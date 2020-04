Martin Gelin: Sanders hoppar av för att undvika utdragen konflikt

Vänsterdemokraten Bernie Sanders har lagt ner sin presidentkampanj. Han inledde året med en rad starka segrar, då han fick flest röster i de tre första delstaterna: Iowa, New Hampshire och Nevada.

Men efter Joe Bidens jordskredsseger i South Carolina, den första delstaten i den amerikanska södern som röstade i primärvalet, hoppade alla andra mittendemokrater omedelbart av sina kampanjer för att ställa sig bakom Biden. De samlade partiet för en enad offensiv som blev omöjlig att stoppa. Under den så kallade supertisdagen i början av mars vann Biden avsevärt fler delegater och det fanns inte längre någon rimlig chans för Sanders att bli partiets kandidat.

Nu hoppar han av för att ena partiet mot Donald Trump, men även för att förhindra en utdragen primärvalsprocess som riskerar att förvärra spridningen av det nya coronaviruset i USA.

I tisdags genomförde delstaten Wisconsin, trots protester från demokrater och lokala politiker, sitt primärval efter att republikanerna i delstatsregeringen i princip tvingat igenom valet under extremt kontroversiella omständigheter. Såväl hälsoexperter som lokala ledare för demokraterna varnade för oerhörda hälsorisker om folk gick till vallokalerna just nu, under en period då pandemin är som allra värst i USA.

Att Bernie Sanders hoppar av kampanjen får därmed betraktas som en humanitär handling, som innebär att amerikaner inte kommer att behöva riskera sin hälsa för att gå och rösta under våren.

Men framför allt handlar det om att ena partiet och undvika ett ideologiskt inbördeskrig som skulle kunna försämra chanserna att vinna mot Donald Trump i höstens presidentval.

Nu står Sanders inför samma utmaning som 2016: att övertyga sina mycket lojala anhängare att stödja ännu en mittendemokrat från etablissemanget, Joe Biden.

Sanders har mobiliserat en ny generation av amerikaner som aldrig tidigare varit politiskt aktiva och som längtar efter radikala reformer. För att Biden ska vinna behöver han inte bara få deras röster, utan även deras engagemang och aktivism. Sannolikt kommer Sanders att pressa Biden ideologiskt i en rad avgörande frågor, inte minst sjukvården, som just nu står inför en historisk kris i USA, då miljontals amerikaner förväntas bli smittade av det nya coronaviruset de kommande månaderna.

På grund av restriktionerna kopplade till pandemin i USA har Sanders inte kunnat driva en traditionell kampanj på en dryg månad. Han höll sitt sista kampanjtal den 9 mars och har sedan dess förlitat sig på videosända tal, samtidigt som de gräsrotsaktivister som drev hans kampanj inte har kunnat ägna sig åt traditionella kampanjverksamheter för att få ut väljare. Det gjorde det i princip omöjligt för Sanders att fortsätta valkampanjen.

Sanders två presidentkampanjer har väsentligt förändrat den politiska debatten i USA. Han har etablerat en rad vänsterradikala förslag som självklara debattämnen och har lyckats flytta demokraterna till vänster som parti. Även om hans egna anhängare betraktar både Hillary Clinton och Joe Biden som trötta mittendemokrater så står de i sakfrågorna till vänster om den politik som Barack Obama förespråkade som president. Det beror till väldigt stor del på Bernie Sanders och den landsomfattande vänsterrörelse han skapat.

Men hans kampanj lyckades aldrig bredda väljarkoalitionen utanför de väljargrupper som gav honom starkt stöd redan i det förra valet, 2016, då han var förvånansvärt nära att besegra Hillary Clinton.

Sanders hade ett enormt underläge bland svarta väljare och bland kvinnor i medelåldern. I de villaförorter där många tidigare republikaner har gått över till demokraterna för att de ogillar Trump har Biden mobiliserat nya väljare, vilket Sanders inte lyckades med.

För den amerikanska vänstern är det bekvämt att se Bidens seger som en konspiration bland etablissemanget, men de måste även fundera på varför Sanders inte lyckades nå ut till nya väljargrupper. Hans kompromisslösa tonläge engagerade den unga vänstern, en bred latinamerikansk arbetarklass och oberoende väljare som vill se radikala förändringar, men han lyckades inte nå demokraternas kärnväljare.

Politiska kampanjer handlar om att bygga koalitioner och där har Sanders ännu inte lyckats hitta ett nytt recept för amerikansk vänster.

Det blir nu sannolikt en uppgift för den yngre generation som blivit politisk aktiva just på grund av Bernie.