska motståndare.

David Remnick, chefredaktör för The New Yorker, skriver att “USA:s president nu har blivit det främsta säkerhetshotet mot USA”. Enligt Remnick har Vita huset under Trump förvandlats till en klaustrofobisk plats som påminner om de värsta aspekterna med Twitter, ”där alla är paranoida och alla föraktar varandra”.

Trots att hela Trumps stab verkar villiga att skicka ut högljudda rop på hjälp till alla journalister som lyssnar på dem så har republikanerna i kongressen än en gång bestämt sig för att inte göra någonting. Inte en enda av partiets senatorer har uttryckt minsta intresse för att undersöka hur klokt det är att låta Trump sitta kvar i Vita huset under en period präglad av seriösa hot om kärnvapenkrig. I stället har republikanerna nu gått ut med ännu en offensiv mot demokraterna. Dels vill republikanerna inleda en undersökning mot den politiska konsult som skapade den så kallade “dossiern” med skadlig information om Trump som nu blivit en del av rysslandsundersökningen. Dessutom vill republikanerna inleda ytterligare en undersökning om Hillary Clintons email-hantering.

Detta kan inte ses som något annat än ett uppenbart försök att distrahera från Trumps senaste skandaler. Roger Stone, den kontroversielle politiska strateg som jobbade för Richard Nixon i Vita huset och länge varit en av Trumps närmaste män, sade i en intervju med DN förra året att hans främsta råd till Trump alltid varit att attackera, men aldrig försvara sig. Det verkar nu inte bara vara Trumps devis, utan även republikanernas inställning överlag.

Jennifer Rubin, Washington Posts konservativa kolumnist, skriver att republikanerna gör sig “medskyldiga i Trumps försök att manipulera systemet”. Allt tyder på att dessa nya attacker på demokraterna mest är en cynisk kalkyl för att distrahera från den verkliga kritikstormen mot Trump. Desto mer oroväckande är det ännu ett tecken på att partiet är redo att missbruka sitt politiska förtroende för att attackera politiska fiender. Det är ett beteende vi förknippar med bananrepubliker. Den liberala kolumnisten Paul Krugman säger att det som nu sker “ser ut som demokratins dödsryckningar, och hela republikanska partiet är med på mordet”.

Under tiden fortsätter republikanerna i kongressen att bete sig som om ingenting har hänt. I torsdags samlade Trump republikanernas ledarskap i senaten på sitt kontor, där de turades om att ösa beröm över presidenten. Planen är, enligt nyhetssajten Politico, att ignorera uppståndelsen kring såväl Wolffs bok som Muellers undersökning, för att i stället återgå till Trumps främsta prioritering för 2018: en radikal invandringspolitisk reform, som lär innebära att miljontals personer utvisas ur landet. Efter att Trump fick personligt beröm från ett dussintal republikanska senatorer på veckans möte sade han nöjt:

– Det råder god stämning i det republikanska partiet.