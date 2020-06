Martin Gelin: Tonåringarnas fint mot Trump speglar generationsklyftan inför valet

USA-valet 2020

Donald Trumps kampanjtal i Tulsa i lördags skulle ha blivit hans stora comeback. Efter en sommar som präglats av fallande opinionsstöd och hård kritik för hanteringen av såväl coronapandemin som de landsomfattande protesterna mot polisvåld och rasism hoppades Trumps kampanj att talet i Tulsa skulle bli en chans att greppa taget om den politiska debatten igen. I stället blev framträdandet ett antiklimax. Trots att Trumps kampanjchefer sagt att en miljon personer bett om biljetter dök det till slut bara upp 6.000 personer, enligt Tulsas brandkår (Trump hävdar själv att det var 12.000 personer).

I stället för bilder på folkhav med jublande Trump-anhängare visade tv-nyheterna bilder på tomma läktare.

Timmarna inför talet höjde Trumps kampanjchef Brad Parscale och Vita husets kommunikationschef Kayleigh McEnany kraftigt förväntningarna på evenemanget genom att påstå att en miljon amerikaner försökt få biljetter.

Mycket tyder på att de blev lurade av tusentals tonåriga Tiktok-användare i USA och runtom i världen.

Tiktok är en social videoplattform som är populär bland framför allt yngre. Den tycks ha använts av många unga just för att få Trump att tro att talet i Tulsa skulle bli en publiksuccé.

Tidigare i juni spelade Mary Jo Laupp, en 51-årig Trump-motståndare från Iowa, in en video på Tiktok där hon uppmanade andra Trump-motståndare att boka biljetter just för att vilseleda kampanjen att överskatta publiken. Nästa dag hade videon setts mer än två miljoner gånger på plattformen. Enligt New York Times fick videon minst 17.000 kommentarer från unga och tonåriga användare som sagt att de följt hennes råd och bokat biljetter till talet, utan planer på att gå dit.

- Det är tonåringar i det här landet som deltagit i den här lilla protesten för att de tror att de kan påverka det politiska systemet trots att de inte är tillräckligt gamla för att rösta, sade Laupp till New York Times.

Budskapet spreds även snabbt till tusentals unga användare på Instagram och Snapchat. Tonåringarnas framgångsrika protest speglar ett politiskt klimat som präglas av en historisk generationsklyfta. Det talas mycket om polariseringen i USA inför presidentvalet, med särskilt fokus på klyftorna mellan vita och svarta, stad och landsbygd, fattiga och rika. Men en minst lika viktig politisk klyfta är den mellan unga och gamla.

De frågor som är viktigast för tonåringar och unga amerikaner, som klimatkrisen, rasism och diskriminering, är just de frågor där unga skiljer sig mest markant från Donald Trumps ideologi. Eftersom de flesta tonåringar är för unga för att kunna rösta försöker de göra sina röster hörda med andra metoder.

Den orkestrerade kuppen mot Trumps tal i Tulsa verkar vara det mest framgångsrika försöket hittills av progressiva aktivister och tonåringar att använda Tiktok för att påverka politiska händelser. Tidigare i juni användes plattformen även för att störa högerextremister när de försökte organisera motdemonstrationer till Black Lives Matter-protesterna.

De tonåriga aktivisternas protest inför Trumps tal i Tulsa förhindrade ingen från att komma in på arenan. Vem som helst kunde fortfarande boka biljetter och komma till evenemanget. Men aktivisterna lyckades lura Trumps kampanjstab att höja förväntningarna på hur stor publiken skulle bli. Det är kutym i amerikanska valkampanjer att kampanjstrategerna gör noggranna bedömningar av hur stor publiken förväntas bli och anpassar utrymmet därefter.

Grundregeln är att alltid boka mindre utrymmen än de tror att kandidaten kan fylla. Då blir det sannolikt kö runt kvarteret, ett knep som nyhetsjournalister ofta faller för, då de rapporterar just om köerna till talet oavsett om själva lokalen rymde 50 personer eller 5000 personer. Det är med andra ord bättre för en politiker att fylla en liten lokal än att tala inför en halvtom sportarena. I det avseendet var Trumps tal i Tulsa ett tydligt strategiskt misslyckande.

Om Brad Parscale faktiskt beräknat att det bara skulle ha kommit 6000 personer skulle de exempelvis ha kunnat täcka för stora delar av arenan i svarta dukar, vilket är vanligt när en politiker inte kan fylla en stor lokal. Under valkampanjerna 2016 brukade exempelvis Hillary Clinton och Jeb Bush, som kämpade med att locka stor publik till sina evenemang, använda detta vanliga knep för att undvika just genanta pressbilder på tomma stolar.

Trump-kampanjen lurades nu att göra precis tvärtom. De skröt inför talet om att historiska folksamlingar förväntades komma och de organiserade även ett separat evenemang för de tusentals som inte förväntades få plats på arenan. När det blev klart att publiken skulle bli betydligt mindre än väntat kom ett diskret besked om att sidoevenemanget ställts in.

Efter Trumps tal klagade kampanjchefen Brad Parscale på att ”radikala demonstranter” hindrat Trump-anhängare från att komma in. Polis och nyhetsmedier på plats såg dock få exempel på att något sådant ägt rum. Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez svarade Parscale med att påstå att Trump-kampanjen just ”blivit lurade av tonåringar på Tiktok”.

Amerikas tonåringar har slagit ett hårt slag mot Donald Trump.

Hon fick medhåll från Steve Schmidt, en republikansk strateg som drev John McCains valkampanj 2008.

”Amerikas tonåringar har slagit ett hårt slag mot Donald Trump”, skrev Schmidt på Twitter.