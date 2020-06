Martin Gelin: Största segern för hbtq-personer sedan enkönade äktenskap godkändes

Domslutet innebär att det inte längre är lagligt i USA att avskeda en anställd på grund av dennes sexuella läggning. Två konservativa domare anslöt sig till de fyra liberala domarna för domslutet. Såväl hbtq-aktivister som värdekonservativa var överraskade över att den konservativa domaren Neil Gorsuch, som tillsattes av president Donald Trump, röstade för.

Trump har själv upphävt en rad skydd och rättigheter för hbtq-personer och stoppade så sent som förra veckan skydd mot diskriminering i sjukvården för HBTQ-personer.

Mest betydelsefullt är att domslutet bygger på en tolkning av medborgarrättslagen från 1964. Enligt de sex domare som röstade för domslutet måste lagen tolkas som att det inte bara är fel att diskriminera på grund av etnicitet eller kön, utan även sexuell läggning. Det kan göra det svårare för värdekonservativa att försvara lagar som uppfattas som diskriminerande av hbtq-personer i framtiden.

En historisk ironi är att ordet ”kön” lades till i medborgarrättslagen 1964 av en motståndare till lagen. Howard Smith, en segregationsförespråkare från Virginia, hade hoppats att ordet skulle göra lagförslaget så kontroversiellt att det aldrig röstades igenom. I stället har just det ordet nu, 56 år senare, expanderat rättigheter till miljontals hbtq-personer i USA.

Domslutet sker även i samklang med ett bredare kulturellt skifte i USA. Under de senaste två decennierna har folkopinionen rört sig drastiskt till fördel för hbtq-rättigheter, framför allt bland unga amerikaner. Under helgen inför domslutet demonstrerade tiotusentals för transpersoners rättigheter i bland annat New York, Washington, Los Angeles och Seattle.

Ytterligare två besked från Högsta domstolen på måndagen var tydliga bakslag för Trump och konservativa republikaner. Domstolen beslutade att inte ta upp ett fall där konservativa invandringsmotståndare stämt delstaten Kalifornien för att erbjuda fristäder för papperslösa. Domstolen kommer inte heller att ta upp ett fall där aktivister för vapenrättigheter försökt stoppa en rad nya lagar som reglerar vapeninnehav.

De tre domsluten blev ett sällsynt liberalt hattrick från Högsta domstolen, vars konservativa majoritet i vanliga fall brukar göra demokrater och liberaler besvikna så här års.

Ytterligare ett uppmärksammat domslut väntar senare i veckan, då Högsta domstolen lämnar besked om ett fall som rör invandringslagen DACA, som ger unga collegestudenter vars föräldrar är papperslösa en chans att stanna i USA. Donald Trump har försökt stoppa lagen i tre år.