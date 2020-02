Martin Gelin: Sanders nu favorit men är knappast oövervinnlig

Demokraterna hade hoppats få en klar vinnare i valet i New Hampshire, men i stället blev det ännu ett ganska grötigt valresultat. Opinionsmätningarna inför valet präglades av kraftiga svängningar, men efter att ha tillbringat ett par dygn med att följa valkampanjerna på plats bland snödrivorna här var det knappast någon överraskning att Bernie Sanders vann till slut.

Entusiasmen bland hans anhängare går helt enkelt inte att jämföra med någon annan kandidat just nu. Jag träffade bland annat ett par här som åkt bil i sju timmar från Baltimore bara för att se Bernie Sanders hålla tal och hjälpa honom att vinna valet på tisdagen.

Ändå blev hans seger här aningen bitterljuv. Den 38-årige demokraten Pete Buttigieg höll än en gång jämna steg med Sanders och kom på en knapp andraplats. Buttigieg behåller en knapp ledning i antalet delegater när primärvalet nu fortsätter söderut.

Amy Klobuchar, senator från Minnesota, åstadkom kvällens stora överraskning då hon besegrade både Joe Biden och Elizabeth Warren för en tredjeplats.

På huvudgatan i Concord, New Hampshire träffade jag pensionären Evelyn Smith på valdagen.

– Jag röstade på Amy Klobuchar. USA är kanske inte redo för en kvinnlig president, men jag är redo, sade hon.

Men med Bernie Sanders starka valresultat i de två första delstaterna börjar han framstå som favorit inte bara för demokraternas vänsterflank, utan för hela primärvalet.

Något verkade också hända med Bernie Sanders självförtroende här i New Hampshire. Under de sista dagarna inför valet verkade denna vänsterradikala politiker, som alltid slagits för mål som verkat omöjliga att uppnå i USA, börjat låta mer som om han själv tror att han faktiskt har en chans att bli presidentkandidat. Många av Sanders anhängare och kampanjstrateger här i New Hampshire pratade optimistiskt om ”november”, det vill säga presidentvalet mot Donald Trump.

Kvällen inför valnatten i New Hampshire ordnade Bernie Sanders ett av de största publikevenemangen hittills i primärvalet, när han samlade omkring 8.000 personer på en sportarena i småstaden Durham, som är hemvist för University of New Hampshire.

Från jumbotronen på arenan sken kvällens paroll: ”Bernie beats Trump”. Bernie kan besegra Trump. Kampanjen verkar inse att de redan nu måste övertyga väljarna om att det här inte bara är en vänsterfantasi, utan att Sanders faktiskt kan ha en realistisk chans att vinna valet.

Energinivån i Durham påminde mer om slutfasen av en presidentkampanj än om de mer småskaliga evenemang som brukar prägla primärvalen så här tidigt. Sanders fick draghjälp av den unga demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, som presenterades som hans politiska arvtagare. Rockbandet The Strokes bjöds in som dragplåster, men alla jag pratade med sade att de främst var där för att se Bernie Sanders och Ocasio-Cortez.

Just Durham fick en avgörande roll på valnatten. Efter att röstresultatet mellan Sanders och Buttigieg såg jämnt ut under valkvällen ramlade plötsligt siffrorna in från studentområdet kring universitetet och där drog Sanders ifrån med mer än 600 röster. Det räckte för att få flera nyhetskanaler att utropa Sanders till segrare.

I Alexandria Ocasio-Cortez tal i Durham poängterade hon just att Sanders ”teori om politisk förändring” bygger på att mobilisera unga och oberoende väljare som inte alltid deltar i val. Än så länge kan valresultaten från Iowa och New Hampshire varken bekräfta eller motbevisa den teorin.

Ett hoppfullt tecken för både Sanders och de andra demokraterna är att valdeltagandet i New Hampshire, till skillnad från i Iowa, var markant högre än i primärvalet 2016. Det såg ut att tangera samma nivå som 2008, då demokraterna slog ett historiskt rekord här.

