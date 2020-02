Martin Gelin: Tre saker du behöver veta om valet i New Hampshire

1. Demokraterna förväntar sig inte samma kaos som i Iowa

New Hampshire betraktas som det första riktiga primärvalet, i den långa säsong av primärval som äger rum från februari till juni. Över hela delstaten hänger flaggor med texten ”First in the nation”, först i landet.

Delstaten Iowa hade sitt val redan förra veckan, men det var ett så kallat nomineringsmöte, där varje enskilt valdistrikt röstar fram ett antal delegater för respektive kandidat. Beroende på hur väljarstödet är utspritt över delstaten så behöver antalet delegater som fördelas inte alltid stämma överens med röstantalet totalt. Den unge demokraten Pete Buttigieg fick exempelvis fler delegater än Bernie Sanders, trots att Sanders fick aningen fler röster över hela delstaten.

New Hampshire har däremot ett traditionellt röstsystem, med röstsedlar i konventionella vallokaler. Vinnaren blir den med flest röster totalt, över hela delstaten. Därmed är det mindre risk för en kaotisk rösträkning, som i Iowa. Den struliga inledningen på primärvalssäsongen i Iowa skadade Demokraternas anseende som parti, så New Hampshires demokrater är måna om att tisdagens rösträkning ska gå snabbt och ge ett tydligt resultat.

2. Republikaner får rösta i Demokraternas primärval

New Hampshire har ett öppet primärval, vilket innebär att den som är registrerad som republikan kan rösta i Demokraternas val och vice versa. Väljare får dock bara rösta i ett primärval. Valet här präglas ofta av stor ovisshet, då det är svårt att veta hur många väljare som kommer att byta parti för primärvalet.

Drygt 415.000 invånare här är registrerade som ”oberoende”, jämfört med 276.000 demokrater och 288.000 republikaner. Det öppna primärvalet tenderar att gynna kandidater som inte förknippas med partietablissemanget. 2016 vann Donald Trump republikanernas primärval och Bernie Sanders demokraternas primärval.

3. Flera demokrater har skippat New Hampshire

Valet i New Hampshire är viktigare än vanligt i år, eftersom Demokraternas nomineringsmöte i Iowa blev ett sådant antiklimax. Men flera tunga demokrater har samtidigt undvikit att driva kampanj i New Hampshire, eller försöker tona ner betydelsen av valresultatet här.

Joe Biden, som fallit i opinionsmätningarna de senaste veckorna, hävdar att det är för tidigt att utse favoriter i primärvalet förrän South Carolina röstat den 29 februari, eftersom South Carolina har en väljarkår som bättre speglar demokraternas väljarkoalition över hela landet.

Miljardären Michael Bloomberg har i princip ignorerat New Hampshire helt och lägger i stället allt krut på att vinna stöd i stora delstater på den så kallade supertisdagen 3 mars, då bland annat Texas och Kalifornien har primärval.

