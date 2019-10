Martin Gelin: Trump har tappat befälet över nyhetsutvecklingen

Under tre år har Trump lyckats behålla makten över den amerikanska vardagspolitikens samtalsämnen genom enkel dynamik: Han agerar och nyhetsmedierna reagerar. Så har han kunnat sätta dagordningen från Vita huset gång på gång. När en osmickrande nyhet tagit upp för mycket utrymme har presidenten löst problemet genom att göra ett provokativt uttalande, som i stället slukar all uppmärksamhet. Men sedan Demokraterna påbörjade utredningen om riksrätt mot Trump tycks han ha förlorat den kontrollen. Han har inte längre befälet över den politiska diskussionen.

Trumps långvariga vapendragare Roger Stone hade ett politiskt motto: ”Attackera alltid. Försvara dig aldrig”. Nu tvingas presidenten ständigt på defensiven, dag efter dag. Trump och hans medarbetare tycks inte ha någon budskapsdisciplin eller koordinerad krishantering. I takt med att avslöjandena eskalerat om Trump och hans medarbetares försök att rekrytera utländska regeringar för att hitta skadlig information om politiska motståndare har ett allt mer panikartat tonläge präglat de som försöker försvara presidenten. De lyckas inte längre sätta dagordningen.

När Trumps stab dykt upp i tv-rutan i veckan har de velat mellan att säga att Trump inte gjort något av det han anklagats för och att säga motsatsen: även om han gjort allt han anklagas för så är det inget fel med det. Republikanernas ledare i representanthuset Kevin McCarthy låtsades inte ens känna till de mest kontroversiella detaljerna i Ukraina-skandalen i en intervju med ”60 Minutes”, där han stapplade sig fram till en rad osammanhängande svar som CNN:s nyhetsankare efteråt beskrev som en ”katastrof”. Presidentens nära rådgivare Stephen Miller undvek också att svara på raka frågor om skandalen så många gånger i rad att han till slut blev tillrättavisad av programledaren Chris Wallace på Fox News. Trumps personliga advokat Rudolph Giuliani har i sin tur trampat i klaveret gång på gång den senaste veckan. I en tv-intervju på måndagen tycktes han påstå att kontakterna med utländska regeringar i grund och botten handlar om att reda ut hur Hillary Clinton försöker påverka presidentval, ett argument som inte lär bita på många utanför de högerextrema konspirationssajterna.

Trump har under sina tre år som president mött varje allvarlig politisk skandal med en nonchalant axelryckning. Nu verkar han inte riktigt veta vad han ska ta sig till. Under en pressträff på måndagen stormade Trump ut ur Ovala rummet när han fick frågor om riksrätt. I vanliga fall är det journalisterna som får lämna rummet först. ”Med den senaste veckans händelser står Trump inför en berättelse han inte själv kan kontrollera längre”, skriver Margaret Sullivan på Washington Post. Om representanthuset röstar för riksrätt, vilket mycket tyder på att de kan göra, måste Trump och hans republikanska kollegor hitta verkliga argument för att försvara sig. Då räcker det inte längre att veva ut en mängd personangrepp, som att kalla demokraten Adam Schiff ”mentalsjuk”, vilket Trumps försvarare på Fox News gjort under veckan.

Går det till en faktisk rättegång, den slutliga fasen av riksrätten, är det än så länge oklart hur Trump kan försvara sig. Under en dryg vecka har han inte hittat något sammanhängande argument som verkar bita. Det hjälper inte att hans medarbetare i princip erkänt kärnan i anklagelsen. I en tv-intervju med CNN förra veckan sade Giuliani rakt ut att han frågat Ukrainas regering efter skadlig information om Joe Biden. ”Självklart gjorde jag det”. Det verkade även bekräftas i summeringen av samtalet med Ukrainas president, som offentliggjordes förra veckan. En ukrainsk politiker sade på måndagen till NBC att Giuliani och Trump ägnat sig åt ”utpressning”, med tydliga krav på skadlig information om Joe Biden i utbyte mot fortsatt militära bidrag från USA till Ukraina.