Detta skedde trots att republikanerna i delstaten infört ett nytt krav på att alla väljare måste visa körkort eller fotolegitimation, vilket beräknats ha hindrat tusentals unga från att rösta.

Mindre positivt för Sanders är att hans valseger bleknar något i jämförelse med Donald Trumps seger i primärvalet i New Hampshire här för fyra år sedan. Då fick Trump 35 procent av rösterna, mot ett brett startfält av republikaner, och kammade hem drygt 100.000 röster, medan Sanders såg ut att få betydligt mindre än så i tisdagens val.

Det tyder på att det trots Sanders framgångar finns en kvardröjande skepsis gentemot honom från traditionella demokrater och den stora del av väljarkåren som mest av allt vill se en kandidat som just kan vinna mot Trump.

När Sanders höll sitt segertal i Manchester, New Hampshire, sent på natten, inledde han just med att blicka mot november:

– Det här är början på slutet för Donald Trump, sade Sanders.

En annan vinnare i natt stod inte ens på röstsedeln: Michael Bloomberg, som skippat Iowa och New Hampshire för att fokusera på framtida delstater. Bloomberg har redan lagt mer än 350 miljoner dollar, en närmast ofattbar summa, på sin kampanj i primärvalet, där han bombarderat de viktigaste kommande delstaterna med annonser. För honom är det perfekt att de två tidiga valen i Iowa och New Hampshire inte resulterat i någon solklar favorit. Bloomberg har ökat kraftigt i opinionsmätningarna efter Iowa, sannolikt för att mittendemokrater och oroliga kärnväljare börjar tappa hoppet om Joe Bidens kampanj. Det går därmed inte längre att utesluta att Bernie Sanders kommer att tampas med en miljardär om att bli demokraternas presidentkandidat.

Vid en vallokal i Concord, New Hampshire träffade jag på tisdagskvällen 24-årige Noah Warner, som precis hade röstat på Bernie Sanders.

– Men det stod mellan Bernie och Michael Bloomberg för mig. Det är de två kandidater som har bäst chans att vinna mot Trump, sade han.

Bloomberg fanns inte på röstsedeln här, men många väljare skrev ändå in hans namn. Det kan verka motsägelsefullt att demokrater velar mellan den vänsterradikala Bernie Sanders och Bloomberg, den kandidat som står längst till höger i primärvalet, men flera opinionsmätningar visar att det är just dessa två demokrater som har den största ledningen mot Trump.

Demokraternas väg till Vita huset kan alltså ledas av antingen en moderat miljardär eller en radikal vänsterpopulist, snarare än någon av de mer traditionella demokrater som försöker surfa mellan båda sidorna.

Joe Bidens nederlag i New Hampshire var så katastrofalt att det är svårt att se hur han ska kunna återhämta sig efter detta. I modern tid har ingen som kommit sämre än tvåa i New Hampshires primärval blivit presidentkandidat för demokraterna,

Biden flög till South Carolina redan tidigt på valdagen, men det är inte längre klart att han kan vinna där, då Sanders har börjat hinna ifatt honom i opinionsmätningar.

Även för Elizabeth Warren var New Hampshire ett svidande nederlag. Hon hade satsat allt på att vinna här, med fler kampanjkontor än någon annan kandidat (hon hade 17 kontor, jämfört med 15 för Sanders, 13 för Buttigieg och bara fem för Klobuchar, som ändå lyckades få en tredjeplats).

Det är svårt att förutse konsekvenserna av att både Biden och Warrens kampanjer nu försvagats så drastiskt. Men på kort sikt framstår det som att Bernie Sanders nu är favorit inte bara för demokraternas vänsterflank, utan för hela primärvalet.

Han har medvind i flera nationella opinionsmätningar och kan bli svårslagen på den så kallade supertisdagen, då en rad stora delstater röstar och det fördelas avsevärt fler delegater än i dessa tidiga primärval.

