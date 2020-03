Martin Gelin: Tre frågor om Elizabeth Warrens avslutade kampanj

USA-valet 2020

1. Elizabeth Warren låg först i opinionsmätningarna i höstas. Varför funkade inte kampanjen?

– Hon lyckades inte bygga en bred koalition, utan stödet koncentrerades kring välutbildade och politiskt aktiva. Bernie Sanders extremt lojala väljarkår var aldrig redo att överge Sanders så det blev svårt för Warren att få ett brett stöd utan vänsterflanken, samtidigt som mittendemokrater ändå betraktade henne som allt för radikal.

En viktig faktor var även opinionsmätningar i höstas som visade att Warren gjorde sämre ifrån sig mot Trump än Biden och Sanders. Många demokrater gillar hennes idéer, men är främst måna om att hitta den kandidat som kan besegra Trump.

Warrens kampanj lyckades däremot bygga landsomfattande stöd för vänsteridéer som tidigare ansågs för radikala: omfattande reformer av sjukvårdssystemet, regleringar för att motverka korruption och skatter på de mest förmögna.

2. Kommer hon ställa sig bakom Sanders eller Biden?

– Medarbetare sade på torsdagen att hon inte kommer att göra något omedelbart ställningstagande. Ideologiskt står hon nära Bernie Sanders, men Sanders relativt svaga resultat på supertisdagen betyder att Warrens stöd kanske inte räcker för att förvandla honom till favorit.

Warren har sagt att hon framför allt vill se att de idéer hon tror på genomförs. Om Biden framstår som oövervinnlig lär hon i stället försöka dra honom till vänster. Skulle Biden vinna presidentvalet är hon tänkbar som exempelvis finansminister, eller möjligen vicepresidentkandidat. Biden behöver starkt stöd från Demokraternas energiska vänsterrörelse för att vinna valet och då skulle Warren vara en stor hjälp.

3. Fem kvinnor har nu hoppat av Demokraternas primärval, vad betyder det?

– Många av demokraternas väljare säger rakt ut att de tolkat Hillary Clintons förlust i presidentvalet 2016 som bevis för att USA inte är redo för att rösta fram en kvinna till Vita huset. Warren utsattes dessutom systematiskt för sexism i valbevakningen, enligt flera undersökningar.

En studie av opinionsinstitutet Data for Progress visade ett klart samband mellan motstånd till Warren och kvinnofientliga idéer i allmänhet i väljarkåren. En granskning av New York Review of Books visade exempel på kolumnister och kommentatorer på New York Times och CNN som beskrev Warren som arrogant, eller som en ”besserwisser”, trots att de aldrig använt sådana ord om manliga kandidater.