Än så länge verkar Trumps mest lovande taktik vara att sprida motstridiga uppgifter på sociala medier. På knappt en vecka har hans kampanj redan spenderat mer än en miljon dollar på Facebookannonser som argumenterar mot riksrätt. Nu ska Trumps kampanj lägga ytterligare tio miljoner dollar på att sprida en reklamfilm som missvisande utmålar demokraternas utredning om riksrätt som ett försök att ”stjäla” presidentvalet från honom nästa år.

Fem opinionsmätningar den senaste veckan visar en drastisk ökning i stödet för riksrätt. Ökningen är anmärkningsvärd för att den främst skett bland republikaner och oberoende väljare. Bland sistnämnda grupp har stödet för riksrätt ökat från 35 till 46 procent sedan i maj. Bland republikaner under 50 har stödet ökat från 9 till 22 procent. I en ny mätning av CBS säger 55 procent att de är för riksrätt och i en ny mätning av Quinnipiac säger 47 procent att de vill att riksrätt resulterar i att presidenten avsätts. Det kan jämföras med den senaste presidenten som ställdes inför riksrätt, Bill Clinton, då det aldrig var mer än 29 procent av amerikaner som ansåg att han borde avsättas. Samtidigt har det aldrig hänt i USA:s historia att en president faktiskt avsatts genom riksrätt. När Richard Nixon avslöjades med att ha brutit mot lagen avgick han självmant innan riksrätten formellt påbörjats. Det verkar osannolikt att Trump skulle göra något liknande. Det ska också mycket till för att de lojala republikanerna i senaten ska rösta bort honom.

Så vi befinner oss nu på okänt vatten. Den som bergsäkert påstår sig veta vad som kommer att hända härnäst bör vi nog inte lita allt för mycket på. Mycket tyder på att den senaste veckans avslöjanden är toppen på ett isberg. En republikan i kongressen säger till CNN att Trump är på väg ut på rejält hal is: ”Vi är på väg in i en fas med många okända faktorer. Folk är oroliga att det finns mer information som kan komma ut.”

Många av Trumps kritiker har jublat över händelseutvecklingen de senaste dagarna, men det som pågår nu bör knappast lugna den som bekymrar sig över den amerikanska demokratins hälsa. Hela Donald Trumps närmaste stab tycks nu agera utifrån en verklighetsbild som skapats på högerextrema konspirationssajter som Infowars och Breitbart. Justitieministern William Barr har visat sig resa runt i världen på jakt efter utländska regeringar som vill hjälpa honom att attackera USA:s underrättelsetjänster. Utrikesministern Mike Pompeo har redan avslöjats ljuga öppet i direktsändning om sin roll i turerna med Ukraina. Rådgivaren Rudolph Giuliani påstod på måndagen att han kan vägra acceptera kongressens krav på ett vittnesmål under riksrätten.

Själv har Trump föreslagit att demokraten Adam Schiff, som leder representanthusets underrättelsekommitté, bör arresteras för ”landsförräderi”. Han har även hotat med att riksrätt kan leda till ett nytt inbördeskrig i USA, medan högerpopulister som Lou Dobbs på Fox News piskar upp Trumps kärnväljare genom att beskriva riksrätten som en ”statskupp” mot Trump.

Det är också möjligt att det kommer att uppdagas bevis för att Trump och hans medarbetare gjort allt de anklagas för, men att han ändå inte avsätts. Att processen för riksrätt kommer att skötas på ett rättvist sätt kan vi inte ta för givet. Republikanen Mitch McConnell, som i egenskap av talman i senaten styr över den slutliga processen i riksrätten, är känd för att töja på lagen och etikens gränser för att bibehålla makten i Washington. Han sade på måndagen att han kommer att tillåta en omröstning om riksrätt om representanthuset röstar för det, men lade sedan till: ”Hur länge den kommer att pågå är en annan fråga”. Det går knappast att utesluta att det blir en politisk charad där representanthuset får otillräckligt med tid att lägga fram argumenten för riksrätt.

”Ingen står över lagen” sade demokraternas talman Nancy Pelosi när hon förklarade början på utredningen om riksrätt förra veckan. Allt tyder dock på att Donald Trumps stab agerat med en sådan vårdslöshet att de redan anser sig stå över amerikansk lag.

”Vi konfronteras nu med en president som insisterar på att missbruk av presidentens ämbete är oväsentligt, eller ännu värre, kompatibelt med presidentens plikt”, skriver de juridiska experterna Marty Lederman och Benjamin Wittes i The Atlantic.

