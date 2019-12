Martin Gelin: Trump har varit effektiv president för kristna högern

När den evangelikala tidskriften Christianity Today gick ut med skarp kritik av Donald Trump på torsdagen blev uppmärksamheten så stor i USA att deras hemsida kraschade.

”Ett nästan perfekt exempel på en människa som är moraliskt vilse”, skrev tidningen i en ledartext om Trump.

Det skapade rubriker över hela USA om att Trumps allra mest lojala väljare, den kristna högern, kunde vara på väg att överge honom. Enligt experter på den kristna högern är det en förhastad slutsats.

Sarah Posner, författare till boken ”Unholy: Why white evangelicals worship at the altar of Donald Trump”, kommenterade snabbt utspelet som relativt oväsentligt.

”Det här betyder inte att evangelikala högerns stöd för Trump avtar. Inte alls. Trumps kärnväljare läser inte Christianity Today och de kommer inte att bry sig om texten”, skrev Posner på Twitter.

Utspelet speglar däremot en växande splittring bland evangelikala, eller väckelsekristna, i USA, vilket kan få viss betydelse för Donald Trumps politiska framtid.

Christianity Today grundades av Billy Graham, en av 1900-talets mest inflytelserika religiösa röster och en tongivande figur bland evangelikala, eller väckelsekristna, i USA.

Tidningen representerar inte den fundamentalistiska kristna höger vars stöd för Trump är rekordstarkt. Snarare är det en röst för ett slags mittfåra i den evangelikala kristna rörelsen. De är värdekonservativa, men inte delaktiga i den politiska aktivism som förenar delar av den kristna högern med republikanernas andra intresseorganisationer.

Donald Trump avfärdade tidningen som ”far left”, vänsterradikal, i en kommentar på Twitter. Det är ett absurt påstående, enligt Anne Nelson, som är författare till en annan ny bok, ”Shadow network”, om den kristna högerns politiska nätverk i USA.

– Christianity Today är värdekonservativ, men inte politiskt konservativ. De är inte delaktiga i den politiska aktivism som republikanerna ägnar sig åt. Den distinktionen verkar många ha missat. Det finns väldigt många olika grupperingar inom den evangelikala kristna högern, det är ingen homogen, enhetlig rörelse, säger Nelson till DN.

Att den kristna högern överlag stöder Donald Trump så starkt har en enkel förklaring. Han har varit en oerhört effektiv president för deras ändamål. Trumps popularitetssiffror bland vita, evangelikala republikaner är högre än siffrorna för George W Bush och Ronald Reagan.

Anne Nelson skildrar i ”Shadow Network” hur Donald Trump övertygade den kristna högern om att stödja honom, trots att han själv saknade trovärdighet som värdekonservativ kristen. I juni 2016, när det var klart att Trump skulle bli republikanernas presidentkandidat, samlades hela den kristna högerns politiska elit för ett massivt möte på hotellet Marriott Marquis i New York. Mer än 1.000 kristna politiska högerledare deltog. Många hade varit skeptiska till Trump, men på mötet vädjade talare efter talare om att de måste ena sig bakom honom som presidentkandidat.

I utbyte fick de en rad tydliga löften från Donald Trumps stab, som gick med på i princip alla deras krav. Den kristna högerns ledare fick exempelvis rätt att formulera republikanernas plattform för värdekonservativa frågor, om exempelvis abort och enkönade äktenskap. De fick ensamrätt på platserna i Vita husets religiösa råd. Under Barack Obamas tid som president hade rådet inkluderat protestanter och katoliker, judar och muslimer. Under Trump är dock samtliga deltagare från den evangelikala kristna högern, skriver Nelson.

Men viktigast av allt var att de kristna högerledarna fick rätten att sätta ihop listor med domare som Trump kan tillsätta, dels till federala ämbeten i lokala domstolar, men framför allt i Högsta domstolen. Båda Trumps tillsättningar till HD hittills, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh, tillhör den värdekonservativa högerkanten och båda namnen fanns med på listorna från den kristna högerns ledare.

I det avseendet har Trump levererat mer än någon annan republikansk president i modern tid. Inte ens Ronald Reagan och George W Bush, som båda var djupt troende presidenter och som gjort sina politiska karriärer genom att träget bygga upp respekt bland den kristna högerns ledare, kommer i närheten av Trumps siffror när det gäller tillsättningarna av värdekonservativa domare, som sitter på livstid.

Det förklarar varför det är osannolikt att stödet från den kristna högern överlag kommer att påverkas av Christianity Todays utspel. Däremot kommer det inte hjälpa Trump att vinna över mittenväljare inför nästa års presidentval.

– Det finns en utbredd misstänksamhet mot Trump bland den här falangen av evangelikala. De ser honom som moraliskt tvivelaktig, men har valt att ignorera det av logistiska skäl de de senaste åren. Det här utspelet är en påminnelse om att de var skeptiska till Trump redan från början, säger Anne Nelson.

